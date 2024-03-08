Печенье в домашних условиях – это аппетитное угощение, которое имеет множество вариаций – ореховое, шоколадное, овсяное и многое другое. Вы можете выбирать рецепт, который больше всего соответствует вашим предпочтениям. Изготовление печенья в домашних условиях – это увлекательное и вкусное занятие, которое может стать идеальным способом провести время вместе с семьей. Вам понадобятся простые ингредиенты, такие как мука, сахар, масло и яйца, а также фантазия и творческий подход. Изготовление печенья начинается с приготовления теста. Смешайте все сухие ингредиенты и добавьте жидкие, чтобы получить эластичное и формоустойчивое тесто. Затем вы можете моделировать печенье в разные формы и выложить их на противень. Подавайте ваше домашнее печенье с чашкой горячего чая или кофе, и наслаждайтесь его вкусом и ароматом. Вы можете также упаковать печенье в красивую упаковку и подарить его друзьям и близким.

Песочное печенье в домашних условиях в духовке

Песочное печенье в домашних условиях в духовке – это угощение на скорую руку, которое поможет вам не только разнообразить привычный рацион, но и вкусно дополнить вечернее чаепитие в кругу родных и близких людей. Обязательно попробуйте такую выпечку, и вы не пожалеете!

Ингредиенты –+25 шт.

Мука 3.5 ст.

Яйцо куриное 2 шт.

Масло сливочное 200 гр.

Сахар-песок 150 гр.

Разрыхлитель 1 ч.л.

Ванилин 1 гр.

Шаги 55 мин.

Как приготовить печенье в домашних условиях в духовке? Мягкое сливочное масло взбиваем миксером вместе с ванилином и сахарным песком. Не прекращая работу венчиков, по одному вводим куриные яйца. В отдельной чаше смешиваем просеянную муку с разрыхлителем теста. Соединяем два состава и замешиваем тесто, оборачиваем в пленку и на полчаса отправляем на полку холодильной камеры. Охлажденный продукт раскатываем в пласт, толщиной 5-7 миллиметров и любым удобным способом выдавливаем полуфабрикаты. Перекладываем заготовки на пекарскую бумагу и готовим при 180 градусах 12-15 минут. Печенье в домашних условиях готово! Остывшее угощение подаем к столу и трапезничаем. Приятного чаепития!

Домашнее овсяное печенье

Домашнее овсяное печенье – это нежное и ароматное лакомство, которое идеально подходит для утреннего чаепития или в качестве перекуса. Овсяные хлопья делают это печенье более полезным и сытным, а добавление цукатов или изюма придает ему особый вкус. Попробуйте испечь это печенье и удивите своих близких своим кулинарным талантом.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Хлопья овсяные – 2 ст.

Мука – 0,5 ст.

Сахар-песок – 100 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сода – 1 ч.л.

Уксус 9% – 1 ст.л.

Корица молотая – 1 ч.л.

Сухофрукты – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания противня.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овсянку, сахарный песок, гашеную соду, корицу и просеянную муку отправляем в емкость с высокими бортиками. Перемешиваем и вводим мягкое сливочное масло и яйца – активно размешиваем.

Шаг 2. По желанию добавляем сухофрукты и убираем тесто в холодильник на 30-60 минут.

Шаг 3. Из охлажденного теста катаем шарики и выкладываем на противень с растительным маслом либо пекарской бумагой.

Шаг 4. Убираем жаропрочную посуду в духовой шкаф, прогретый до 190-200 градусов, на 15-20 минут.

Шаг 5. Остывшее печенье перекладываем в сервировочное блюдо и подаем. Приятного аппетита!

Печенье на сливочном масле в домашних условиях

Печенье на сливочном масле в домашних условиях – это ароматное и рассыпчатое лакомство, которое просто тает во рту. Сливочное масло делает печенье особенно аппетитным и ароматным, а добавление ванили или цитрусовых придает ему неповторимый вкус. Попробуйте испечь это печенье сами и порадуйте свою семью вкусным угощением.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Масло сливочное – 125 гр.

Сахар-песок – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 160 гр.

Соль – 1 щепотка.

Цедра апельсина – по вкусу.

Шоколад тертый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Муку просеиваем, противень устилаем листом пергамента, тщательно промываем яйцо.

Шаг 2. Сливочное масло комнатной температуры взбиваем с сахаром до растворения крупинок, вмешиваем яйцо и постепенно вводим муку, соль и цедру – замешиваем тесто.

Шаг 3. Охлаждаем продукт полчаса в холодильной камере, а после раскатываем и вырезаем печенье желаемой формы и размера.

