Описание приготовления:
Самый простой вариант приготовления красивых канапе, с которым справится даже школьник! Научите своих родных и друзей готовить вкусные блюда и не забудьте их вместе продегустировать, налив бокал охлажденного игристого вина.
Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Семга / Икра Блюдо: Закуски / Канапе
Состав / Ингредиенты:
- Семга слабосоленая 120 Грамм
- Хлеб тостовый 2 Ломтика
- Сыр творожный 100 Грамм
- Икра 40 Грамм (черная)
- Огурец соленый 1 Штука
- Оливки 4 Штуки (без косточек)
Количество порций 4
Калорийность
154 ккал
Калорийность
8 г
Белки
12 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Канапе с семгой и икрой»
Подготовьте указанные ингредиенты. Соленый огурец можно заменить свежим, черную икру — красной или икрой трески.
Ломтик хлеба смажьте половиной творожного сыра, стараясь сделать слой как можно толще.
С помощью овощечистки нарежьте соленый огурец и выложите ленты на творожный сыр.
Половину слабосоленой семги нарежьте ломтиками и выложите на ленты огурца.
Обмажьте второй ломтик хлеба оставшимся сыром и выложите на него нарезанную семгу. Выложите хлеб на первый ломтик и вставьте шпажки, отступая от краев ломтика примерно 1 см.
Затем острым ножом разрежьте конструкцию по середине и снова посередине, получая ровные квадратики-канапешки.
Украсьте канапе икрой и оливками или маслинами без косточек, свежей зеленью и подайте к столу. Приятного вам аппетита!