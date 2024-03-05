Картофельная запеканка с фаршем классическая

Картофельная запеканка с фаршем в духовке – это классическое блюдо европейской кухни, где оно обрело популярность в 17-18 веках в связи с быстрым повсеместным распространением и дешевизной картофеля. Вся прелесть такой сытной запеканки в том, что готовится она легко из самых доступных основных ингредиентов: фарша, яиц, картофеля и специй. Мы предлагаем вам на выбор 9 самых простых и вкусных рецептов, из которых первый рецепт – с фото.

Классическая картофельная запеканка с фаршем в духовке

Классическая картофельная запеканка из пюре с фаршем – это очень сытная и простая еда, которая не оставит равнодушными всех, кто любит хорошо покушать. Кроме фарша и картошки вам понадобятся: сыр и яйца, масло и сливки, а также овощная смесь и специи. Ну, и, само собой, умение и желание накормить свою семью вкусно и разнообразно! В помощь вам – рецепт с фото.

Ингредиенты –+4 порц.

Для пюре:

Картофель 450 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Масло сливочное 25 гр.

Сливки 3 ст.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Для начинки:

Фарш мясной 300 гр. (говядина + свинина)

Лук репчатый 1 шт.

Томатная паста 1 ст.л.

Чеснок по вкусу

Замороженная смесь овощей 3 ст.л.

Соль по вкусу

Перец болгарский по вкусу

Масло растительное для обжарки

Для заливки:

Яйцо куриное 1 шт.

Сыр 50 гр.

Сливки 3 ст.л.

На порцию Калории: 118 ккал Белки: 5.3 г Жиры: 5.4 г Углеводы: 12.7 г Шаги 90 мин.

Как приготовить картофельную запеканку с фаршем в духовке по классическому рецепту? Начнем с приготовления начинки. Нарежьте произвольно репчатый лук, обжарьте или спассеруйте его слегка на разогретом подсолнечном или любом другом масле. Пока лук не начнет приобретать золотистый цвет, помешивайте его. Потом к луку в сковороду добавьте фарш, приправьте его специями и солью, поджарьте с луком, помешивая, пока весь фарш не схватится легкой корочкой. Добавьте в фарш рубленый чеснок и пасту томатную, чуточку кипятка и потушите вместе не менее 7-10 минут. Картофель нарежьте небольшими кусочками и сварите, пока фарш тушится. Пюрируйте сваренный картофель. В пюре влейте сливки, добавьте масло и рубленый свежий укроп – по желанию. В остывшее немного пюре введите разболтанное яйцо и размешайте до однородности, а также подсолите и поперчите пюре по вашему вкусу. Покупную мороженую смесь из овощей добавьте в сковороду и немного потушите все вместе на небольшом огне, чтобы овощи стали полностью мягкими. Форму для запекания смажьте маслом и уложите в нее слоями ингредиенты: половина пюре + фарш + остатки пюре + заливка (сырые яйца, разболтанные со сливками). Готовьте запеканку в духовом шкафу, разогретом до 180-190 градусов 30 минут, затем достаньте и посыпьте сыром, натертым на терку. Верните запеканку в духовку и дайте ей постоять, пока на сыре не появится румяная корочка (еще 10-15 минут). Дайте классической картофельной запеканке из пюре с фаршем немного остыть и подавайте ее к столу.

Приятного аппетита!

Запеканка из сырого картофеля с фаршем

Картофельная запеканка из сырого картофеля с фаршем под корочкой из сыра – это непритязательная, но одновременно очень вкусная и аппетитная повседневная еда. Если вы ее еще не готовили, тогда начинайте скорее и наслаждайтесь сочным вкусом! Из специй в запеканку можно добавить паприку, молотый черный и душистый перчик, орегано, майоран или розмарин – при их выборе ориентируйтесь на свой вкус.

Ингредиенты:

Картофель – 0,8-1 кг.

Мясной фарш – 0,5-0,7 кг.

Сыр – 200 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Молоко – 1-1,5 ст.

Яйцо куриное – 1-2 шт.

Приправы – по вкусу.

Масло растительное – для обжарки.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лук вымойте, очистите, нарежьте на половинки колец.

