Просто возьмите гранёный стакан. Кулич буду готовить только так: гениально и просто: рецепт без дрожжей

Куличи начали выпекать к Пасхе достаточно давно. Это вкусное хлебопекарное изделие, которое популярно во всем мире. Однако, откуда пошла традиция печь куличи?
Изначально у славянских народов была традиция выпекать хлеб весной для того, чтобы задобрить языческих богов. Когда христианство пришло к славянским народам, избавиться от традиции было почти невозможно. По этой причине выпекание весеннего хлеба обрело христианскую подоплеку. Традиция сохранилась до сих пор и приобрела большой масштаб.
Расскажем, как приготовить быстрый кулич в стакане.
Ингредиенты для кулича:
- яйца — 2 шт.;
- ванильный сахар — 8 г;
- соль — щепотка;
- сахар — 120 г;
- сметана — 50 г;
- творог 9% — 200 г;
- сливочное масло — 50 г;
- мука — 230 г;
- разрыхлитель — ч.л.;
- изюм — 100 г.
Приготовление кулича:
В миску разбиваем яйца, высыпаем ванильный сахар, соль и обычный сахар, взбиваем миксером до пышной пены. Добавляем в смесь сметану и творог, вливаем растопленное сливочное масло и продолжаем взбивать.
Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто. Промываем и высушиваем изюм, добавляем в тесто и снова перемешиваем.
Смазываем стаканы растительным маслом и выкладываем в каждый тесто, заполняем стакан на ⅔.
Выпекаем куличи при 170 градусах 50 минут.
В итоге получается простой и быстрый кулич в стакане. Оптимальный вариант, если дома не оказалось формочек.