Блинчики, которые получаются всегда. Нежные блинчики на молоке: простой и вкусный рецепт

Блины стали эталоном вкусного и полезного завтрака. Это универсальное блюдо, которое можно сочетать с множеством начинок. Например, блины едят со сметаной, джемом, вареньем, икрой, луком и яйцом, фаршем и прочими добавками. Даже с рыбой и сыром блины могут быть отменными.
Пришло это незамысловатое блюдо к нам из далекого языческого прошлого. В древности блины были символом солнца и почитались славянами. После прихода христианства к язычникам, блины утратили свое былое величие. Но, они остались актуальными для христиан, так как были вкусным и простым блюдом.
Расскажем, как можно в современном мире приготовить блины.
Ингредиенты для блинов:
- яйца — 2 шт.;
- соль — 1/3 ч.л.;
- сахар — 3 ст.л.;
- ванильный сахар — 1 ч.л.;
- растительное масло — 3 ст.л.;
- мука — 150 г;
- молоко — 500 г.
Приготовление блинов:
В миску разбиваем яйца, высыпаем соль, сахарный песок и ванильный сахар. Взбиваем яйца с остальными компонентами, вливаем растительное масло.
Высыпаем частями в смесь муку, замешиваем тесто без комков. Выливаем в тесто теплое молоко, аналогично частями и постепенно перемешиваем.
Оставляем тесто на 15-20 минут под полотенцем в тепле. В сковороде на капле растительного масла обжариваем блины.
Когда с одной стороны блин схватится, а края подрумянятся, можно переворачивать на другую сторону.
Не забывайте перед каждым новым блином, перемешивать тесто, чтобы мука не оседала на дно.
Получаются красивые ароматные блины на каждый день.