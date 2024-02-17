Салат «Белый» с курицей

Уже в середине зимы я ощутила на себе первые признаки авитаминоза: упадок сил, вялость, отсутствие настроения. Казалось бы, пора бежать в аптеку за дорогущей упаковкой витаминных добавок. Но ведь бороться с симптомами можно и народными методами. Я ввела в рацион много овощей и фруктов, включая салат «Белый» на каждый день. Полезную закуску ем с удовольствием.

Это не тот капустный салат, котором «давятся» стремящиеся похудеть дамы в преддверии весны. Он довольно сытный и питательный, с пикантным вкусом и хрустящей текстурой. «Белым» любят лакомиться и дети, и муж. Заготавливать его впрок нет смысла, поскольку проще натесать перед самой подачей к столу. За 15 минут управится каждый.

Как приготовить салат «Белый» с копченой курицей

Для приготовления этой закуски подойдет как свежая, так и прошлогодняя капуста. На самом деле можете взять даже пекинскую или «айсберг». Но дешевле всего получается из обычной белокочанной. Также вам понадобится морковка и одна копченая куриная грудка. Впрочем, детали увидите дальше.

Ингредиенты

Капуста белокочанная300 г Соль1 щеп. Майонез по вкусу Морковь1 шт. Копченая куриная грудка200 г

Приготовление

Четверть кочана капусты мелко нашинкуйте, отожмите ее руками и пересыпьте солью. Переложите капусте в глубокий салатник. Морковь натрите на крупной терке и отправьте к капусте. Копченую куриную грудинку нарежьте настолько мелко, насколько это возможно. Жесткую кожицу желательно не использовать. Пересыпьте филе к капусте и моркови. Заправьте всё майонезом и тщательно перемешайте.

Вот и весь рецепт. По желанию добавьте в салат рубленую зелень: петрушку, укроп или кинзу. Специи тоже приветствуются. Можно добавить по щепотке молотого перца и горчицы. Если хотите сделать закуску более легкой, замените майонез сметаной или разбавьте его пополам. Это вкусное и достаточно бюджетное блюдо реально готовить каждый день без существенных затрат времени и усилий!