Шаг 4. Перекладываем заготовки на противень и ставим в холод на 5-10 минут, затем сразу же перемещаем в духовку на 10-15 минут (170 градусов).

Шаг 5. Даем лакомству немного остыть и украшаем тертым шоколадом. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Творожное печенье на скорую руку

Творожное печенье на скорую руку – это быстрый и простой способ приготовить вкусное домашнее угощение. Творог делает это печенье нежным и сочным, а добавление сухофруктов или орехов придает ему некую изюминку. Идеальное дополнение к чаю или кофе, которое понравится всей семье.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 7-10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Творог – 150 гр.

Яичный желток – 2 шт.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Мука – 150 гр.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Пудра сахарная – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В рабочую емкость высыпаем нужное количество творога и сахарного песка.

Шаг 2. Вводим желтки и активно перемешиваем ложкой.

Шаг 3. Горстями всыпаем просеянную муку и разрыхлитель, размешиваем до вязкой и нелипкой консистенции.

Шаг 4. Мягкое тесто раскатываем в пласт, толщиной около одного миллиметра и горлышком стакана вырезаем заготовки.

Шаг 5. Складываем сегменты пополам, а затем еще раз пополам – выкладываем на пекарскую бумагу и отправляем на 12-15 минут в духовку, прогретую до 180 градусов.

Шаг 6. Остывшее угощение украшаем сахарной пудрой и приступаем к дегустации. Приятного вам аппетита!

Вкусное печенье на сметане в духовке

Вкусное печенье на сметане в духовке – это нежный и ароматный десерт, который прекрасно подходит для утреннего завтрака или вечернего чаепития. Сметана делает это лакомство более нежным и сочным. Попробуйте испечь это печенье и порадуйте своих близких вкусным домашним угощением, приготовленным со всей любовью и заботой.

Время готовки – 2 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Мука – 420 гр.

Сметана – 100 гр.

Масло сливочное – 200 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сахар-песок – по вкусу.

Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Продукты, которые нам потребуются для приготовления выкладываем на рабочую поверхность.

Шаг 2. В емкость насыпаем просеянную муку, соль, забрасываем кубики мягкого сливочного масла.

Шаг 3. Компоненты руками протираем в крошку.

Шаг 4. Дополняем смесь желтком и сметаной, замешиваем тесто и собираем в шар. Укладываем в пакет и на два часа кладем в холодильник.

Шаг 5. Заготовку раскатываем (толщина 5-7 миллиметров) и разрезаем на кусочки желаемой формы.

Шаг 6. Переносим печенье на противень и смазываем взбитым белком, присыпаем сахаром. Готовим 20-30 минут при температурной отметке в 180 градусов.

Шаг 7. Ароматное печенье перекладываем в пиалу и подаем на радость домочадцев. Приятного аппетита!

Простое печенье на кефире к чаю

Простое печенье на кефире к чаю – это легкое и воздушное лакомство, которое придется по вкусу как взрослым, так и детям. Кисломолочный продукт делает угощение нежным и ароматным. Попробуйте испечь это печенье сами и наслаждайтесь его нежным вкусом вместе с чашкой чая.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 12-15.

Ингредиенты:

Кефир – 100 мл.

Масло растительное – 60 мл.

Яйцо – 1 шт.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Мука – 250 гр.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйцо и сахар расколачиваем при помощи венчика.

Шаг 2. Выливаем растительное масло и кефир – размешиваем компоненты.

Шаг 3. В несколько этапов вводим просеянную муку и замешиваем тесто лопаткой, а после руками.

Шаг 4. Стол посыпаем мукой и выкладываем комок, присыпаем сахаром и раскатываем до толщины в один сантиметр.

Шаг 5. Разрезаем на небольшие квадраты и перекладываем на противень на небольшом расстоянии друг от друга.

Шаг 6. Выпекаем при 180 градусах 15 минут и дегустируем. Приятного чаепития!

Домашнее шоколадное печенье

Домашнее шоколадное печенье – это настоящий деликатес для любителей шоколада, который просто тает во рту. Какао-порошок делает десерт невероятно аппетитным и сочным, а добавление ванилина придает ему неповторимый аромат. Попробуйте приготовить это шоколадное печенье, и вы не пожалеете потраченного времени!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3-5.

Ингредиенты:

Какао-порошок – 40 гр.

Мука – 300 гр.

Яйцо – 1 шт.

Ванилин – 1 гр.

Сахар-песок – 150 гр.

