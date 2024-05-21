Испанская кухня на вашем столе: рецепт курицы с чесноком

Курица по этому рецепту получается пикантной и очень вкусной. И ее просто готовить.
Курица получает чесночный аромат от предварительно поджаренных зубчиков чеснока и тушится в остром соусе. У вас получается вкусное и ароматное блюдо, которое отлично сочетается с простым белым рисом, или свежим хлебом. Рецептом поделились на сайте Spadellandia.
Чесночная курица по-испански
Ингредиенты:
- 4 куриные ножки;
- 4 куриных бедрышка;
- 16 зубчиков чеснока;
- 40 г муки;
- 1 ч. л. кайенского перца;
- 1 веточка свежего розмарина;
- 1 лавровый лист;
- 2 веточки свежего тимьяна;
- 40 мл сухого белого вина;
- 6 ст. л. оливкового масла;
- соль и перец.
Высыпьте муку в большую миску, затем добавьте немного кайенского перца, щепотку соли и перца и перемешайте.
Помойте куриное мясо, обсушите бумажным полотенцем и обваляйте в мучной смеси, чтобы она покрыла все кусочки мяса.
В большой сковороде обжарьте зубчики чеснока вместе с шелухой и раздавленные плоской стороной ножа. Томите чеснок на на слабом огне 2–3 минуты, часто переворачивая, чтобы они окрасились равномерно, не подгорели и отдали аромат маслу.
Шумовкой выньте зубчики чеснока (оставьте их в стороне) и положите кусочки курицы, стряхнув лишнюю муку. Добавьте лавровый лист, розмарин и тимьян и обжаривайте курицу в течение 6–7 минут на сильном огне, несколько раз переворачивая, чтобы она хорошо подрумянилась.
Влейте вино, положите обратно зубчики чеснока и продолжайте готовить на среднем огне еще 25 минут, приоткрыв крышку наполовину. При необходимости постепенно добавляйте немного кипятка, время от времени переворачивая кусочки курицы; непосредственно перед окончанием готовки посолите.
Подавайте курицу сразу же, предварительно приправив ее острым соусом и приготовленными зубчиками чеснока.
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