Портал про города-курорты | Perekop

Закуска македонская

На чтение: 1 минута
Закуска македонская

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить закуску македонскую. Вместо столового уксуса можно использовать яблочный или белый винный. Пекинскую капусту можно заменить молодой белокочанной. Все овощи должны быть свежими и не вялыми.
Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Заготовки / Маринование Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 800 Миллилитров
  • Уксус 6% 150 Миллилитров
  • Соль 1 Ст. ложка
  • Сахар 1/2 Ст. ложки
  • Цветная капуста 100 Грамм
  • Брокколи 100 Грамм
  • Болгарский перец 100 Грамм
  • Пекинская капуста 200 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

13 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Закуска македонская»

Закуска македонская

Подготовьте все ингредиенты.

Закуска македонская

Пекинскую капусту порежьте крупными кусочками, а у болгарского перца удалите семена и порежьте соломкой.

Закуска македонская

Цветную капусту и брокколи помойте, затем разделите на небольшие соцветия.

Закуска македонская

Выложите овощи в большую банку или кастрюлю чередуя слои.

Закуска македонская

Для маринада растворите в 1 стакане горячей воды соль и сахар. Остудите, объедините с уксусом и остальной холодной водой.

Закуска македонская

Влейте получившийся маринад в банку. Чтобы овощи не всплывали сверху поставьте какой-нибудь груз. Оставьте на 1-2 дня при комнатной температуре.

Закуска македонская

Когда овощи будут устраивать вас по вкусу, уберите их в холодильник для хранения. Закуска македонская готова, приятного вам аппетита!

Что будем искать? Например,Человек