Шаг 2. Обжарьте лук на раскаленном растительном масле, добавьте к луку мясной фарш и обжаривайте все вместе минут 5-7. Кроме мяса в фарш можно добавлять и отваренные лесные грибы или сырые шампиньоны.

Шаг 3. Фарш с луком посолите, добавьте специи, если нужно, добавьте чуточку воды и тушите под крышкой минут 10-15.

Шаг 4. За это время очищенную картошку нарежьте кружками не толще 3-4 мм. Если хотите, картофель не нарезайте, а натрите на крупную терку.

Шаг 5. Форму для запекания смажьте маслом, выложите на нее половину сырого картофеля, посолите, поперчите и приправьте его по вкусу.

Шаг 6. Сверху распределите фарш, закройте его второй частью картофеля, посолите.

Шаг 7. В миске разболтайте яйца с молоком, чуточку посолив. Получившейся заливкой залейте запеканку и поместите ее в разогретую духовку на 45-50 минут (температура – 180-200 градусов).

Шаг 8. Далее запеканку нужно достать, присыпать натертым сыром и отправить назад в духовку до полного приготовления. Готовность проверяйте по картофелю.

Шаг 9. Готовую запеканку немного остудите и подавайте к столу, нарезав на порционные куски. К запеканке можно подать сметану и рубленую зелень.

Приятного аппетита!

Картофельная запеканка с фаршем как в детском саду

Как известно, в детском саду готовят диететическую еду, например – картофельную запеканку с фаршем. Ее отличие от классического рецепта в том, что фарш делается не из обжаренного, а из отваренного мяса. Такое блюдо рекомендовано всем маленьким детям и взрослым, соблюдающим диету по медицинским показаниям.

Ингредиенты:

Картофель свежий – 0,5 кг.

Мясо любое – 250 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло сливочное – 50 гр.

Яйцо – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Молоко – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сырой очищенный картофель нарежьте на куски и отварите в подсоленной воде.

Шаг 2. Отваренное заранее мясо прокрутите на мясорубке вместе с сырым луком, чтобы получился фарш.

Шаг 3. На сковороде протушите фарш в воде со специями и солью 5-7 минут, помешивая (можно добавить и одну ложку растительного масла).

Шаг 4. Когда картофель сварится, отцедите его и сделайте пюре, добавив яйцо, соль и молоко, а также сливочное масло.

Шаг 5. Форму для запекания смажьте растительным маслом, можно присыпать панировочными сухарями. На дно выложите половину пюре, сверху – фарш, а потом вторую часть пюре.

Шаг 6. Смажьте запеканку сверху сметаной или сливками, присыпьте панировочными сухарями без вкусовых добавок.

Шаг 7. Запекайте запеканку 30-40 минут в духовке, разогретой заранее до 180-190 градусов.

Шаг 8. Готовая картофельная запеканка с фаршем будет как в детском саду: нежная, со сливочным вкусом и хрустящей корочкой сверху. Кушайте ее со сметаной, когда она немного остынет.

Приятного аппетита!

Запеканка из картофеля с куриным фаршем

Картофельная запеканка с куриным фаршем в духовке – еще один вариант этого распространенного блюда. Получается очень сытной, но с другим вкусом за счет иного фарша и специй. Особенно аппетитно кушать эту запеканку вместе с маринованными или свежими овощами.

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг.

Куриный фарш – 500 гр.

Специи «Прованские травы» – по вкусу.

Томаты протертые (или паста) – 0,5 ст.

Масло сливочное – 30 гр. + 30 гр. для верха запеканки.

Сухари панировочные – для посыпки.

Масло растительное – 2 ст.л.

Лук репчатый – 1-2 шт.

Яйцо куриное – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Лук и морковь очистить, нарезать лук на полукольца, а морковь – на терку.

Шаг 2. Обжарьте эти овощи на растительном масле в сковороде, помешивая, пока они не размягчатся.

Шаг 3. К овощам добавьте чеснок рубленый, фарш куриный, обжарьте немного и посолите, а также приправьте прованскими травами. Продолжайте тушить под крышкой еще 5 минут.

