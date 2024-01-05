ГлавнаяРецептыКакую кутью нужно готовить на Крещение: давний рецепт с медом Какую кутью нужно готовить на Крещение: давний рецепт с медом На чтение: 1 минута Одним из обязательных блюд на Второй Сочельник является голодная кутья. Она должна быть постной и обычно готовится только из зерна и меда. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Второй Сочельник или Голодная кутья – это день накануне Крещения Господня. По новому церковному календарю его отмечают 6 января, а голодную кутью готовят 5 января. Стоит знать Когда празднуем Второй Сочельник в 2024 году: какие блюда нужно приготовить Голодная кутья – классический рецепт Время: 1 час Порций: 6 Ингредиенты: – 1 стакан пшеницы; – 3 стакана воды; – 1 столовая ложка масла; – 3 столовые ложки меда; – щепотка соли. По желанию можно добавить : – 150 граммов мака; – 100 граммов изюма; – 100 граммов грецких орехов. На праздничном столе должно быть кутья / Фото unsplash Приготовление: Переберите, промойте и замочите пшеницу на несколько часов. После этого сварите ее до готовности, добавив соль и растительное масло. В готовую пшеницу добавьте мед. В кутью часто также добавляют мак. Предварительно его нужно замочить в кипятке, оставить на час, а затем перетереть до появления молочка. Также можно добавить орехи и изюм. Их нужно замочить в кипятке на 20 минут. Понравился рецепт? Узнайте, в каком порядке нужно класть овощи в постный борщ. Поделитесь с друзьями