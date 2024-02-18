Банановые оладьи – это простое и вкусное блюдо, которое может стать для вас полноценным и сытным завтраком либо плотным перекусом, после которого вам еще долго не захочется съесть шоколадный батончик либо что-нибудь другое, не особо полезное. А в состав кушанья традиционно входит мука, яйца и подсластитель, однако, сбалансировать вкус можно различными добавками. В зависимости от ваших предпочтений, вы можете сдобрить тесто другими фруктами, какао-порошком либо же использовать только классические компоненты.

Пышные банановые оладьи на кефире

Пышные банановые оладьи на кефире – это блюдо, прекрасно подходящее для позднего воскресного завтрака, который приведет в восторг всех членов вашей семьи. Несмотря на простоту состава, оладьи получаются неимоверно высокими и пористыми, а банан придает кушанью натуральную сладость.

Ингредиенты –+2 порц.

Мука 160 гр.

Банан 1 шт.

Кефир 130 мл.

Яйцо куриное 1 шт.

Сахар-песок 1 ст.л.

Корица ½ ч.л.

Сода пищевая ½ ч.л.

Уксус столовый 9% 1 ч.л.

Сок лимонный 1 ч.л.

Масло подсолнечное для жарки

Шаги 35 мин.

Как испечь пышные банановые оладьи? Подготавливаем все необходимое. Мякоть банана пюрируем и смешиваем с лимонным соком и сахарным песком. Вбиваем яйцо и активно работаем вилкой. Выливаем теплый кефир. Высыпаем предварительно просеянную муку и молотую корицу. Массу тщательно перемешиваем и вводим гашеную соду. Тесто выкладываем ложкой на горячую сковороду с подсолнечным маслом, как только на поверхности появилось множество пузырьков – переворачиваем и подрумяниваем со второй стороны. Банановые оладьи готовы! Перед подачей промакиваем бумажными полотенцами и трапезничаем. Приятного аппетита!

Банановые оладьи на молоке

Банановые оладьи на молоке – это блюдо на скорую руку, которое поражает своей изысканностью и простотой одновременно. Используя только те компоненты, что имеются на полке в каждом холодильнике, можно запросто накормить большую семью не только вкусно, но и сытно!

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Бананы – 2 шт.

Сахар-песок – ¼ ст.

Мука – 1 ст.

Молоко – ¼ ст.

Яйца – 1 шт.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л. + для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Банановую мякоть разламываем и помещаем в чашу блендера.

Шаг 2. Измельчаем до консистенции пюре.

Шаг 3. В отдельной емкости соединяем яйца и сахарный песок — взбалтываем.

Шаг 4. Подливаем теплое молоко и перемешиваем.

Шаг 5. Выкладываем фруктовую кашицу.

Шаг 6. Вводим разрыхлитель и муку.

Шаг 7. Смешиваем, добавляем растительное масло и еще раз мешаем.

Шаг 8. Обжариваем оладьи на разогретом масле с двух сторон.

Шаг 9. Сервируем и подаем к столу в теплом виде. Приятного аппетита!

Банановые оладьи без яиц

Банановые оладьи без яиц готовятся на раз-два, а на вкус получаются в меру сладкими и нежными. Поэтому, если в вашем холодильнике не оказалось куриных яиц – не беда, заменим этот компонент фруктовой мякотью и пожарим румяные оладушки за минимальный отрезок времени!

Время готовки – 17 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Бананы – 1 шт.

Мука – 100 гр.

Сахар-песок – 30 гр.

Молоко – 100 мл.

Разрыхлитель теста – ½ ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. При помощи граммовых кухонных весов отмеряем нужное количество сухих и жидких компонентов.

Шаг 2. Разминаем мякоть банана с кристаллами сахара.

Шаг 3. Высыпаем разрыхлитель и муку – мешаем.

Шаг 4. Постепенно выливаем молоко, добиваясь консистенции нежирной сметаны.

Шаг 5. При помощи столовой ложки, выкладываем тесто на сковородку с раскаленным растительным маслом.