Шаг 4. Добавьте в фарш протертые через сито свежие томаты без шкурки или уже готовую томатную пасту (ее можно заменить на томатный соус или кетчуп, но их нужно добавить в 2 раза меньше).

Шаг 5. Тушите фарш с томатами еще 10 минут под крышкой.

Шаг 6. Пока фарш готовится, отварите в подсоленной воде картофель до готовности. Чтобы он сварился быстро, нарежьте его мелкими кубиками, как на суп. Такой картофель будет готов через 10-15 минут после закипания.

Шаг 7. Отваренный горячий картофель отцедите и миксером взбейте в пюре вместе со сливочным малом. Посолите по вкусу.

Шаг 8. Далее по одному введите в фарш куриные яйца и хорошо перемешайте фарш.

Шаг 9. Половину пюре выложите в форму, смазанную маслом, сверху – слой фарша – потом опять пюре.

Шаг 10. Сверху на запеканку можно выложить маленькие кусочки сливочного масла и присыпать панировочными сухарями – так у вас получится красивая корочка, когда масло растает в духовке.

Шаг 11. Готовьте запеканку в духовке при температуре не менее 180-190 градусов. Время – 30-40 минут, пока не образуется красивая корочка.

Шаг 12. Горячей картофельной запеканке с куриным фаршем дайте немного остыть, потом разрезайте ее на куски и подавайте к столу вместе со сметанным или сливочным соусом.

Приятного аппетита!

Диетическая запеканка с фаршем индейки

Диетическая картофельная запеканка с фаршем индейки – это несложное в приготовлении блюдо, которое быстро освоит любая хозяйка. Питательное и легко усваиваемое мясо индейки рекомендовано при диетическом питании, а в запеканку его лучше всего добавлять в отваренном виде. Пикантности картофельной запеканке прибавит ароматная сырная корочка.

Ингредиенты:

Фарш из мяса индейки – 0,5 кг;

Картофель – 7-8 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйцо куриное – 2 шт.

Сметана – 150 мл.

Мука – 1 ст.

Сыр твердый – 100 гр.

Масло сливочное – 20 гр.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чтобы приготовить диетический фарш, грудку индейки отварите до готовности вместе с солью и луком.

Шаг 2. Отваренное мясо перекрутите на мясорубку вместе с одной луковкой, посолите. Если вам нужно приготовить полностью диетическое блюдо, тогда не добавляйте никаких приправ, разве что чуточку свежего нарезанного укропа.

Шаг 3. Далее добавьте в фарш 1 яйцо, сметану и ¼ стакана муки. Размешайте до однородности.

Шаг 4. Сырой картофель натрите на терке, отожмите из него лишний сок. Можно готовить и отваренный заранее картофель, тогда его нужно перемять в пюре картофельной мялкой и добавить туда масло сливочное для вкуса.

Шаг 5. Добавьте в картофель 1 яйцо, соль, и приправы по вкусу.

Шаг 6. В фарш из сырого картофеля добавьте оставшуюся муку и хорошо размешайте (в пюре из отваренного картофеля мука не добавляется).

Шаг 7. Форму подмажьте сливочным или растительным маслом, выложите половину картофеля, потом – фарш из индейки, далее – вторую половину картофеля.

Шаг 8. Разровняйте картофель ложкой.

Шаг 9. Запекайте картофельную запеканку с фаршем индейки при температуре 180 – 190 градусов 30-40 минут.

Шаг 10. Достаньте запеканку из духовки, присыпьте натертым сыром и готовьте далее, пока не образуется на сыре румяная корочка (это можно делать при режиме «Гриль»).

Шаг 11. Немного остывшую запеканку нарежьте на порционные куски и подавайте к столу со сметаной или со свежими овощами.

Приятного аппетита!

Пошаговый рецепт картофельной запеканки с рыбным фаршем

Этот рецепт картофельной запеканки с рыбным фаршем понравится всем, кто придерживается диеты, так как такое блюдо из свежего, а не отварного картофеля получается очень легким на вкус. А фарш делайте из любой рыбы нежирных сортов, извлекши заранее косточки.

Ингредиенты:

Картофель – 500 гр.

