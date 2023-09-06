Рецепт из TikTok: миллионы готовят яичницу с сыром фета и жалеют, что не узнали о блюде раньше

Социальная сеть TikTok — это конвейер новых рецептов. Сейчас пользователи приложения массового готовят яичницу с сыром фета. Рецептом поделился портал Medialeaks.

Хэштег #fetafriedeggs собрал за пару месяцев более 40 миллионов просмотров. Рецепт прост — понадобятся сыр фета, яйцо, авокадо и специи по вкусу.

На разогретую сковороду добавьте немного масла, а по краям раскрошите фету. В центре останется круг — туда и разбейте яйцо. Добавьте специи (пользователи соцсети советуют черный молотый перец и хлопья чили) и дождитесь, пока схватится белок. Если надо, накройте сковороду крышкой. В конце к яичнице добавьте авокадо: сформируйте «шапочку» из пюре по всему периметру блюда.

Можно подавать яйца с сыром на тосте из белого или черного хлеба, с лепешкой или лавашом. Также интернет-кулинары советуют попробовать повторить этот же рецепт с красным луком, овощами, медом и бальзамическим уксусом.