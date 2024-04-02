Картофель по-генеральски: рецепт на сковороде

Обычной жареной картошкой уже никого не удивишь, но вот приготовленной по-генеральски… Такое блюдо уж точно нельзя назвать приевшимся. Ведь картофель по-генеральски готовится на сковороде с добавлением фарша и большого количества пряностей. Это простой вариант сытного блюда к ужину, который понравится всем без исключения.

Такое кушанье можно приготовить двумя способами. Первый вариант предполагает предварительное обжаривание фарша и добавление к нему картофеля. Так овощи и мясо будут готовиться вместе. Суть второго метода, которым мы сегодня поделимся, заключается в обжарке фарша и картофеля по отдельности, а также в последующем их соединении.

Как приготовить аппетитный картофель по-генеральски

Чтобы блюдо было пряным, советуем использовать не только соль и черный молотый перец. Добавьте также сушеный чесночок и петрушку к картофелю. А к мясу обязательно всыпьте копченую паприку, которая сделает ужин сказочно ароматным.

Ингредиенты

Картофель1,2 кг Свиной фарш400 г Лук3 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Сушеная петрушка0,5 ч. л. Чесночный порошок0,25 ч. л. Подсолнечное масло по вкусу Копченая паприка0,5 ч. л.

Приготовление

Очищаем репчатый лук от шелухи. Нарезаем его небольшими кусочками. Выкладываем лук в глубокую емкость к свиному фаршу.Всыпаем к мясу копченую паприку, соль и черный молотый перец по вкусу. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты до получения более однородной массы.Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем на ней фарш с луком до готовности, не забывая его периодически помешивать. Перекладываем мясо в миску. Очищаем картофель от кожуры. Нарезаем его аккуратной соломкой. Добавляем к картошке сушеную петрушку, соль и черный перец. Хорошенько перемешиваем.Обжариваем картошку до готовности на той сковороде, где был фарш. Затем добавляем к овощу мясо. Всыпаем сушеный чеснок. Хорошенько перемешиваем.Накрываем сковороду крышкой. Держим ее содержимое на среднем огне еще в течение 5 минут. Потрясающий ужин готов!

Разложите картошку с мясом по тарелкам и презентуйте это блюдо с полезным салатиком. К слову, ранее мы делились рецептом такой закуски. Перейдя по ссылке, вы узнаете, как быстро приготовить питательный свекольный салат с тунцом и соленым огурцом.