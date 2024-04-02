Картофель по-генеральски: рецепт на сковороде

Обычной жареной картошкой уже никого не удивишь, но вот приготовленной по-генеральски… Такое блюдо уж точно нельзя назвать приевшимся. Ведь картофель по-генеральски готовится на сковороде с добавлением фарша и большого количества пряностей. Это простой вариант сытного блюда к ужину, который понравится всем без исключения.
Такое кушанье можно приготовить двумя способами. Первый вариант предполагает предварительное обжаривание фарша и добавление к нему картофеля. Так овощи и мясо будут готовиться вместе. Суть второго метода, которым мы сегодня поделимся, заключается в обжарке фарша и картофеля по отдельности, а также в последующем их соединении.
Как приготовить аппетитный картофель по-генеральски
Чтобы блюдо было пряным, советуем использовать не только соль и черный молотый перец. Добавьте также сушеный чесночок и петрушку к картофелю. А к мясу обязательно всыпьте копченую паприку, которая сделает ужин сказочно ароматным.
Ингредиенты
Картофель1,2 кг Свиной фарш400 г Лук3 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Сушеная петрушка0,5 ч. л. Чесночный порошок0,25 ч. л. Подсолнечное масло по вкусу Копченая паприка0,5 ч. л.
Приготовление
- Очищаем репчатый лук от шелухи. Нарезаем его небольшими кусочками. Выкладываем лук в глубокую емкость к свиному фаршу.Всыпаем к мясу копченую паприку, соль и черный молотый перец по вкусу. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты до получения более однородной массы.Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем на ней фарш с луком до готовности, не забывая его периодически помешивать. Перекладываем мясо в миску.
Очищаем картофель от кожуры. Нарезаем его аккуратной соломкой. Добавляем к картошке сушеную петрушку, соль и черный перец. Хорошенько перемешиваем.Обжариваем картошку до готовности на той сковороде, где был фарш. Затем добавляем к овощу мясо. Всыпаем сушеный чеснок. Хорошенько перемешиваем.Накрываем сковороду крышкой. Держим ее содержимое на среднем огне еще в течение 5 минут. Потрясающий ужин готов!
Разложите картошку с мясом по тарелкам и презентуйте это блюдо с полезным салатиком. К слову, ранее мы делились рецептом такой закуски. Перейдя по ссылке, вы узнаете, как быстро приготовить питательный свекольный салат с тунцом и соленым огурцом.