Филе рыбное – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Сметана – 100-150 гр.

Яйцо – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Приправы для рыбы – по вкусу.

Перец белый молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сырое рыбное филе без костей при помощи мясорубки превратите в фарш, измельчив его вместе с одной луковицей и морковкой.

Шаг 2. Добавьте в фарш соль и специи, размешайте его до однородности.

Шаг 3. Сырой картофель очистите и натрите на терку, отожмите от сока, что особенно важно сделать, если картофель свежий.

Шаг 4. Яйцо, соль и белый молотый перец добавьте в фарш, хорошо размешайте.

Шаг 5. Обмажьте растительным маслом емкость для запекания, на дно уложите половину картофеля, натертого на терке.

Шаг 6. Уложите на картофель фарш из рыбного филе, а сверху – оставшийся картофель.

Шаг 7. Запеканку разровняйте и смажьте сметаной.

Шаг 8. Запекайте блюдо до готовности (температура: 180-190 градусов, время: 45-55 минут).

Шаг 9. Запеканка картофельная с рыбным фаршем пусть немного остынет в форме, после чего ее нарезают порционно и подают к столу, можно со сливочным соусом.

Приятного аппетита!

Совет: точно также можно приготовить запеканку, используя пюре из заранее отваренного картофеля, в которое добавлено одно яйцо и сливочное масло. В этом случае время запекания сократится до 40 минут.

Рецепт запеканки с фаршем и сыром

Вам нужно приготовить аппетитную еду к обеду или полноценный ужин? Тогда сделайте простую картофельную запеканку с фаршем и сыром в духовке, и получится самое оно! А если подадите к ней салатик из свежих овощей со сметаной, тогда вам вообще не будет равных!

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг.

Мясной фарш – 600 гр.

Лук – 2-3 шт.

Сметана – 2-3 ст.л.

Яйца – 2-3 шт.

Соль – по вкусу.

Специи для фарша – по вкусу.

Вода – 70 мл.

Сыр твердых сортов – 100 гр.

Сливочное масло – 40 гр.

Растительное мало – 2-3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо с луком перекрутите на мясорубку, добавьте специи для фарша и посолите, размешайте.

Шаг 2. В масло, уже разогретое на сковороде, выложите фарш, обжарьте его немного и потом потушите, помешивая (если нужно, добавьте немного воды, чтобы фарш не был сухим).

Шаг 3. Картофель без кожуры нарежьте кружками толщиной 5 мм и отварите в соленой воде. Через 10-15 минут он будет готов.

Шаг 4. Кружки картофеля откиньте на дуршлаг, важно, чтобы они были целыми. Переложите их в миску.

Шаг 5. Заливку для запеканки сделайте, смешав между собой натертый сыр, воду, сметану и яйца. Туда же добавьте соль, черный молотый перец и размешайте еще раз.

Шаг 6. Выложите половину кружочков картофеля первым слоем в форму, смазанную растительным маслом, а сверху – немного небольших кусочков сливочного масла.

Шаг 7. Поверх картофеля вылейте 1/3 часть заливки.

Шаг 8. Выложите весь фарш.

Шаг 9. Поверх – оставшийся картофель и немного сливочного масла.

Шаг 10. Все залейте оставшейся заливкой, сыр равномерно распределите.

Шаг 11. Поместите запеканку в разогретую духовку до 180-190 градусов. Запеките до готовности (время: 40-45 минут).

Шаг 12. Готовую картофельную запеканку с фаршем и сыром остудите, присыпьте свежим рубленым укропом и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Картофельная запеканка с фаршем, сыром и помидорами

Еще одно блюдо, которым вы можете уверенно пополнить свою копилку вкусных повседневных домашних обедов или ужинов – это картофельная запеканка с фаршем, сыром и помидорами, приготовленная в духовке. Фарш в такую запеканку годится совершенно любой, как и специи, которые добавляйте на свое усмотрение.

Ингредиенты:

Картофель – 6-7 шт.

Фарш мясной – 400 гр.

Помидоры – 3-4 шт.

Сметана – 4 ст.л.

Сыр твердый – 150 гр.

