Описание приготовления:
На новогоднем столе такой салат будет смотреться наиболее привлекательно, если вы его украсите сеточкой из майонеза, нарисовав снежинку или другой новогодний узор. Приобретайте майонез в мягком пакете и срезайте маленькую часть уголка, чтобы соус выдавливался тонкой линией.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Овощи / Свекла / Сельдь Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Сельдь слабосоленая 150 Грамм (пресервы)
- Морковь 1 Штука (отварная)
- Картофель 2-3 Штук (отварной)
- Свекла 1-2 Штук (отварная)
- Лук репчатый 1 Штука
- Майонез 3 Ст. ложки (любой жирности)
- Соль 3 Щепотки
- Вода 100 Миллилитров
- Уксус яблочный 2 Ст. ложки
Количество порций 3
Калорийность
92 ккал
Калорийность
6 г
Белки
2 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сельдь под куполом»
Подготовьте ингредиенты. Заранее отварите овощи в течение 40 минут и остудите их в ледяной воде. Счистите кожуру.
Репчатый лук очистите от кожуры, промойте и нарежьте мелким кубиком. Всыпьте нарезку в глубокую емкость и залейте водой с уксусом. Оставьте на 5-10 минут. За это время нарезка утратит горечь, станет сочной и сладковатой на вкус.
Отдельно в каждую емкость натрите отварные овощи на терке с мелкими ячейками, промывая терку после каждого овоща. Если свекла сочная, то слейте из натертой массы жидкость, чтобы салат не "потек"!
Всыпьте соль и выложите майонез, перемешайте каждую массу.
Глубокую емкость округлой формы застелите пищевой пленкой и выложите в нее свекольный слой — он будет сверху.
На свекольный слой выложите морковный слой. Если вы готовите салат с отварными куриными яйцами, то их измельченную массу выкладывайте после морковного слоя.
Затем выложите картофельный слой. На него — отжатую от маринада луковую нарезку.
Нарежьте кубиками ломтики слабосоленой сельди и выложите их на слой лука. Слой сельди должен быть последним.
Накройте емкость тарелкой, на которой будет салат. Переверните дном вверх и аккуратно потяните за края пищевой пленки — салатный купол сам выпадет на тарелку.
Поместите блюдо в холодильник на полчаса для пропитывания, а после украсьте салат сеточкой из майонеза.
Подайте сельдь под куполом к столу.