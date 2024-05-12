ГлавнаяРецептыВсего из 2 ингредиентов: приготовьте шоколадный мусс на День матери Всего из 2 ингредиентов: приготовьте шоколадный мусс на День матери На чтение: 1 минута Приготовьте на День матери вкусный шоколадный мусс. Для этого нужно иметь всего 2 ингредиента. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Апельсин прекрасно сочетается с шоколадом. Обязательно сохраните этот рецепт. Будет вкусно Приготовите за час: рецепт фантастического торта на День матери Шоколадно-апельсиновый мусс Время: 20 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 150 граммов черного шоколада; – 200 миллилитров апельсинового сока. Приготовление: Выжмите сок из апельсинов. Шоколад поломайте на мелкие куски и растопите на водяной бане. Влейте к растопленному шоколаду свежий апельсиновый сок и быстро перемешайте до однородной консистенции. Разлейте апельсиново-шоколадную массу в порционную посуду и поставьте в холодильник, чтобы десерт застыл. На это уйдет до 30 минут. При желании украсьте готовый шоколадно-апельсиновый мусс апельсиновой цедрой. Понравился рецепт? Узнайте, какие 3 блюда стоит приготовить на День матери. Поделитесь с друзьями