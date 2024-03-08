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Канапе с семгой и икрой

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Канапе с семгой и икрой

Описание приготовления:

Самый простой вариант приготовления красивых канапе, с которым справится даже школьник! Научите своих родных и друзей готовить вкусные блюда и не забудьте их вместе продегустировать, налив бокал охлажденного игристого вина.
Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Семга / Икра Блюдо: Закуски / Канапе

Состав / Ингредиенты:

  • Семга слабосоленая 120 Грамм
  • Хлеб тостовый 2 Ломтика
  • Сыр творожный 100 Грамм
  • Икра 40 Грамм (черная)
  • Огурец соленый 1 Штука
  • Оливки 4 Штуки (без косточек)

Количество порций 4

Калорийность

154 ккал

Калорийность

8 г

Белки

12 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Канапе с семгой и икрой»

Канапе с семгой и икрой

Подготовьте указанные ингредиенты. Соленый огурец можно заменить свежим, черную икру — красной или икрой трески.

Канапе с семгой и икрой

Ломтик хлеба смажьте половиной творожного сыра, стараясь сделать слой как можно толще.

Канапе с семгой и икрой

С помощью овощечистки нарежьте соленый огурец и выложите ленты на творожный сыр.

Канапе с семгой и икрой

Половину слабосоленой семги нарежьте ломтиками и выложите на ленты огурца.

Канапе с семгой и икрой

Обмажьте второй ломтик хлеба оставшимся сыром и выложите на него нарезанную семгу. Выложите хлеб на первый ломтик и вставьте шпажки, отступая от краев ломтика примерно 1 см.

Канапе с семгой и икрой

Затем острым ножом разрежьте конструкцию по середине и снова посередине, получая ровные квадратики-канапешки.

Канапе с семгой и икрой

Украсьте канапе икрой и оливками или маслинами без косточек, свежей зеленью и подайте к столу. Приятного вам аппетита!

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