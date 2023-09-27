Наградить медалью того, кто так придумал готовить баклажаны. Невероятно простой и вкусный рецепт

Почему в последнее время люди часто стали готовить блюда из баклажанов? Вероятно, большую актуальность блюдам из баклажанов придала популярность грузинской кухни. В книгах рецептов Грузии часто можно встретить блюда с использованием баклажанов.

Нельзя сказать, что этот овощ плох по вкусовым качествам. Наоборот, каждый сможет найти любимое блюдо из баклажанов. Главное, не оставлять поиски рецепта.

Мы расскажем о том, как можно приготовить баклажанные рулеты. Эта закуска полюбилась уже множеству людей.

Ингредиенты для баклажанных рулетов:

баклажаны — 4 шт.;

соль — ½ ч. л.;

лук репчатый — шт.;

петрушка — пучок;

фарш — 400 г;

сливки — 200 мл;

яйца — 2 шт.;

паприка — ч. л.;

мука — 2 ст. л.

Приготовление баклажанных рулетов:

Удаляем у баклажанов плодоножки и нарезаем вдоль тонкими пластинами. В форму для выпечки выкладываем пластины баклажанов слоями. Каждый слой солим, накрываем баклажаны пергаментом и оставляем на полчаса.

В это время нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, шинкуем петрушку. Соединяем лук и петрушку с фаршем, солим и перчим по вкусу и перемешиваем.

Баклажанные пластины промываем в чистой воде. Каждую пластину обмакиваем бумажным полотенцем, избавляем от лишней влаги.

На всю поверхность пластин выкладываем начинку из фарша. Сворачиваем баклажанный пласт в рулет и фиксируем деревянной тонкой шпажкой.

В отдельной миске смешиваем сливки с паприкой, яйцами и мукой. Обволакиваем каждый рулет в данном тесте.

Выкладываем рулетики в сковороду с раскаленным растительным маслом. Обжариваем рулеты со всех сторон до золотистого цвета.

Данные рулеты из баклажанов можно сочетать со сметанным соусом или греческим йогуртом.

Получается отменная закуска на праздник.