Канапе с авокадо и красной рыбой по-праздничному

Если вы спросите, какую закуску в этом году я планирую поставить на праздничный стол, отвечу без промедлений: канапе с авокадо и красной рыбой. Ведь покровитель грядущего года — деревянный дракон, и, мне кажется, ему придется по вкусу такое яркое блюдо. Особенно если дополнить его нежным сливочным соусом. Как считаете?
Вообще идей для праздничных закусок за прошлый год у меня накопилось много (некоторые остались еще с прошлого). К примеру, хотела бы попробовать ассорти тарталеток, а также салат на чипсах. Но легче всего (но не менее красиво) смотрятся канапе с муссом из авокадо. Сейчас расскажу, как его приготовить.
Как приготовить канапе с авокадо с красной рыбой по-праздничному
Для приготовления такой праздничной закуски вам понадобится упаковка слабосоленого или копченого лосося, авокадо, полбагета и продукты на соус. Именно в нём, мне кажется, кроится секрет успеха. Благодаря ему эти канапе отличаются от других в лучшую сторону.
Ингредиенты
Багет0,5 шт. Лосось100 г Авокадо1 шт. Чеснок1 зуб. Лимонный сок2 ч. л. Оливковое масло1 ст. л. Укроп по вкусу Майонез2 ст. л. Сливки1 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу
Приготовление
- Багет нарежьте ломтиками наискось и немного запеките в тостере. Можете также сбрызнуть их оливковым маслом и запечь в духовке. Так основа будет еще ароматнее. Сковорода для подсушивания тоже подойдет. Чеснок очистите и разрежьте пополам. Натрите половинкой чеснока гренки. Остальное выдавите через пресс. Разрежьте авокадо вдоль, удалите косточку. Ложкой извлеките мякоть на тарелку.
Добавьте к авокадо половину выжатого чеснока, лимонный сок, оливковое масло. Приправьте смесь солью и перцем. Перемешайте ингредиенты, разминая их в кашу вилкой. Намажьте муссом тосты. Лосось нарежьте тонкими ломтиками, выложите их фигурно на тосты. Сбрызните закуску лимонным соком и приправьте молотым перцем. Теперь приступайте к приготовлению соуса. Майонез смешайте со сливками, 1 ч. л. лимонного сока, оставшимся чесноком, солью, перцем и укропом по вкусу. Всё тщательно перемешайте. Полейте гренки соусом и украсьте укропом.
Такую закуску подавайте к столу сразу же, пока гренки не успели размякнуть. Именно поэтому она готовится их всех блюд в последнюю очередь. Конечно, мусс вы можете приготовить заранее. Только не забудьте накрыть его вплотную пищевой пленкой, чтобы авокадо не почернело. Удачи в приготовлении!