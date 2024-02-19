Никакого холодильника: как правильно хранить морковь – совет от ученых

Хранение продуктов – это такое же искусство, как и их приготовление. Здесь тоже много секретов и нюансов, хотя бы часть которых стоит знать каждой хозяйке.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Если правильно хранить овощи – они дольше будут радовать как своими вкусовыми свойствами, но и эстетическим видом. Холодильник выглядит наиболее логичным решением, однако это работает не во всех случаях.

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Что происходит с морковью в холодильнике

Ученые рассказали, что холодная среда обеспечивает для моркови длительное хранение свежести, однако есть одна проблема. В ней нет конвекции воздуха, поэтому овощ быстро становится сухим.

Они выяснили, что при сильном охлаждении морковь начинает увядать. Из-за отсутствия конвекции овощ теряет пятую часть воды и каждые сутки уменьшается на 0,37%.