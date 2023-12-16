Быстрые котлеты без мясорубки за 15 минут. Беру куриную грудку и готовлю вкусное блюдо на ужин

Куриное мясо — самое востребованное мясо на нашей планете. Это утверждение собрано исходя из статистики продаваемости куриного мяса. За год продажа мяса увеличилась на 5-6%, что значительно выше, чем продажа говядины и свинины. В чем заключается секрет популярности мяса курицы?
Вероятно, куриное мясо люди считают полезным. Оно содержит мало жиров, насыщено белком. К тому же, курица стоит меньше, чем свинина и говядина. Многие диетологи говорят, что куриное мясо полезно для фигуры.
Также курица гипоаллергенна. То есть, считается безопаснее другого мяса. Приготовим простые куриные котлеты на ужин.
Ингредиенты для куриных котлет:
- лук репчатый — шт.;
- чеснок — зубчик;
- яйцо — шт.;
- соль — ч.л.;
- куриная грудка — 700 г;
- йогурт — ст.л.;
- тимьян;
- черный перец;
- мука — ст.л.
Приготовление куриных котлет:
Нарезаем крупными кубиками репчатый лук, выкладываем в миску блендера вместе с чесноком, яйцом, солим смесь. Взбиваем компоненты до однородной массы.
Нарезаем куриное мясо на маленькие кусочки. Смешиваем куриное мясо с греческим йогуртом и луковой массой, добавляем тимьян и черный перец.
Высыпаем в смесь муку, замешиваем однородную массу. В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем по столовой ложки мясной смеси на поверхность.
Обжариваем котлеты с обеих сторон до золотистого цвета.
Получаются обычные быстрые куриные котлеты без мясорубки. Рецепт позволит за 15 минут сделать котлеты к ужину.