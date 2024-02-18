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Банановые оладьи

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Банановые оладьи

Банановые оладьи – это простое и вкусное блюдо, которое может стать для вас полноценным и сытным завтраком либо плотным перекусом, после которого вам еще долго не захочется съесть шоколадный батончик либо что-нибудь другое, не особо полезное. А в состав кушанья традиционно входит мука, яйца и подсластитель, однако, сбалансировать вкус можно различными добавками. В зависимости от ваших предпочтений, вы можете сдобрить тесто другими фруктами, какао-порошком либо же использовать только классические компоненты.

Пышные банановые оладьи на кефире

Пышные банановые оладьи на кефире – это блюдо, прекрасно подходящее для позднего воскресного завтрака, который приведет в восторг всех членов вашей семьи. Несмотря на простоту состава, оладьи получаются неимоверно высокими и пористыми, а банан придает кушанью натуральную сладость.

Банановые оладьи

Ингредиенты –+2 порц.

  • Мука 160 гр.
  • Банан 1 шт.
  • Кефир 130 мл.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Сахар-песок 1 ст.л.
  • Корица ½ ч.л.
  • Сода пищевая ½ ч.л.
  • Уксус столовый 9% 1 ч.л.
  • Сок лимонный 1 ч.л.
  • Масло подсолнечное  для жарки

Шаги 35 мин.

  1. Банановые оладьи

    Как испечь пышные банановые оладьи? Подготавливаем все необходимое.

  2. Банановые оладьи

    Мякоть банана пюрируем и смешиваем с лимонным соком и сахарным песком.

  3. Банановые оладьи

    Вбиваем яйцо и активно работаем вилкой.

  4. Банановые оладьи

    Выливаем теплый кефир.

  5. Банановые оладьи

    Высыпаем предварительно просеянную муку и молотую корицу.

  6. Банановые оладьи

    Массу тщательно перемешиваем и вводим гашеную соду.

  7. Банановые оладьи

    Тесто выкладываем ложкой на горячую сковороду с подсолнечным маслом, как только на поверхности появилось множество пузырьков – переворачиваем и подрумяниваем со второй стороны.

  8. Банановые оладьи

    Банановые оладьи готовы! Перед подачей промакиваем бумажными полотенцами и трапезничаем. Приятного аппетита!

Банановые оладьи на молоке

Банановые оладьи на молоке – это блюдо на скорую руку, которое поражает своей изысканностью и простотой одновременно. Используя только те компоненты, что имеются на полке в каждом холодильнике, можно запросто накормить большую семью не только вкусно, но и сытно!

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Бананы – 2 шт.
  • Сахар-песок – ¼ ст.
  • Мука – 1 ст.
  • Молоко – ¼ ст.
  • Яйца – 1 шт.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л. + для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Банановую мякоть разламываем и помещаем в чашу блендера.

Банановые оладьи

Шаг 2. Измельчаем до консистенции пюре.

Банановые оладьи

Шаг 3. В отдельной емкости соединяем яйца и сахарный песок — взбалтываем.

Банановые оладьи

Шаг 4. Подливаем теплое молоко и перемешиваем.

Банановые оладьи

Шаг 5. Выкладываем фруктовую кашицу.

Банановые оладьи

Шаг 6. Вводим разрыхлитель и муку.

Банановые оладьи

Шаг 7. Смешиваем, добавляем растительное масло и еще раз мешаем.

Банановые оладьи

Шаг 8. Обжариваем оладьи на разогретом масле с двух сторон.

Банановые оладьи

Шаг 9. Сервируем и подаем к столу в теплом виде. Приятного аппетита!

Банановые оладьи

Банановые оладьи без яиц

Банановые оладьи без яиц готовятся на раз-два, а на вкус получаются в меру сладкими и нежными. Поэтому, если в вашем холодильнике не оказалось куриных яиц – не беда, заменим этот компонент фруктовой мякотью и пожарим румяные оладушки за минимальный отрезок времени!

Время готовки – 17 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

  • Бананы – 1 шт.
  • Мука – 100 гр.
  • Сахар-песок – 30 гр.
  • Молоко – 100 мл.
  • Разрыхлитель теста – ½ ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. При помощи граммовых кухонных весов отмеряем нужное количество сухих и жидких компонентов.

Банановые оладьи

Шаг 2. Разминаем мякоть банана с кристаллами сахара.

Банановые оладьи

Шаг 3. Высыпаем разрыхлитель и муку – мешаем.

Банановые оладьи

Шаг 4. Постепенно выливаем молоко, добиваясь консистенции нежирной сметаны.

Банановые оладьи

Шаг 5. При помощи столовой ложки, выкладываем тесто на сковородку с раскаленным растительным маслом.

