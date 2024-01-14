Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить суп с морской капустой и рисом. Морскую капусту лучше выбирать без уксуса и масла, а рис круглозерный. Варить суп можно на овощном или грибном бульоне.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Морская капуста / Крупы / Рис Блюдо: Супы Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Вода 1 Литр
- Картофель 350 Грамм
- Морковь 120 Грамм
- Лук репчатый 100 Грамм
- Капуста морская 150 Грамм
- Чеснок 2 Зубчика
- Масло растительное 25 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Лавровый лист 1 Штука
- Перец душистый горошком 1 Штука
- Рис круглозернистый 60 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
105 ккал
Калорийность
1 г
Белки
4 г
Жиры
14 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Овощной суп с рисом и морской капустой»
Подготовьте все ингредиенты.
Репчатый лук нарежьте полукольцами, морковь очистите и натрите на терке. Разогрейте в кастрюле с толстым дном растительное масло и обжарьте овощи до мягкости и золотистого цвета 4-5 минут.
Картофель помойте, очистите и порежьте небольшими кубиками. Добавьте в кастрюлю, потушите вместе с остальными овощами 2-3 минуты.
Влейте воду, доведите до кипения суп. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте лавровый лист и душистый перец. Варите 10-12 минут, пока картофель не станет мягким.
Рис промойте до прозрачности и отварите до готовности отдельно. После промойте в холодной воде и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.
Когда картофель сварится, добавьте в кастрюлю морскую капусту, вареный рис и мелко порубленный чеснок. На сильном огне доведите суп до кипения и снимите с плиты. Накройте крышкой и дайте настояться 10 минут.
Суп с морской капустой и рисом готов, приятного вам аппетита!