Картофель, запеченный в заливке: рецепт вкуснейшего блюда на ужин

Готоввый картофель перед подачей на стол посыпьте мелко нарезанной зеленью. Так он будет еще вкуснее и ароматнее.

Картофель, запеченный со свининой или любым другим мясом во вкуснейшей заливке, – прекрасная идея на ужин для всей семьи. Готовить его не так уж и сложно, а результат впечатлит. Процесс приготовления этого блюда показала и описала кулинарный блогер Иванна.

Картофель, запеченный в заливке

Ингредиенты:

картофель – 1 кг;

свинина – 500 гр;

болгарский перец – 1 шт;

лук – 1 шт;

специи: соль, перец, паприка;

майонез – 4 ст. л;

вода – 400 мл;

твердый сыр – 100 гр;

зелень.

Способ приготовления:

Картофель очистить, помыть и нарезать на кубики. Добавить к ней мясо, порезанное кусочками, порезанные лук и болгарский перец, специи, майонез, сметану и хорошенько это все перемешать. Форму застелить пергаментной бумагой и переложить туда массу, залить холодной водой. Накрыть форму фольгой и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40-50 минут.

Готовый картофель достать и посыпать тертым твердым сыром. Отправить еще на пару минут в духовку. Готовое блюдо посыпать зеленью и можно подавать к столу.

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