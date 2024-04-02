Портал про города-курорты | Perekop

Просто возьмите гранёный стакан. Кулич буду готовить только так: гениально и просто: рецепт без дрожжей

На чтение: 1 минута
Просто возьмите гранёный стакан. Кулич буду готовить только так: гениально и просто: рецепт без дрожжей

Куличи начали выпекать к Пасхе достаточно давно. Это вкусное хлебопекарное изделие, которое популярно во всем мире. Однако, откуда пошла традиция печь куличи?

Изначально у славянских народов была традиция выпекать хлеб весной для того, чтобы задобрить языческих богов. Когда христианство пришло к славянским народам, избавиться от традиции было почти невозможно. По этой причине выпекание весеннего хлеба обрело христианскую подоплеку. Традиция сохранилась до сих пор и приобрела большой масштаб.

Расскажем, как приготовить быстрый кулич в стакане.

Ингредиенты для кулича:

  • яйца — 2 шт.;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 120 г;
  • сметана — 50 г;
  • творог 9% — 200 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • мука — 230 г;
  • разрыхлитель — ч.л.;
  • изюм — 100 г.

Приготовление кулича:

В миску разбиваем яйца, высыпаем ванильный сахар, соль и обычный сахар, взбиваем миксером до пышной пены. Добавляем в смесь сметану и творог, вливаем растопленное сливочное масло и продолжаем взбивать.

Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто. Промываем и высушиваем изюм, добавляем в тесто и снова перемешиваем. 

Просто возьмите гранёный стакан. Кулич буду готовить только так: гениально и просто: рецепт без дрожжей

Смазываем стаканы растительным маслом и выкладываем в каждый тесто, заполняем стакан на ⅔.

Просто возьмите гранёный стакан. Кулич буду готовить только так: гениально и просто: рецепт без дрожжей

Выпекаем куличи при 170 градусах 50 минут.

Просто возьмите гранёный стакан. Кулич буду готовить только так: гениально и просто: рецепт без дрожжей

В итоге получается простой и быстрый кулич в стакане. Оптимальный вариант, если дома не оказалось формочек.

Что будем искать? Например,Человек