Банановые оладьи

Шаг 6. Жарим оладушки по три минуты с каждой стороны.

Банановые оладьи

Шаг 7. Приятного аппетита!

Банановые оладьи

ПП банановые оладьи на рисовой муке

ПП банановые оладьи на рисовой муке – это полезное и вкусное блюдо, которое получится приготовить даже у того, кто впервые переступил порог кухни и решил поэкспериментировать. Банан придает кушанью неповторимую натуральную сладость – обязательно попробуйте!

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Банан – 2 шт.
  • Яйца – 1 шт.
  • Мука рисовая – 80 гр.
  • Молоко миндальное – 100 мл.
  • Разрыхлитель – ½ ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Удалив кожуру с фрукта, нарезаем мякоть колечками, заливаем молоком и пюрируем при помощи вилки.

Банановые оладьи

Шаг 2. Вбиваем куриное яйцо и перемешиваем.

Банановые оладьи

Шаг 3. Дополняем состав разрыхлителем, просеянной рисовой мукой и щепоткой соли – смешиваем.

Банановые оладьи

Шаг 4. Готовим оладьи на антипригарной сковороде без масла. Дожидаемся, пока тесто схватится и подрумянится, переворачиваем и томим под крышкой еще 3-4 минуты.

Банановые оладьи

Шаг 5. Горячее кушанье украшаем ломтиками свежих ягод и фруктов – наслаждаемся. Приятного аппетита!

Банановые оладьи

Банановые оладьи с овсянкой

Банановые оладьи с овсянкой – это сбалансированное и полезное кушанье, которое поражает своими вкусовыми характеристиками и тонким сладковатым ароматом. Дополните такое блюдо сметаной либо взбитыми сливками – вуаля, гастрономическое удовольствие вам обеспечено!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Хлопья овсяные – 4-5 ст.л.
  • Молоко/вода – 100 мл.
  • Бананы – 1 шт.
  • Яйца – 1 шт.
  • Сахар-песок – по вкусу.
  • Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все необходимое помещаем на рабочую поверхность.

Банановые оладьи

Шаг 2. Сняв кожицу со спелого банана, пюрируем мякоть при помощи зубцов вилки.

Банановые оладьи

Шаг 3. Хлопья овсянки заливаем горячей водой либо молоком и закрываем крышкой, засекаем 5-7 минут.

Банановые оладьи

Шаг 4. Смешиваем разбухшие хлопья с фруктовой массой, высыпаем сахар.

Банановые оладьи

Шаг 5. Вбиваем одно куриное яйцо и тщательно перемешиваем.

Банановые оладьи

Шаг 6. Горячую сковородку смазываем тонким слоем подсолнечного масла и ложкой выкладываем тесто, обжариваем с двух сторон до аппетитной корочки.

Банановые оладьи

Шаг 7. Кушанье сервируем и подаем. Приятного аппетита!

Банановые оладьи

Оладьи с бананами и яблоками

Оладьи с бананом и яблоками – это вкусное и простое в приготовлении кушанье, которое покоряет своими фруктовыми нотками и пышной пористой текстурой. Благодаря использованию банановой мякоти, вы можете вовсе не добавлять сахарный песок, так как фрукт достаточно сладок сам по себе.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

  • Яблоки – 1 шт.
  • Бананы – 1 шт.
  • Молоко – 200 мл.
  • Хлопья овсяные – 200 гр.
  • Яйца – 1 шт.
  • Сахар-песок – по вкусу.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чашу с высокими бортиками высыпаем овсяные хлопья и заливаем подогретым молоком, накрываем крышкой и оставляем до набухания (примерно на 20 минут).

Банановые оладьи

Шаг 2. Очищаем кожицу и семенную коробочку у яблока, мякоть натираем при помощи бурачной терки.

Банановые оладьи

Шаг 3. Банан разминаем вилкой.

Банановые оладьи

Шаг 4. В тарелке смешиваем фрукты с яйцом, солью и сахарным песком.

Банановые оладьи

Шаг 5. Добавляем овсянку и снова хорошенько перемешиваем.

Банановые оладьи

Шаг 6. Жарим оладьи на разогретом растительном масле с двух сторон по 2-3 минуты.

Банановые оладьи

Шаг 7. Приятного аппетита!

Банановые оладьи

Банановые оладьи без муки

Банановые оладьи без муки и сахарного песка, можно приготовить всего лишь из трех ингредиентов и полакомиться даже на ночь, не опасаясь за свою фигуру и цифры на весах поутру. Обязательно попробуйте такой вариант оладушек, и вы вернетесь к этому рецепту еще много раз!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Бананы – 1 шт.
  • Яйца – 1 шт.
  • Масло растительное – 20 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем на стол все продукты, согласно списку.

