Всего из 2 ингредиентов: приготовьте шоколадный мусс на День матери

Приготовьте на День матери вкусный шоколадный мусс. Для этого нужно иметь всего 2 ингредиента.

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Шоколадно-апельсиновый мусс

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 150 граммов черного шоколада;

– 200 миллилитров апельсинового сока.

Приготовление:

Выжмите сок из апельсинов. Шоколад поломайте на мелкие куски и растопите на водяной бане. Влейте к растопленному шоколаду свежий апельсиновый сок и быстро перемешайте до однородной консистенции. Разлейте апельсиново-шоколадную массу в порционную посуду и поставьте в холодильник, чтобы десерт застыл. На это уйдет до 30 минут. При желании украсьте готовый шоколадно-апельсиновый мусс апельсиновой цедрой.

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