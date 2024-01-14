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Овощной суп с рисом и морской капустой

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Овощной суп с рисом и морской капустой

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить суп с морской капустой и рисом. Морскую капусту лучше выбирать без уксуса и масла, а рис круглозерный. Варить суп можно на овощном или грибном бульоне.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Морская капуста / Крупы / Рис Блюдо: Супы Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 1 Литр
  • Картофель 350 Грамм
  • Морковь 120 Грамм
  • Лук репчатый 100 Грамм
  • Капуста морская 150 Грамм
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Масло растительное 25 Миллилитров
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Лавровый лист 1 Штука
  • Перец душистый горошком 1 Штука
  • Рис круглозернистый 60 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

105 ккал

Калорийность

1 г

Белки

4 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Овощной суп с рисом и морской капустой»

Овощной суп с рисом и морской капустой

Подготовьте все ингредиенты.

Овощной суп с рисом и морской капустой

Репчатый лук нарежьте полукольцами, морковь очистите и натрите на терке. Разогрейте в кастрюле с толстым дном растительное масло и обжарьте овощи до мягкости и золотистого цвета 4-5 минут.

Овощной суп с рисом и морской капустой

Картофель помойте, очистите и порежьте небольшими кубиками. Добавьте в кастрюлю, потушите вместе с остальными овощами 2-3 минуты.

Овощной суп с рисом и морской капустой

Влейте воду, доведите до кипения суп. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте лавровый лист и душистый перец. Варите 10-12 минут, пока картофель не станет мягким.

Овощной суп с рисом и морской капустой

Рис промойте до прозрачности и отварите до готовности отдельно. После промойте в холодной воде и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

Овощной суп с рисом и морской капустой

Когда картофель сварится, добавьте в кастрюлю морскую капусту, вареный рис и мелко порубленный чеснок. На сильном огне доведите суп до кипения и снимите с плиты. Накройте крышкой и дайте настояться 10 минут.

Овощной суп с рисом и морской капустой

Суп с морской капустой и рисом готов, приятного вам аппетита!

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