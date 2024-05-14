Картофель на гриле: простой рецепт, который под силу каждому

Картофель на гриле с маслом и специями – невероятный гарнир. Он прекрасно дополняет сосиски или шашлыки.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Такой картофель сочетается с различными видами мяса, салатами и овощами на гриле. Готовить его очень легко, а вкус – просто непревзойденный!

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Картофель на гриле

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Замечательный вкус / Фото ania gotuje

Ингредиенты:

– 50 грамм масла;

– 1 килограмм картофеля;

– розмарин по вкусу;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Масло соедините с розмарином и специями. Вымойте картофель. Это нужно сделать особенно тщательно, поскольку он будет подаваться в скорлупе. Доведите воду до кипения в большой кастрюле и всыпьте туда картофель примерно на 10 минут. По истечении этого времени слейте воду и оставьте остывать. Картофель натрите маслом, розмарином и специями. Его можно надрезать или наколоть вилкой, но это не обязательно. Аккуратно заверните их в алюминиевую фольгу. Положите картофель в фольге на решетку примерно на 30 минут. Время от времени его стоит переворачивать. Время запекания картофеля на гриле зависит от его размера. Проверить мягкость можно деревянной палочкой или вилкой.

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