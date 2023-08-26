Врач-гастроэнтеролог Алексеева предупредила о вреде арбуза

Несмотря на то, что арбуз богат витаминами, например, А, В, С, а также магнием, кальцием, фосфором и цинком, злоупотреблять им не нужно. Особенно, если речь идет о категории людей, имеющих проблемы с почками.

По словам гастроэнтеролога Юлии Алексеевой, арбуз может задерживать жидкость в организме, что приведет к отекам.

Также арбуз может вызвать диарею,если за один раз съесть слишком много ягоды. Также могут наблюдаться тошнота и даже рвота.

Нельзя есть арбуз в большом количестве и людям с сердечной недостаточностью, отметила врач.

Врач-гастроэнтеролог предупредила о вреде арбузов

Поэтому гастроэнтеролог посоветовала не употреблять слишком много арбуза за один раз. Если у человека не наблюдается проблем со здоровьем, разовая порция может составить 300 граммов, в противном случае — за раз можно съедать не более 100-150 грамм.

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