Картофельная запеканка с фаршем классическая

Картофельная запеканка с фаршем в духовке – это классическое блюдо европейской кухни, где оно обрело популярность в 17-18 веках в связи с быстрым повсеместным распространением и дешевизной картофеля. Вся прелесть такой сытной запеканки в том, что готовится она легко из самых доступных основных ингредиентов: фарша, яиц, картофеля и специй. Мы предлагаем вам на выбор 9 самых простых и вкусных рецептов, из которых первый рецепт – с фото.
Классическая картофельная запеканка с фаршем в духовке
Классическая картофельная запеканка из пюре с фаршем – это очень сытная и простая еда, которая не оставит равнодушными всех, кто любит хорошо покушать. Кроме фарша и картошки вам понадобятся: сыр и яйца, масло и сливки, а также овощная смесь и специи. Ну, и, само собой, умение и желание накормить свою семью вкусно и разнообразно! В помощь вам – рецепт с фото.
Ингредиенты –+4 порц.
- Для пюре:
- Картофель 450 гр.
- Яйцо куриное 1 шт.
- Масло сливочное 25 гр.
- Сливки 3 ст.л.
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
- Для начинки:
- Фарш мясной 300 гр. (говядина + свинина)
- Лук репчатый 1 шт.
- Томатная паста 1 ст.л.
- Чеснок по вкусу
- Замороженная смесь овощей 3 ст.л.
- Соль по вкусу
- Перец болгарский по вкусу
- Масло растительное для обжарки
- Для заливки:
- Яйцо куриное 1 шт.
- Сыр 50 гр.
- Сливки 3 ст.л.
На порцию Калории: 118 ккал Белки: 5.3 г Жиры: 5.4 г Углеводы: 12.7 г Шаги 90 мин.
-
Как приготовить картофельную запеканку с фаршем в духовке по классическому рецепту? Начнем с приготовления начинки. Нарежьте произвольно репчатый лук, обжарьте или спассеруйте его слегка на разогретом подсолнечном или любом другом масле. Пока лук не начнет приобретать золотистый цвет, помешивайте его.
-
Потом к луку в сковороду добавьте фарш, приправьте его специями и солью, поджарьте с луком, помешивая, пока весь фарш не схватится легкой корочкой.
-
Добавьте в фарш рубленый чеснок и пасту томатную, чуточку кипятка и потушите вместе не менее 7-10 минут.
-
Картофель нарежьте небольшими кусочками и сварите, пока фарш тушится.
-
Пюрируйте сваренный картофель. В пюре влейте сливки, добавьте масло и рубленый свежий укроп – по желанию. В остывшее немного пюре введите разболтанное яйцо и размешайте до однородности, а также подсолите и поперчите пюре по вашему вкусу.
-
Покупную мороженую смесь из овощей добавьте в сковороду и немного потушите все вместе на небольшом огне, чтобы овощи стали полностью мягкими.
-
Форму для запекания смажьте маслом и уложите в нее слоями ингредиенты: половина пюре + фарш + остатки пюре + заливка (сырые яйца, разболтанные со сливками).
-
Готовьте запеканку в духовом шкафу, разогретом до 180-190 градусов 30 минут, затем достаньте и посыпьте сыром, натертым на терку.
-
Верните запеканку в духовку и дайте ей постоять, пока на сыре не появится румяная корочка (еще 10-15 минут). Дайте классической картофельной запеканке из пюре с фаршем немного остыть и подавайте ее к столу.
Приятного аппетита!
Запеканка из сырого картофеля с фаршем
Картофельная запеканка из сырого картофеля с фаршем под корочкой из сыра – это непритязательная, но одновременно очень вкусная и аппетитная повседневная еда. Если вы ее еще не готовили, тогда начинайте скорее и наслаждайтесь сочным вкусом! Из специй в запеканку можно добавить паприку, молотый черный и душистый перчик, орегано, майоран или розмарин – при их выборе ориентируйтесь на свой вкус.
Ингредиенты:
- Картофель – 0,8-1 кг.
- Мясной фарш – 0,5-0,7 кг.
- Сыр – 200 гр.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Молоко – 1-1,5 ст.
- Яйцо куриное – 1-2 шт.
- Приправы – по вкусу.
- Масло растительное – для обжарки.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Лук вымойте, очистите, нарежьте на половинки колец.
Шаг 2. Обжарьте лук на раскаленном растительном масле, добавьте к луку мясной фарш и обжаривайте все вместе минут 5-7. Кроме мяса в фарш можно добавлять и отваренные лесные грибы или сырые шампиньоны.
Шаг 3. Фарш с луком посолите, добавьте специи, если нужно, добавьте чуточку воды и тушите под крышкой минут 10-15.
Шаг 4. За это время очищенную картошку нарежьте кружками не толще 3-4 мм. Если хотите, картофель не нарезайте, а натрите на крупную терку.
