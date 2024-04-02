Просто возьмите гранёный стакан. Кулич буду готовить только так: гениально и просто: рецепт без дрожжей

Куличи начали выпекать к Пасхе достаточно давно. Это вкусное хлебопекарное изделие, которое популярно во всем мире. Однако, откуда пошла традиция печь куличи?

Изначально у славянских народов была традиция выпекать хлеб весной для того, чтобы задобрить языческих богов. Когда христианство пришло к славянским народам, избавиться от традиции было почти невозможно. По этой причине выпекание весеннего хлеба обрело христианскую подоплеку. Традиция сохранилась до сих пор и приобрела большой масштаб.

Расскажем, как приготовить быстрый кулич в стакане.

Ингредиенты для кулича:

яйца — 2 шт.;

ванильный сахар — 8 г;

соль — щепотка;

сахар — 120 г;

сметана — 50 г;

творог 9% — 200 г;

сливочное масло — 50 г;

мука — 230 г;

разрыхлитель — ч.л.;

изюм — 100 г.

Приготовление кулича:

В миску разбиваем яйца, высыпаем ванильный сахар, соль и обычный сахар, взбиваем миксером до пышной пены. Добавляем в смесь сметану и творог, вливаем растопленное сливочное масло и продолжаем взбивать.

Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто. Промываем и высушиваем изюм, добавляем в тесто и снова перемешиваем.

Смазываем стаканы растительным маслом и выкладываем в каждый тесто, заполняем стакан на ⅔.

Выпекаем куличи при 170 градусах 50 минут.

В итоге получается простой и быстрый кулич в стакане. Оптимальный вариант, если дома не оказалось формочек.