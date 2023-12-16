Быстрые котлеты без мясорубки за 15 минут. Беру куриную грудку и готовлю вкусное блюдо на ужин

Куриное мясо — самое востребованное мясо на нашей планете. Это утверждение собрано исходя из статистики продаваемости куриного мяса. За год продажа мяса увеличилась на 5-6%, что значительно выше, чем продажа говядины и свинины. В чем заключается секрет популярности мяса курицы?

Вероятно, куриное мясо люди считают полезным. Оно содержит мало жиров, насыщено белком. К тому же, курица стоит меньше, чем свинина и говядина. Многие диетологи говорят, что куриное мясо полезно для фигуры.

Также курица гипоаллергенна. То есть, считается безопаснее другого мяса. Приготовим простые куриные котлеты на ужин.

Ингредиенты для куриных котлет:

лук репчатый — шт.;

чеснок — зубчик;

яйцо — шт.;

соль — ч.л.;

куриная грудка — 700 г;

йогурт — ст.л.;

тимьян;

черный перец;

мука — ст.л.

Приготовление куриных котлет:

Нарезаем крупными кубиками репчатый лук, выкладываем в миску блендера вместе с чесноком, яйцом, солим смесь. Взбиваем компоненты до однородной массы.

Нарезаем куриное мясо на маленькие кусочки. Смешиваем куриное мясо с греческим йогуртом и луковой массой, добавляем тимьян и черный перец.

Высыпаем в смесь муку, замешиваем однородную массу. В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем по столовой ложки мясной смеси на поверхность.

Обжариваем котлеты с обеих сторон до золотистого цвета.

Получаются обычные быстрые куриные котлеты без мясорубки. Рецепт позволит за 15 минут сделать котлеты к ужину.