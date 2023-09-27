Картофель в панировке в духовке: рецепт к обеду

А вы не замечали, что жареные продукты всегда почему-то вкуснее запеченных. Этот факт меня, как маму двух малышей, сперва огорчал. Но потом я решила бороться с данной гастрономической несправедливостью. Кто сказал, что самый вкусный картофель — фри? Почему если панировка, то обязательно фритюр? Как по мне, картофель в панировке в духовке выходит ничуть не хуже!

Сегодня я поделюсь с вами рецептом самого хрустящего гарнира, который готовится с минимальным количеством масла. Можно сказать, что это здоровый фастфуд. Особенно если подавать его с домашним кетчупом и бургерами собственного приготовления. Как вам идея?

Как приготовить картофель в панировке в духовке

А еще меня радует в этом рецепте простота и бюджетность ингредиентов. Почти из килограмма картофеля выходит целый противень ароматной картошки дольками, которую дети с удовольствием лопают под фильм, под игры и даже под уроки. Только и слышно довольное мычание и хруст картофельной корочки. Удержаться трудно, скажу я вам!

Ингредиенты

Картофель800 г Подсолнечное масло4 ст. л. Панировочные сухари3 ст. л. Соль0,5 ч. л. Паприка1 ч. л. Сушеная зелень1 ч. л. Итальянские травы1 ч. л. Кориандр0,33 ч. л.

Приготовление

Картошку очистите, нарежьте дольками и промойте в холодной воде. Выложите дольки в глубокую миску, полейте 3 ст. л. растительного масла. Хорошенько перемешайте. В другой глубокой миске смешайте панировочные сухари с со всеми специями, которые есть в списке ингредиентов. К слову, вы не должны придерживаться именно такого набора, да и пропорции указаны для наглядности.Перемешайте сухари со специями и солью. Теперь самое интересное! Если у вас есть время, каждую дольку обмакните в сухую смесь. Так картофель будет однородно и густо покрыт панировкой. Но если времени нет, просто пересыпьте смесь специй и сухарей в миску с картошкой в масле. Всё хорошенько перемешайте. Переложите картошку на противень, заранее выстеленный пергаментом и смазанный маслом. Картошка должна быть выложена в один равномерный слой. Запекайте ее в духовке при 200 градусах. На это у вас уйдет минут 40.

Запеченную в панировке картошку подавайте к столу в горячем виде. Это вкуснейший гарнир к мясу или рыбе. Также можно подать картофель в панировке как отдельное блюдо. Тогда вам понадобится кетчуп или соус тартар, в который вы будете макать хрустящие дольки. Приятного аппетита!