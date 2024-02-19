Капустные оладьи: простой рецепт вкусного блюда за 15 минут

Вкуснее всего капустные оладьи со сметаной или сметанным соусом. Приготовить его очень просто.
Капустные оладьи – еще один вкусный способ утолить голод и перекусить. Их можно приготовить и как самостоятельное блюдо на обед или ужин. Со сметаной или соусом они получаюся очень аппетитными. Своим проверенным рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян. На его приготовление у вас уйдет не больше 15 минут.
Капустные оладьи
Ингредиенты:
- капуста – 500 гр;
- морковь – 1/2 шт;
- яйца – 1 крупное или два маленьких;
- лук – 1/2 головки (или 1/3, если луковица крупная);
- мука – 5-7 ст. л;
- кефир – 100-120 мл;
- зелень (петрушка, укроп);
- соль, черный молотый перец, паприка по вкусу.
Для сметанного соуса:
- сметана – 3-4 ст. л;
- чеснок – 1-2 зубчика;
- протертый свежий небольшой огурец – 1 шт;
- зелень.
Способ приготовления:
Овощи почистить, капусту порезать кусками и сложить в чашу блендера. Туда добавить остальные ингредиенты и перебить все до пастообразной массы. Если блендер не очень мощный, закладывайте продукты частями.
Тесто выкладывать ло столовой ложке на сковороду, обжарить блинчики с обеих сторон до золотистой корочки где-то по три минуты на небольшом количестве растительного масла.
Готовые оладьи сначала выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир. Подавать со сметаной или сметанным соусом.
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