Шаг 6. Жарим оладушки по три минуты с каждой стороны.

Шаг 7. Приятного аппетита!

ПП банановые оладьи на рисовой муке

ПП банановые оладьи на рисовой муке – это полезное и вкусное блюдо, которое получится приготовить даже у того, кто впервые переступил порог кухни и решил поэкспериментировать. Банан придает кушанью неповторимую натуральную сладость – обязательно попробуйте!

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Банан – 2 шт.

Яйца – 1 шт.

Мука рисовая – 80 гр.

Молоко миндальное – 100 мл.

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Удалив кожуру с фрукта, нарезаем мякоть колечками, заливаем молоком и пюрируем при помощи вилки.

Шаг 2. Вбиваем куриное яйцо и перемешиваем.

Шаг 3. Дополняем состав разрыхлителем, просеянной рисовой мукой и щепоткой соли – смешиваем.

Шаг 4. Готовим оладьи на антипригарной сковороде без масла. Дожидаемся, пока тесто схватится и подрумянится, переворачиваем и томим под крышкой еще 3-4 минуты.

Шаг 5. Горячее кушанье украшаем ломтиками свежих ягод и фруктов – наслаждаемся. Приятного аппетита!

Банановые оладьи с овсянкой

Банановые оладьи с овсянкой – это сбалансированное и полезное кушанье, которое поражает своими вкусовыми характеристиками и тонким сладковатым ароматом. Дополните такое блюдо сметаной либо взбитыми сливками – вуаля, гастрономическое удовольствие вам обеспечено!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Хлопья овсяные – 4-5 ст.л.

Молоко/вода – 100 мл.

Бананы – 1 шт.

Яйца – 1 шт.

Сахар-песок – по вкусу.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все необходимое помещаем на рабочую поверхность.

Шаг 2. Сняв кожицу со спелого банана, пюрируем мякоть при помощи зубцов вилки.

Шаг 3. Хлопья овсянки заливаем горячей водой либо молоком и закрываем крышкой, засекаем 5-7 минут.

Шаг 4. Смешиваем разбухшие хлопья с фруктовой массой, высыпаем сахар.

Шаг 5. Вбиваем одно куриное яйцо и тщательно перемешиваем.

Шаг 6. Горячую сковородку смазываем тонким слоем подсолнечного масла и ложкой выкладываем тесто, обжариваем с двух сторон до аппетитной корочки.

Шаг 7. Кушанье сервируем и подаем. Приятного аппетита!

Оладьи с бананами и яблоками

Оладьи с бананом и яблоками – это вкусное и простое в приготовлении кушанье, которое покоряет своими фруктовыми нотками и пышной пористой текстурой. Благодаря использованию банановой мякоти, вы можете вовсе не добавлять сахарный песок, так как фрукт достаточно сладок сам по себе.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Яблоки – 1 шт.

Бананы – 1 шт.

Молоко – 200 мл.

Хлопья овсяные – 200 гр.

Яйца – 1 шт.

Сахар-песок – по вкусу.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чашу с высокими бортиками высыпаем овсяные хлопья и заливаем подогретым молоком, накрываем крышкой и оставляем до набухания (примерно на 20 минут).

Шаг 2. Очищаем кожицу и семенную коробочку у яблока, мякоть натираем при помощи бурачной терки.

Шаг 3. Банан разминаем вилкой.

Шаг 4. В тарелке смешиваем фрукты с яйцом, солью и сахарным песком.

Шаг 5. Добавляем овсянку и снова хорошенько перемешиваем.

Шаг 6. Жарим оладьи на разогретом растительном масле с двух сторон по 2-3 минуты.

Шаг 7. Приятного аппетита!

Банановые оладьи без муки

Банановые оладьи без муки и сахарного песка, можно приготовить всего лишь из трех ингредиентов и полакомиться даже на ночь, не опасаясь за свою фигуру и цифры на весах поутру. Обязательно попробуйте такой вариант оладушек, и вы вернетесь к этому рецепту еще много раз!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Бананы – 1 шт.

