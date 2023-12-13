Канапе с авокадо и красной рыбой по-праздничному

Если вы спросите, какую закуску в этом году я планирую поставить на праздничный стол, отвечу без промедлений: канапе с авокадо и красной рыбой. Ведь покровитель грядущего года — деревянный дракон, и, мне кажется, ему придется по вкусу такое яркое блюдо. Особенно если дополнить его нежным сливочным соусом. Как считаете?

Вообще идей для праздничных закусок за прошлый год у меня накопилось много (некоторые остались еще с прошлого). К примеру, хотела бы попробовать ассорти тарталеток, а также салат на чипсах. Но легче всего (но не менее красиво) смотрятся канапе с муссом из авокадо. Сейчас расскажу, как его приготовить.

Как приготовить канапе с авокадо с красной рыбой по-праздничному

Для приготовления такой праздничной закуски вам понадобится упаковка слабосоленого или копченого лосося, авокадо, полбагета и продукты на соус. Именно в нём, мне кажется, кроится секрет успеха. Благодаря ему эти канапе отличаются от других в лучшую сторону.

Ингредиенты

Багет0,5 шт. Лосось100 г Авокадо1 шт. Чеснок1 зуб. Лимонный сок2 ч. л. Оливковое масло1 ст. л. Укроп по вкусу Майонез2 ст. л. Сливки1 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Багет нарежьте ломтиками наискось и немного запеките в тостере. Можете также сбрызнуть их оливковым маслом и запечь в духовке. Так основа будет еще ароматнее. Сковорода для подсушивания тоже подойдет. Чеснок очистите и разрежьте пополам. Натрите половинкой чеснока гренки. Остальное выдавите через пресс. Разрежьте авокадо вдоль, удалите косточку. Ложкой извлеките мякоть на тарелку. Добавьте к авокадо половину выжатого чеснока, лимонный сок, оливковое масло. Приправьте смесь солью и перцем. Перемешайте ингредиенты, разминая их в кашу вилкой. Намажьте муссом тосты. Лосось нарежьте тонкими ломтиками, выложите их фигурно на тосты. Сбрызните закуску лимонным соком и приправьте молотым перцем. Теперь приступайте к приготовлению соуса. Майонез смешайте со сливками, 1 ч. л. лимонного сока, оставшимся чесноком, солью, перцем и укропом по вкусу. Всё тщательно перемешайте. Полейте гренки соусом и украсьте укропом.

Такую закуску подавайте к столу сразу же, пока гренки не успели размякнуть. Именно поэтому она готовится их всех блюд в последнюю очередь. Конечно, мусс вы можете приготовить заранее. Только не забудьте накрыть его вплотную пищевой пленкой, чтобы авокадо не почернело. Удачи в приготовлении!