Банановые оладьи

Шаг 2. В емкость с бортиками разбиваем яйцо.

Банановые оладьи

Шаг 3. В другой тарелке пюрируем мякоть банана.

Банановые оладьи

Шаг 4. При помощи венчика смешиваем две массы.

Банановые оладьи

Шаг 5. Разогреваем растительное масло в сковородке и выливаем часть теста.

Банановые оладьи

Шаг 6. Жарим по 60-90 секунд с каждой стороны на умеренном пламени.

Банановые оладьи

Шаг 7. Приятного аппетита!

Банановые оладьи

Творожно-банановые оладьи

Творожно-банановые оладьи – это изысканность вкуса и насыщенность аромата, собранные в одном блюде. Приготовив такое кушанье к завтраку, вся ваша семья останется под приятным впечатлением от нежного и сладкого вкуса, сопровождаемым приятным фруктовым ароматом.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Творог – 200 гр.
  • Бананы – 1 шт.
  • Сахар-песок – 3 ст.л.
  • Мука – 50 гр.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Сахар ванильный – 1 ч.л.
  • Яйца – 1 шт.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую емкость выкладываем ломтики банана и творог.

Банановые оладьи

Шаг 2. Разбиваем куриное яйцо.

Банановые оладьи

Шаг 3. Высыпаем два вида сахара и немного соли.

Банановые оладьи

Шаг 4. Измельчаем компоненты погружным блендером.

Банановые оладьи

Шаг 5. Высыпаем просеянную муку и разрыхлитель.

Банановые оладьи

Шаг 6. Тщательно перемешиваем и даем отдохнуть около 10 минут.

Банановые оладьи

Шаг 7. Жарим на разогретом подсолнечном масле по минуте с каждой стороны.

Банановые оладьи

Шаг 8. Промакиваем бумажными салфетками и подаем к столу. Приятного аппетита!

Банановые оладьи

Шоколадно-банановые оладьи

Шоколадно-банановые оладьи – это блюдо, пришедшее к нам из американской кухни, которое также можно встретить под названием «панкейки». Главной отличительной чертой такого кушанья является жарка на сухой горячей сковороде, без добавления даже капли масла на поверхность!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Молоко – 230 мл.
  • Мука – 200 гр.
  • Яйца – 1 шт.
  • Сахар-песок – 35 гр.
  • Бананы – 1 шт.
  • Соль – 1/3 ч.л.
  • Разрыхлитель теста – 5 гр.
  • Какао-порошок – 30 гр.
  • Масло растительное – 20 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сахарный песок и яйцо растираем до полного растворения крупинок.

Банановые оладьи

Шаг 2. В яичную массу подливаем указанное количество растительного масла.

Банановые оладьи

Шаг 3. Муку и разрыхлитель просеиваем и высыпаем в основной состав, добавляем соль, выливаем в массу молоко комнатной температуры и при помощи миксера все перемешиваем.

Банановые оладьи

Шаг 4. Банан очищаем от кожуры и вилкой измельчаем фруктовую мякоть.

Банановые оладьи

Шаг 5. Объединяем две массы.

Банановые оладьи

Шаг 6. Печем оладьи на горячей сковороде с двух сторон, до исчезновения влажных островков.

Банановые оладьи

Шаг 7. Готовьте и получайте удовольствие!

Банановые оладьи

Банановые оладьи на сметане

Банановые оладьи на сметане – это прекрасная идея для питательного и полезного перекуса. Такие румяные оладушки с нежной текстурой и румяной корочкой, надолго избавят вас от ненавистного чувства голода и зарядят энергией до самого вечера. Гарантировано!

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 12 шт.

Ингредиенты:

  • Мука – 120 гр.
  • Сахар-песок – 70 гр.
  • Яйца – 1 шт.
  • Сметана – 130 мл.
  • Банан – 1 шт.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты.

Банановые оладьи

Шаг 2. Венчиком смешиваем сахар с яйцом.

Банановые оладьи

Шаг 3. Вмешиваем указанное количество сметаны.

Банановые оладьи

Шаг 4. Подсыпаем просеянную пшеничную муку и разрыхлитель.

Банановые оладьи

Шаг 5. Перемешиваем до гладкой и однородной консистенции.

Банановые оладьи

Шаг 6. Мякоть банана пюрируем и добавляем в тесто. Настаиваем 2-3 минуты.

Банановые оладьи

Шаг 7. Тесто выкладываем ложкой на сковородку с горячим подсолнечным маслом и жарим по 2 минуты с каждой стороны.

Банановые оладьи

Шаг 8. Приятного аппетита!

Банановые оладьи

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