Никакого холодильника: как правильно хранить морковь – совет от ученых

Незаменимый овощ / Фото Pixabay
Разрезанная морковь начинает сгибаться вдоль оси, по которой ее нарезали. Это механическое свойство известно как остаточное напряжение, что еще раз доказывает целесообразность советов ученых.
Как правильно хранить морковь
Если вы кладете морковь в отсек для овощей, то она должна быть там не дольше, чем 5 – 7 дней. Также не надо держать овощ в пакете, ведь появится конденсат и он начнет «задыхаться».
По мнению ученых, лучшей опцией будет прохладный, влажный и герметичный контейнер. Если у вас возникает потребность хранить морковь длительное время, именно этим способом стоит воспользоваться.