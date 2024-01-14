Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить суп с морской капустой и рисом. Морскую капусту лучше выбирать без уксуса и масла, а рис круглозерный. Варить суп можно на овощном или грибном бульоне.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Морская капуста / Крупы / Рис Блюдо: Супы Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Вода 1 Литр

Картофель 350 Грамм

Морковь 120 Грамм

Лук репчатый 100 Грамм

Капуста морская 150 Грамм

Чеснок 2 Зубчика

Масло растительное 25 Миллилитров

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Лавровый лист 1 Штука

Перец душистый горошком 1 Штука

Рис круглозернистый 60 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

105 ккал

Калорийность

1 г

Белки

4 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Овощной суп с рисом и морской капустой»

Подготовьте все ингредиенты.

Репчатый лук нарежьте полукольцами, морковь очистите и натрите на терке. Разогрейте в кастрюле с толстым дном растительное масло и обжарьте овощи до мягкости и золотистого цвета 4-5 минут.

Картофель помойте, очистите и порежьте небольшими кубиками. Добавьте в кастрюлю, потушите вместе с остальными овощами 2-3 минуты.

Влейте воду, доведите до кипения суп. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте лавровый лист и душистый перец. Варите 10-12 минут, пока картофель не станет мягким.

Рис промойте до прозрачности и отварите до готовности отдельно. После промойте в холодной воде и откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

Когда картофель сварится, добавьте в кастрюлю морскую капусту, вареный рис и мелко порубленный чеснок. На сильном огне доведите суп до кипения и снимите с плиты. Накройте крышкой и дайте настояться 10 минут.

Суп с морской капустой и рисом готов, приятного вам аппетита!