Масло сливочное – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. При помощи кухонных граммовых весов отмеряем нужное количество каждого ингредиента.

Шаг 2. В одной емкости смешиваем просеянную муку и какао. В другой емкости взбиваем миксером мягкое сливочное масло вместе с яйцом и ванилином.

Шаг 3. Объединяем два состава и замешиваем тесто, собираем в ком.

Шаг 4. Тесто делим на 2-3 сегмента и каждый раскатываем до толщины 5 миллиметров, выдавливаем печенье любым удобным способом.

Шаг 5. Противень устилаем листом пекарской бумаги и выкладываем заготовки, готовим 12-15 минут при отметке в 180 градусов.

Шаг 6. Остывшее печенье подаем к столу либо убираем в герметичный контейнер для хранения. Приятного аппетита!

Имбирное печенье в домашних условиях

Имбирное печенье в домашних условиях – это ароматное и пряное лакомство, которое идеально подходит для встречи гостей или просто для уюта в холодные зимние дни. Имбирь делает это печенье изысканным, а добавление корицы или меда придает ему неповторимый вкус. Попробуйте испечь это печенье и удивите всех своим необычным угощением.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Мука – 300 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Сахар тростниковый – 100 гр.

Яйцо – 1 шт.

Мед пчелиный – 2 ст.л.

Разрыхлитель – 10 гр.

Имбирь молотый – 2 гр.

Корица молотая – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все необходимое выкладываем на рабочую поверхность.

Шаг 2. Взбиваем яйцо с сахаром, добавляем жидкий мед, просеянную муку, разрыхлитель и пряности – тщательно перемешиваем и собираем в шар.

Шаг 3. Продолжаем замес руками на столе, когда тесто перестало прилипать к рукам, оборачиваем в пленку и на два часа убираем в холодильную камеру для стабилизации.

Шаг 4. Раскатываем тесто в пласт толщиной 5-10 миллиметров и специальными формочками вырезаем печенье.

Шаг 5. Выпекаем на пергаменте 5-7 минут, предварительно разогрев духовой шкаф до 180 градусов. Готовьте и получайте удовольствие!

Простое и вкусное печенье на молоке

Простое и вкусное печенье на молоке – это нежное и рассыпчатое лакомство, которое просто тает во рту. Молоко делает печенье невероятно мягким и сочным, а также придает приятный сливочный аромат, который заполнит собой все ваше жилище еще в процессе тепловой обработки.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Молоко коровье – 60 мл.

Масло сливочное – 50 гр.

Сахар-песок – 120 гр.

Яйцо – 1 шт.

Яичный желток – 1 шт.

Мука – 250 гр.

Соль – 1 щепотка

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Согласно списку, представленному выше, подготавливаем компоненты.

Шаг 2. В чаше с высокими бортиками соединяем яйцо, ванилин, мягкое сливочное масло, соль и разрыхлитель.

Шаг 3. Порциями вводим просеянную пшеничную муку и соль.

Шаг 4. Замешиваем тесто, не прилипающее к ладоням.

Шаг 5. Раскатываем тесто до толщины 5-7 миллиметров и выдавливаем печенье горлышком стакана либо специальными формами.

Шаг 6. Перекладываем заготовки на пергамент и смазываем верхушки желтком, выпекаем в течение 15 минут при температуре в 200 градусов.

Шаг 7. После остывания угощение полностью готово для снятия пробы. Приятного аппетита!

Домашнее печенье с вареньем «Курабье»

Домашнее печенье с вареньем «Курабье» готовится из минимального продуктового набора, и покорит своими вкусовыми характеристиками и рассыпчатой текстурой при первой же дегустации. Для начинки рекомендуется использовать густое абрикосовое варенье.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Мука – 150 гр.

Масло сливочное размягченное – 100 гр.

Пудра сахарная – 50 гр.

Яйцо – 1 шт.

Варенье абрикосовое – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Миксером добела взбиваем сливочное масло, не прекращая работу венчиков, постепенно всыпаем сахарную пудру.

Шаг 2. Вводим расколоченное яйцо и всю просеянную муку, соединяем ингредиенты на минимальных оборотах.

Шаг 3. Мягкое тесто выкладываем в кондитерский мешок и отсаживаем через фигурную насадку заготовки на силиконовый коврик.

Шаг 4. В центре каждого полуфабриката делаем углубление пальцем.

Шаг 5. Распределяем варенье.

Шаг 6. Разогреваем духовой шкаф до 200 градусов и убираем печенье в духовку на 10 минут. Ароматное лакомство остужаем и подаем. Приятного аппетита!