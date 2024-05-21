ГлавнаяРецептыКапуста, огурец и особая заправка: готовим простой салат, который идеально дополнит стол Капуста, огурец и особая заправка: готовим простой салат, который идеально дополнит стол На чтение: 1 минута Питательные салаты – это не только порция клетчатки, но и возможность разнообразить вкусовую палитру вашего стола. И для некоторых блюд этой категории усилия просто излишни. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Если в вашем холодильнике есть молодая капуста, то большую часть дела вы уже сделали. Еще один ингредиент, немного магии с заправкой – и блюдо уже на вашем столе. Стоит почитать Сколько клубники можно есть в день: что говорит наука и придерживаемся ли мы нормы Рецепт простого салата из молодой капусты Время: 20 минут Порций: 1 Ингредиенты: – половинка молодой капусты; – 1 огурец; заправка: – по 3 – 4 веточки укропа и петрушки; – половинка авокадо; – 30 грамм орехов; – 30 миллилитров оливкового масла; – 1 зубчик чеснока; – 1 чайная ложка меда; – соль по вкусу. Приготовление: Капусту моем и мелко шинкуем. Огурец ополаскиваем и нарезаем полукольцами. Капусту и огурец выкладываем в салатник. Зелень моем и выкладываем на бумажные полотенца. Все ингредиенты для заправки перебиваем в блендере. Заправляем салат и подаем блюдо к столу. Приятного аппетита! Так дешево, что даже смешно: из какого неожиданного ингредиента вы можете сделать драники. Поделитесь с друзьями