Описание приготовления:

Самый простой вариант приготовления красивых канапе, с которым справится даже школьник! Научите своих родных и друзей готовить вкусные блюда и не забудьте их вместе продегустировать, налив бокал охлажденного игристого вина.

Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Семга / Икра Блюдо: Закуски / Канапе

Состав / Ингредиенты:

Семга слабосоленая 120 Грамм

Хлеб тостовый 2 Ломтика

Сыр творожный 100 Грамм

Икра 40 Грамм (черная)

Огурец соленый 1 Штука

Оливки 4 Штуки (без косточек)

Количество порций 4

Калорийность

154 ккал

Калорийность

8 г

Белки

12 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Канапе с семгой и икрой»

Подготовьте указанные ингредиенты. Соленый огурец можно заменить свежим, черную икру — красной или икрой трески.

Ломтик хлеба смажьте половиной творожного сыра, стараясь сделать слой как можно толще.

С помощью овощечистки нарежьте соленый огурец и выложите ленты на творожный сыр.

Половину слабосоленой семги нарежьте ломтиками и выложите на ленты огурца.

Обмажьте второй ломтик хлеба оставшимся сыром и выложите на него нарезанную семгу. Выложите хлеб на первый ломтик и вставьте шпажки, отступая от краев ломтика примерно 1 см.

Затем острым ножом разрежьте конструкцию по середине и снова посередине, получая ровные квадратики-канапешки.

Украсьте канапе икрой и оливками или маслинами без косточек, свежей зеленью и подайте к столу. Приятного вам аппетита!