Вкусная закуска за 10 минут: простой рецепт роскошных маринованных шампиньонов

Вкусную закуску можно сделать очень быстро. На маринованные шампиньоны вам потребуется буквально 10 минут. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Их можно есть самостоятельно или добавлять в различные салаты. В любом виде такие грибы будут очень аппетитными. Стоит попробовать Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с «Водным Миром» Маринованные шампиньоны за 10 минут Время : 10 минут + 40 минут на охлаждение

: 10 минут + 40 минут на охлаждение Порций: 4 Ингредиенты:

– 500 граммов шампиньонов;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 чайная ложка сахара;

– 2 гвоздики;

– 0,5 чайной ложки зерен горчицы;

– 2 лавровых листа;

– 50 граммов уксуса;

– 40 миллилитров растительного масла;

– 10 зерен перца горошком и душистого;

– 3 зубчика чеснока. Приготовление: Смешайте все ингредиенты для маринада в кастрюле. Подогрейте до растворения сахара. Всыпьте помытые шампиньоны и 3 зубчика чеснока. Проварите 5 – 6 минут. Дайте остыть, перелейте в банку с крышкой и храните в холодильнике Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусный весенний салат из огурцов «Наслаждение».