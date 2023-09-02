Описание приготовления:

Красочная закуска обязательно понравится и вашим родным, и вашим гостям, если вы подадите ее на праздничный стол. Хранить капусту в маринаде можно хранить не менее 2 месяцев, но обязательно на холоде. По желанию можно добавить стручок горького перца или зелень петрушки, укропа.

Основной ингредиент: Овощи / Капуста Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Капуста белокочанная 1,2 Килограмма

Свекла 1 Штука (средняя)

Вода горячая 500 Миллилитров

Чеснок 2 Зубчика

Перец черный горошком 10 Штук

Уксус 9% столовый 4 Ст. ложки

Лавровый лист 3 Штуки

Количество порций 4

Калорийность

29 ккал

Калорийность

2 г

Белки

1 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Маринованная капуста крупными кусками со свеклой»

Подготовьте указанные ингредиенты. С капусты снимите верхние листья и разрежьте ее пополам. Очистите свеклу от кожуры, а чесночные зубчики от шелухи и промойте.

Всыпьте в кастрюлю, пищевой контейнер или 2-х литровую банку соль, горошины черного перца и нарезанный слайсами чеснок. Емкость подготовьте такую, в которой будет мариноваться капуста.

Капусту нарежьте крупными кусками.

Свеклу натрите на терке с крупными ячейками.

Вскипятите воду и влейте ее в емкость, тщательно перемешайте, чтобы растворилась соль. По желанию можете добавить 1 ст.л. сахара, если любите сладковатые маринады. Выложите натертую свеклу и перемешайте. Опустите в горячий маринад куски капусты и сверху поместите гнет. Оставьте при комнатной температуре до полного остывания, а после переместите на сутки в холодильник.

Спустя сутки капуста впитает в себя красочный маринад, станет ярко-розовой. Подавайте ее к столу охлажденной.