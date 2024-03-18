Картофельная запеканка со свининой под сыром

Картошка и мясо — стандартная комбинация, из которой можно приготовить просто невероятно большое количество блюд (от самых простых до необычайно трудоемких). Сегодня мы поделимся легким рецептом кушанья из таких продуктов. Как готовится сытная картофельная запеканка со свининой под аппетитной сырной шапочкой в духовке, узнайте в нашем материале.

В рецепте такого ужина всё предельно просто. Вам необходимо выложить ингредиенты слоями в форму для выпекания, а затем отправить их в духовой шкаф. Благодаря тому, что картошка будет размещена внизу, она получится необычайно ароматной и мягкой. Ведь овощ пропитается всеми соками из верхних слоев запеканки.

Сколько готовится сытная картофельная запеканка со свининой

Ориентируйтесь на мощность своего духового шкафа, а также на сорт картофеля. Именно от этого зависит время, которое понадобится блюду, чтобы дойти до полной готовности. На запекание картошки со свининой у вас может уйти от 35 до 50 минут, а затем еще 10 минут без фольги для зарумянивания сырной корочки.

Ингредиенты

Картофель500 г Свинина300 г Лук1 шт. Помидор1 шт. Твердый сыр120 г Майонез70 г Паприка0,5 ч. л. Прованские травы0,5 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Хорошенько промываем свинину. Обсушиваем ее с помощью бумажных полотенец. Нарезаем мясо на пластинки, толщина которых не больше 0,5 см. Выкладываем их на разделочную доску.Накрываем свинину пищевой пленкой. Слегка отбиваем ее с двух сторон, используя кулинарный молоточек. Посыпаем мясо паприкой, солью и черным молотым перцем. Убираем его в холодильник на полчаса. Очищаем картофель от кожуры. Промываем его. Нарезаем картошку на тонкие кружочки. Выкладываем ее в один слой в форму для выпекания, дно и бока которой смазаны подсолнечным маслом.Картошку солим и перчим. Посыпаем ее прованскими травами. Смазываем картошку майонезом. Выкладываем на овощ мясо (можно в 2 слоя), равномерно его распределяя. Очищаем репчатый лук от шелухи. Нарезаем его четвертинками колец. Тщательно моем крупный томат. Обсушиваем его. Нарезаем помидор тонкими кружочками.Сверху на свинину равномерно выкладываем репчатый лук. Затем помещаем кружочки помидора. Рисуем сеточку из майонеза. Натираем на терке твердый сыр. Посыпаем им блюдо. Накрываем форму фольгой, прижав ее по краям для большей герметичности. Отправляем блюдо в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Затем убираем фольгу. Отправляем форму в духовой шкаф еще на 10 минут.

Фольга поможет ускорить процесс запекания, сохранив при этом все ароматы блюда внутри. Однако за 10 минут до конца приготовления ее необходимо снять с формы, чтобы сырная шапочка смогла подрумяниться. Благодаря этому блюдо получится очень аппетитным и красивым.