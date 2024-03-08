ГлавнаяРецептыВкусная закуска за 10 минут: простой рецепт роскошных маринованных шампиньонов Вкусная закуска за 10 минут: простой рецепт роскошных маринованных шампиньонов На чтение: 1 минута Вкусную закуску можно сделать очень быстро. На маринованные шампиньоны вам потребуется буквально 10 минут. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Их можно есть самостоятельно или добавлять в различные салаты. В любом виде такие грибы будут очень аппетитными. Стоит попробовать Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с «Водным Миром» Маринованные шампиньоны за 10 минут Время: 10 минут + 40 минут на охлаждение Порций: 4 Ингредиенты: – 500 граммов шампиньонов; – 1 чайная ложка соли; – 1 чайная ложка сахара; – 2 гвоздики; – 0,5 чайной ложки зерен горчицы; – 2 лавровых листа; – 50 граммов уксуса; – 40 миллилитров растительного масла; – 10 зерен перца горошком и душистого; – 3 зубчика чеснока. Приготовление: Смешайте все ингредиенты для маринада в кастрюле. Подогрейте до растворения сахара. Всыпьте помытые шампиньоны и 3 зубчика чеснока. Проварите 5 – 6 минут. Дайте остыть, перелейте в банку с крышкой и храните в холодильнике Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусный весенний салат из огурцов «Наслаждение». Поделитесь с друзьями