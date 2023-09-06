ГлавнаяРецептыКарпатские лиганцы – давнее украинское блюдо, которое должен уметь готовить каждый Карпатские лиганцы – давнее украинское блюдо, которое должен уметь готовить каждый На чтение: 1 минута Картофельные лиганцы – давнее блюдо украинской кухни, которое очень похоже на известные нам полюшки. Но отличие такое есть: в лагерях есть начинка. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Лиганцы издавна готовили наши бабушки, но со временем, к сожалению, такие старые рецепты забываются и теряются. Чтобы возрождать украинскую кухню, мы подготовили рецепт карпатских лиганцев с сыром, которые вы легко можете приготовить дома. Читайте также Лучший выбор для школьников: как вкусно накормить ребенка во время активных будней Подавайте их на стол со сметаной и шкварками – это очень вкусно. Лыганцы с сыром Время: 60 – 80 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 700 граммов картофеля; – 1 куриное яйцо; – 330 граммов крахмала; – 1 ложка сметаны; – соль. Для начинки: – 100 граммов домашнего сыра; – 1 – 2 веточки укропа. Приготовление: Тщательно помойте картофель и отварите в подсоленной воде, не снимая кожуру. Охладите отварной картофель. Очистите от кожуры и разомните в пюре. Добавьте к пюре яйцо, сметану, немного соли и крахмал. Замесите тесто. Сформируйте из него небольшие шарики и положите в каждую начинку из сыра и укропа. Начиненные лиганцы отварите в подсоленной кипящей воде 7 – 10 минут. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить яблочную шарлотку в считанные минуты. Поделитесь с друзьями