Приправы – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Вода – 50 мл.

Чеснок – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясной фарш выложите в глубокую кулинарную емкость, присыпьте его специями, рубленым мелко чесноком и солью, вымешайте.

Шаг 2. Картофель сырой очистите, нарежьте тонкими кружками, присыпьте его любыми специями и солью, а затем перемешайте, добавив 2 столовые ложки сметаны.

Шаг 3. В форму для запекания, смазанную растительным маслом, выложите первым слоем нарезанный картофель.

Шаг 4. Следующий слой – фарш, а сверху – кружки помидоров.

Шаг 5. Подсолите их и поперчите, присыпьте специями по вкусу.

Шаг 6. Две ложки сметаны разведите в небольшом количестве теплой кипяченой воды и полейте помидоры равномерно.

Шаг 7. Запекайте картофельную запеканку 45 минут при температуре 190-200 градусов, а потом достаньте ее из духовки и посыпьте тертым сыром.

Шаг 8. Продолжайте запекание до готовности, пока картофель полностью не пропечется.

Шаг 9. Горячую запеканку нарезайте порционно и подавайте к столу, присыпав свежей зеленью.

Приятного аппетита!

Совет: чтобы запеканка не подгорела сверху, ее можно прикрыть фольгой и готовить так 45 минут, а затем присыпать сыром и готовить уже без фольги. Если ваша духовка готовит медленно, тогда запекайте блюдо в фольге не 45 минут, а минимум 1 час, а потом присыпьте сыром и доведите до готовности уже без фольги.

Вкусный рецепт запеканки с добавлением грибов

И напоследок вам рецептик еще одной очень аппетитной, сочной и ароматной запеканки с фаршем и грибами. Сытная, она отлично подходит, чтобы плотно и вкусно пообедать. Картофельную запеканку удобно брать с собой на работу, она прекрасно разогревается в микроволновке, но не менее вкусна и в остывшем виде.

Ингредиенты:

Картофель – 5-6 шт.

Фарш свиной – 300 гр.

Грибы – 200 гр.

Сыр – 100 гр.

Сметана – 3-4 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Чеснок – по вкусу.

Масло растительное – 70 мл.

Соль, перец – по вкусу.

Молотые специи – по вкусу.

Петрушка – 1 пучок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отварите заранее картофель, очищенный и нарезанный кружками толщиной 5 мм. Варится он быстро, 12-15 минут после закипания в подсоленной воде.

Шаг 2. Извлеките картофель шумовкой из кастрюли и переложите в миску, дав воде полностью стечь.

Шаг 3. Свежие шампиньоны нужно вымыть, нарезать слайсами; лук нарезать полукружками.

Шаг 4. На сковороде в растительном масле обжарьте быстро лук с шампиньонами, помешивая. Время – 3-4 минуты, чтобы шампиньоны не стали слишком сухими. Посолите грибы с луком и приправьте специями по вкусу.

Шаг 5. Обжаренные грибы с луком достаньте шумовкой, выложите в миску, а на оставшемся масле обжарьте фарш, хорошо помешивая.

Шаг 6. Потом долейте в фарш немного кипятка и дотушите его под крышкой, посолив и поперчив по вкусу.

Шаг 7. Готовый фарш переложите к грибам.

Шаг 8. Также добавьте в фарш 1 помидорчик, нарезанный тонкими дольками, чеснок рубленый, зелень петрушки, мелко нарезанную. Фарш перемешайте.

Шаг 9. В смазанную маслом форму для запекания уложите равномерно половину картофельных кружков, поперчив их сверху – слой фарша, затем – оставшийся картофель.

Шаг 10. Смажьте картофель сметаной, а наверх выложите помидорки, нарезанные тоненькими полукружками.

Шаг 11. Присыпьте все сверху любым твердым сыром, натертым на терку.

Шаг 12. Разогрейте духовку до 180-190 градусов и запеките блюдо в течении 20-30 минут, пока сверху не образуется красивая румяная сырная корочка.

Шаг 13. Картофельная запеканка с фаршем и грибами должна немного остыть в форме, потом ее нарезают порционно и подают к столу со сметаной.

Приятного аппетита!