Яйца – 1 шт.

Масло растительное – 20 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем на стол все продукты, согласно списку.

Шаг 2. В емкость с бортиками разбиваем яйцо.

Шаг 3. В другой тарелке пюрируем мякоть банана.

Шаг 4. При помощи венчика смешиваем две массы.

Шаг 5. Разогреваем растительное масло в сковородке и выливаем часть теста.

Шаг 6. Жарим по 60-90 секунд с каждой стороны на умеренном пламени.

Шаг 7. Приятного аппетита!

Творожно-банановые оладьи

Творожно-банановые оладьи – это изысканность вкуса и насыщенность аромата, собранные в одном блюде. Приготовив такое кушанье к завтраку, вся ваша семья останется под приятным впечатлением от нежного и сладкого вкуса, сопровождаемым приятным фруктовым ароматом.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Творог – 200 гр.

Бананы – 1 шт.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Мука – 50 гр.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Яйца – 1 шт.

Соль – ½ ч.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую емкость выкладываем ломтики банана и творог.

Шаг 2. Разбиваем куриное яйцо.

Шаг 3. Высыпаем два вида сахара и немного соли.

Шаг 4. Измельчаем компоненты погружным блендером.

Шаг 5. Высыпаем просеянную муку и разрыхлитель.

Шаг 6. Тщательно перемешиваем и даем отдохнуть около 10 минут.

Шаг 7. Жарим на разогретом подсолнечном масле по минуте с каждой стороны.

Шаг 8. Промакиваем бумажными салфетками и подаем к столу. Приятного аппетита!

Шоколадно-банановые оладьи

Шоколадно-банановые оладьи – это блюдо, пришедшее к нам из американской кухни, которое также можно встретить под названием «панкейки». Главной отличительной чертой такого кушанья является жарка на сухой горячей сковороде, без добавления даже капли масла на поверхность!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Молоко – 230 мл.

Мука – 200 гр.

Яйца – 1 шт.

Сахар-песок – 35 гр.

Бананы – 1 шт.

Соль – 1/3 ч.л.

Разрыхлитель теста – 5 гр.

Какао-порошок – 30 гр.

Масло растительное – 20 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сахарный песок и яйцо растираем до полного растворения крупинок.

Шаг 2. В яичную массу подливаем указанное количество растительного масла.

Шаг 3. Муку и разрыхлитель просеиваем и высыпаем в основной состав, добавляем соль, выливаем в массу молоко комнатной температуры и при помощи миксера все перемешиваем.

Шаг 4. Банан очищаем от кожуры и вилкой измельчаем фруктовую мякоть.

Шаг 5. Объединяем две массы.

Шаг 6. Печем оладьи на горячей сковороде с двух сторон, до исчезновения влажных островков.

Шаг 7. Готовьте и получайте удовольствие!

Банановые оладьи на сметане

Банановые оладьи на сметане – это прекрасная идея для питательного и полезного перекуса. Такие румяные оладушки с нежной текстурой и румяной корочкой, надолго избавят вас от ненавистного чувства голода и зарядят энергией до самого вечера. Гарантировано!

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 12 шт.

Ингредиенты:

Мука – 120 гр.

Сахар-песок – 70 гр.

Яйца – 1 шт.

Сметана – 130 мл.

Банан – 1 шт.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Шаг 2. Венчиком смешиваем сахар с яйцом.

Шаг 3. Вмешиваем указанное количество сметаны.

Шаг 4. Подсыпаем просеянную пшеничную муку и разрыхлитель.

Шаг 5. Перемешиваем до гладкой и однородной консистенции.

Шаг 6. Мякоть банана пюрируем и добавляем в тесто. Настаиваем 2-3 минуты.

Шаг 7. Тесто выкладываем ложкой на сковородку с горячим подсолнечным маслом и жарим по 2 минуты с каждой стороны.

Шаг 8. Приятного аппетита!