Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить закуску македонскую. Вместо столового уксуса можно использовать яблочный или белый винный. Пекинскую капусту можно заменить молодой белокочанной. Все овощи должны быть свежими и не вялыми.
Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Заготовки / Маринование Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Вода 800 Миллилитров
- Уксус 6% 150 Миллилитров
- Соль 1 Ст. ложка
- Сахар 1/2 Ст. ложки
- Цветная капуста 100 Грамм
- Брокколи 100 Грамм
- Болгарский перец 100 Грамм
- Пекинская капуста 200 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
13 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Закуска македонская»
Подготовьте все ингредиенты.
Пекинскую капусту порежьте крупными кусочками, а у болгарского перца удалите семена и порежьте соломкой.
Цветную капусту и брокколи помойте, затем разделите на небольшие соцветия.
Выложите овощи в большую банку или кастрюлю чередуя слои.
Для маринада растворите в 1 стакане горячей воды соль и сахар. Остудите, объедините с уксусом и остальной холодной водой.
Влейте получившийся маринад в банку. Чтобы овощи не всплывали сверху поставьте какой-нибудь груз. Оставьте на 1-2 дня при комнатной температуре.
Когда овощи будут устраивать вас по вкусу, уберите их в холодильник для хранения. Закуска македонская готова, приятного вам аппетита!