Наградить медалью того, кто так придумал готовить баклажаны. Невероятно простой и вкусный рецепт

Почему в последнее время люди часто стали готовить блюда из баклажанов? Вероятно, большую актуальность блюдам из баклажанов придала популярность грузинской кухни. В книгах рецептов Грузии часто можно встретить блюда с использованием баклажанов.
Нельзя сказать, что этот овощ плох по вкусовым качествам. Наоборот, каждый сможет найти любимое блюдо из баклажанов. Главное, не оставлять поиски рецепта.
Мы расскажем о том, как можно приготовить баклажанные рулеты. Эта закуска полюбилась уже множеству людей.
Ингредиенты для баклажанных рулетов:
- баклажаны — 4 шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- лук репчатый — шт.;
- петрушка — пучок;
- фарш — 400 г;
- сливки — 200 мл;
- яйца — 2 шт.;
- паприка — ч. л.;
- мука — 2 ст. л.
Приготовление баклажанных рулетов:
Удаляем у баклажанов плодоножки и нарезаем вдоль тонкими пластинами. В форму для выпечки выкладываем пластины баклажанов слоями. Каждый слой солим, накрываем баклажаны пергаментом и оставляем на полчаса.
В это время нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, шинкуем петрушку. Соединяем лук и петрушку с фаршем, солим и перчим по вкусу и перемешиваем.
Баклажанные пластины промываем в чистой воде. Каждую пластину обмакиваем бумажным полотенцем, избавляем от лишней влаги.
На всю поверхность пластин выкладываем начинку из фарша. Сворачиваем баклажанный пласт в рулет и фиксируем деревянной тонкой шпажкой.
В отдельной миске смешиваем сливки с паприкой, яйцами и мукой. Обволакиваем каждый рулет в данном тесте.
Выкладываем рулетики в сковороду с раскаленным растительным маслом. Обжариваем рулеты со всех сторон до золотистого цвета.
Данные рулеты из баклажанов можно сочетать со сметанным соусом или греческим йогуртом.
Получается отменная закуска на праздник.