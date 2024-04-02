Рецепт идеального шашлыка: как приготовить мясо очень вкусно

На улице становится все теплее. И уже можно выезжать на пикник и готовить вкусный шашлык.

Шашлык — идеальное блюдо для выходного дня в теплое время года. И уже наступил апрель, начинают распускаться абрикосовый цвет. И настало то время, когда надо обновить список рецептов вкусного шашлыка.

Приготовленный по этому рецепту, он точно станет вашим фирменным блюдом.

Вкусный шашлык из свинины

Ингредиенты:

свинина — 1 кг;

лук — 300 г;

кефир — 400 мл;

вода сильногазированная — 100 мл;

соль, перец, специи — по вкусу.

Первый секрет, от которого зависит успех вашего шашлыка, это мясо. Выбирайте ошеек — это в меру жирное, мягкое мясо.

Помойте мясо для шашлыка и порежьте на куски. Идеальный размер кусочка: чтобы умещался в кулак. Меньшие — быстро сгорят, а слишком большие — не прожарятся в середине.

Второй секрет — не жалейте лука. Лук очистите и мелко порежьте. Можно воспользоваться блендером и приготовить луковое пюре. Для мяса важен именно сок лука, а не луковые кольца.

Перемешайте мясо с луковым пюре. Посолите и поперчите, добавьте другие специи по желанию.

И третий секрет — это кефир и газированная вода. Залейте мясо кефиром и минеральной водой. Поместите в емкость с крышкой или затяните сверху пищевой пленкой.

Мясо должно немного постоять в маринаде — от часа и более. За это время разожгите огонь на гриле.

Нанизывайте куски мяса на шампуры и жарьте на жару до образования первой корочки. Вращайте шампуры чаще. Чтобы мясо равномерно пропеклось.

Подавайте шашлык с лавашем, свежими овощами и зеленью. Овощи также можно запечь на гриле.

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