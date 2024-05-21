Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить закуску македонскую. Вместо столового уксуса можно использовать яблочный или белый винный. Пекинскую капусту можно заменить молодой белокочанной. Все овощи должны быть свежими и не вялыми.

Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Заготовки / Маринование Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Вода 800 Миллилитров

Уксус 6% 150 Миллилитров

Соль 1 Ст. ложка

Сахар 1/2 Ст. ложки

Цветная капуста 100 Грамм

Брокколи 100 Грамм

Болгарский перец 100 Грамм

Пекинская капуста 200 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

13 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Закуска македонская»

Подготовьте все ингредиенты.

Пекинскую капусту порежьте крупными кусочками, а у болгарского перца удалите семена и порежьте соломкой.

Цветную капусту и брокколи помойте, затем разделите на небольшие соцветия.

Выложите овощи в большую банку или кастрюлю чередуя слои.

Для маринада растворите в 1 стакане горячей воды соль и сахар. Остудите, объедините с уксусом и остальной холодной водой.

Влейте получившийся маринад в банку. Чтобы овощи не всплывали сверху поставьте какой-нибудь груз. Оставьте на 1-2 дня при комнатной температуре.

Когда овощи будут устраивать вас по вкусу, уберите их в холодильник для хранения. Закуска македонская готова, приятного вам аппетита!