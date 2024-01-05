Описание приготовления:

На новогоднем столе такой салат будет смотреться наиболее привлекательно, если вы его украсите сеточкой из майонеза, нарисовав снежинку или другой новогодний узор. Приобретайте майонез в мягком пакете и срезайте маленькую часть уголка, чтобы соус выдавливался тонкой линией.

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Овощи / Свекла / Сельдь Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Сельдь слабосоленая 150 Грамм (пресервы)

Морковь 1 Штука (отварная)

Картофель 2-3 Штук (отварной)

Свекла 1-2 Штук (отварная)

Лук репчатый 1 Штука

Майонез 3 Ст. ложки (любой жирности)

Соль 3 Щепотки

Вода 100 Миллилитров

Уксус яблочный 2 Ст. ложки

Количество порций 3

Калорийность

92 ккал

Калорийность

6 г

Белки

2 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сельдь под куполом»

Подготовьте ингредиенты. Заранее отварите овощи в течение 40 минут и остудите их в ледяной воде. Счистите кожуру.

Репчатый лук очистите от кожуры, промойте и нарежьте мелким кубиком. Всыпьте нарезку в глубокую емкость и залейте водой с уксусом. Оставьте на 5-10 минут. За это время нарезка утратит горечь, станет сочной и сладковатой на вкус.

Отдельно в каждую емкость натрите отварные овощи на терке с мелкими ячейками, промывая терку после каждого овоща. Если свекла сочная, то слейте из натертой массы жидкость, чтобы салат не "потек"!

Всыпьте соль и выложите майонез, перемешайте каждую массу.

Глубокую емкость округлой формы застелите пищевой пленкой и выложите в нее свекольный слой — он будет сверху.

На свекольный слой выложите морковный слой. Если вы готовите салат с отварными куриными яйцами, то их измельченную массу выкладывайте после морковного слоя.

Затем выложите картофельный слой. На него — отжатую от маринада луковую нарезку.

Нарежьте кубиками ломтики слабосоленой сельди и выложите их на слой лука. Слой сельди должен быть последним.

Накройте емкость тарелкой, на которой будет салат. Переверните дном вверх и аккуратно потяните за края пищевой пленки — салатный купол сам выпадет на тарелку.

Поместите блюдо в холодильник на полчаса для пропитывания, а после украсьте салат сеточкой из майонеза.

Подайте сельдь под куполом к столу.