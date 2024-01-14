Блинчики, которые получаются всегда. Нежные блинчики на молоке: простой и вкусный рецепт

Блины стали эталоном вкусного и полезного завтрака. Это универсальное блюдо, которое можно сочетать с множеством начинок. Например, блины едят со сметаной, джемом, вареньем, икрой, луком и яйцом, фаршем и прочими добавками. Даже с рыбой и сыром блины могут быть отменными.

Пришло это незамысловатое блюдо к нам из далекого языческого прошлого. В древности блины были символом солнца и почитались славянами. После прихода христианства к язычникам, блины утратили свое былое величие. Но, они остались актуальными для христиан, так как были вкусным и простым блюдом.

Расскажем, как можно в современном мире приготовить блины.

Ингредиенты для блинов:

яйца — 2 шт.;

соль — 1/3 ч.л.;

сахар — 3 ст.л.;

ванильный сахар — 1 ч.л.;

растительное масло — 3 ст.л.;

мука — 150 г;

молоко — 500 г.

Приготовление блинов:

В миску разбиваем яйца, высыпаем соль, сахарный песок и ванильный сахар. Взбиваем яйца с остальными компонентами, вливаем растительное масло.

Высыпаем частями в смесь муку, замешиваем тесто без комков. Выливаем в тесто теплое молоко, аналогично частями и постепенно перемешиваем.

Оставляем тесто на 15-20 минут под полотенцем в тепле. В сковороде на капле растительного масла обжариваем блины.

Когда с одной стороны блин схватится, а края подрумянятся, можно переворачивать на другую сторону.

Не забывайте перед каждым новым блином, перемешивать тесто, чтобы мука не оседала на дно.

Получаются красивые ароматные блины на каждый день.