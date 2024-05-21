Испанская кухня на вашем столе: рецепт курицы с чесноком

Курица по этому рецепту получается пикантной и очень вкусной. И ее просто готовить.

Курица получает чесночный аромат от предварительно поджаренных зубчиков чеснока и тушится в остром соусе. У вас получается вкусное и ароматное блюдо, которое отлично сочетается с простым белым рисом, или свежим хлебом. Рецептом поделились на сайте Spadellandia.

Чесночная курица по-испански

Ингредиенты:

4 куриные ножки;

4 куриных бедрышка;

16 зубчиков чеснока;

40 г муки;

1 ч. л. кайенского перца;

1 веточка свежего розмарина;

1 лавровый лист;

2 веточки свежего тимьяна;

40 мл сухого белого вина;

6 ст. л. оливкового масла;

соль и перец.

Высыпьте муку в большую миску, затем добавьте немного кайенского перца, щепотку соли и перца и перемешайте.

Помойте куриное мясо, обсушите бумажным полотенцем и обваляйте в мучной смеси, чтобы она покрыла все кусочки мяса.

В большой сковороде обжарьте зубчики чеснока вместе с шелухой и раздавленные плоской стороной ножа. Томите чеснок на на слабом огне 2–3 минуты, часто переворачивая, чтобы они окрасились равномерно, не подгорели и отдали аромат маслу.

Шумовкой выньте зубчики чеснока (оставьте их в стороне) и положите кусочки курицы, стряхнув лишнюю муку. Добавьте лавровый лист, розмарин и тимьян и обжаривайте курицу в течение 6–7 минут на сильном огне, несколько раз переворачивая, чтобы она хорошо подрумянилась.

Влейте вино, положите обратно зубчики чеснока и продолжайте готовить на среднем огне еще 25 минут, приоткрыв крышку наполовину. При необходимости постепенно добавляйте немного кипятка, время от времени переворачивая кусочки курицы; непосредственно перед окончанием готовки посолите.

Подавайте курицу сразу же, предварительно приправив ее острым соусом и приготовленными зубчиками чеснока.

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