Закуска «Глаз дракона» к новогоднему столу

Год Зеленого Деревянного Дракона нужно встречать подобающе. Если вы до сих пор думаете, какие же блюда подать на праздничный стол, сегодняшний рецепт вам точно пригодится. Эффектная закуска «Глаз дракона» — тематическое кушанье, которое стоит обязательно приготовить для встречи Нового 2024 года.

Для такого блюда вам понадобятся самые простые продукты: яйца, сыр и майонез. С помощью маслин и огуречной кожуры вы задекорируете закуску, а на салатных листьях подадите ее. Гости будут впечатлены вашей креативностью.

Как готовится праздничная закуска «Глаз дракона»

Основной ингредиент такого нарядного блюда — куриные яйца. Для того чтобы они не лопнули в процессе варки, достаньте их из холодильника хотя бы за 20–30 минут до начала приготовления. Тогда не возникнет перепад температуры, благодаря чему скорлупа останется целой, а белок не вытечет и не свернется в кипящей воде.

Ингредиенты

Яйцо3 шт. Твердый сыр50 г Огурцы60 г Чеснок2 зуб. Маслины2 шт. Соль по вкусу Майонез по вкусу Листья салата40 г

Приготовление

Помещаем куриные яйца в кастрюлю. Заливаем их водой. Доводим содержимое кастрюли до кипения. Варим яйца в течение 10 минут. Потом остужаем их и очищаем от скорлупы.Разрезаем яйца на 2 части (вдоль). Аккуратно извлекаем желтки. Перекладываем их в небольшую емкость. Разминаем яичные желтки вилкой до однородной массы.Очищаем чеснок. Измельчаем его при помощи пресса. Натираем на терке с мелкими отверстиями твердый сыр. Добавляем его, чеснок, соль и майонез к желткам. Перемешиваем все ингредиенты до однородной массы. Наполняем начинкой из желтков и сыра половинки яичных белков. Слегка округляем чесночную массу. Делаем в начинке углубление, прижав к ней зубочистку поперек.Разрезаем каждую маслину на 3 сегмента. Вставляем в углубления в начинке по кусочку маслины, делая тем самым импровизированные зрачки.Срезаем со свежего огурца узкие тонкие полосочки кожуры, используя очень острый нож или же овощечистку. Обертываем их вокруг сырной начинки. Промываем салатные листья. Тщательно их обсушиваем. Выкладываем листья салата на блюдо. Сверху помещаем фаршированные яйца.

Вы можете украсить оставшееся свободное пространство на тарелке свежим огурцом. Нарежьте его на кружочки. Выложите огурец и маслины на листья салата (между фаршированными яйцами). Приятного аппетита!