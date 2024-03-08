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Вкусная закуска за 10 минут: простой рецепт роскошных маринованных шампиньонов

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Вкусная закуска за 10 минут: простой рецепт роскошных маринованных шампиньонов

Вкусную закуску можно сделать очень быстро. На маринованные шампиньоны вам потребуется буквально 10 минут.

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Их можно есть самостоятельно или добавлять в различные салаты. В любом виде такие грибы будут очень аппетитными.

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Маринованные шампиньоны за 10 минут

  • Время: 10 минут + 40 минут на охлаждение
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов шампиньонов;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 2 гвоздики;
– 0,5 чайной ложки зерен горчицы;
– 2 лавровых листа;
– 50 граммов уксуса;
– 40 миллилитров растительного масла;
– 10 зерен перца горошком и душистого;
– 3 зубчика чеснока.

Приготовление:

  1. Смешайте все ингредиенты для маринада в кастрюле. Подогрейте до растворения сахара.
  2. Всыпьте помытые шампиньоны и 3 зубчика чеснока. Проварите 5 – 6 минут.
  3. Дайте остыть, перелейте в банку с крышкой и храните в холодильнике

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