Шаг 5. Форму для запекания смажьте маслом, выложите на нее половину сырого картофеля, посолите, поперчите и приправьте его по вкусу.
Шаг 6. Сверху распределите фарш, закройте его второй частью картофеля, посолите.
Шаг 7. В миске разболтайте яйца с молоком, чуточку посолив. Получившейся заливкой залейте запеканку и поместите ее в разогретую духовку на 45-50 минут (температура – 180-200 градусов).
Шаг 8. Далее запеканку нужно достать, присыпать натертым сыром и отправить назад в духовку до полного приготовления. Готовность проверяйте по картофелю.
Шаг 9. Готовую запеканку немного остудите и подавайте к столу, нарезав на порционные куски. К запеканке можно подать сметану и рубленую зелень.
Приятного аппетита!
Картофельная запеканка с фаршем как в детском саду
Как известно, в детском саду готовят диететическую еду, например – картофельную запеканку с фаршем. Ее отличие от классического рецепта в том, что фарш делается не из обжаренного, а из отваренного мяса. Такое блюдо рекомендовано всем маленьким детям и взрослым, соблюдающим диету по медицинским показаниям.
Ингредиенты:
- Картофель свежий – 0,5 кг.
- Мясо любое – 250 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Масло сливочное – 50 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – по вкусу.
- Молоко – 50 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Сырой очищенный картофель нарежьте на куски и отварите в подсоленной воде.
Шаг 2. Отваренное заранее мясо прокрутите на мясорубке вместе с сырым луком, чтобы получился фарш.
Шаг 3. На сковороде протушите фарш в воде со специями и солью 5-7 минут, помешивая (можно добавить и одну ложку растительного масла).
Шаг 4. Когда картофель сварится, отцедите его и сделайте пюре, добавив яйцо, соль и молоко, а также сливочное масло.
Шаг 5. Форму для запекания смажьте растительным маслом, можно присыпать панировочными сухарями. На дно выложите половину пюре, сверху – фарш, а потом вторую часть пюре.
Шаг 6. Смажьте запеканку сверху сметаной или сливками, присыпьте панировочными сухарями без вкусовых добавок.
Шаг 7. Запекайте запеканку 30-40 минут в духовке, разогретой заранее до 180-190 градусов.
Шаг 8. Готовая картофельная запеканка с фаршем будет как в детском саду: нежная, со сливочным вкусом и хрустящей корочкой сверху. Кушайте ее со сметаной, когда она немного остынет.
Приятного аппетита!
Запеканка из картофеля с куриным фаршем
Картофельная запеканка с куриным фаршем в духовке – еще один вариант этого распространенного блюда. Получается очень сытной, но с другим вкусом за счет иного фарша и специй. Особенно аппетитно кушать эту запеканку вместе с маринованными или свежими овощами.
Ингредиенты:
- Картофель – 1 кг.
- Куриный фарш – 500 гр.
- Специи «Прованские травы» – по вкусу.
- Томаты протертые (или паста) – 0,5 ст.
- Масло сливочное – 30 гр. + 30 гр. для верха запеканки.
- Сухари панировочные – для посыпки.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Лук репчатый – 1-2 шт.
- Яйцо куриное – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Лук и морковь очистить, нарезать лук на полукольца, а морковь – на терку.
Шаг 2. Обжарьте эти овощи на растительном масле в сковороде, помешивая, пока они не размягчатся.
Шаг 3. К овощам добавьте чеснок рубленый, фарш куриный, обжарьте немного и посолите, а также приправьте прованскими травами. Продолжайте тушить под крышкой еще 5 минут.
Шаг 4. Добавьте в фарш протертые через сито свежие томаты без шкурки или уже готовую томатную пасту (ее можно заменить на томатный соус или кетчуп, но их нужно добавить в 2 раза меньше).
Шаг 5. Тушите фарш с томатами еще 10 минут под крышкой.
Шаг 6. Пока фарш готовится, отварите в подсоленной воде картофель до готовности. Чтобы он сварился быстро, нарежьте его мелкими кубиками, как на суп. Такой картофель будет готов через 10-15 минут после закипания.
Шаг 7. Отваренный горячий картофель отцедите и миксером взбейте в пюре вместе со сливочным малом. Посолите по вкусу.
Шаг 8. Далее по одному введите в фарш куриные яйца и хорошо перемешайте фарш.
Шаг 9. Половину пюре выложите в форму, смазанную маслом, сверху – слой фарша – потом опять пюре.
Шаг 10. Сверху на запеканку можно выложить маленькие кусочки сливочного масла и присыпать панировочными сухарями – так у вас получится красивая корочка, когда масло растает в духовке.
Шаг 11. Готовьте запеканку в духовке при температуре не менее 180-190 градусов. Время – 30-40 минут, пока не образуется красивая корочка.
Шаг 12. Горячей картофельной запеканке с куриным фаршем дайте немного остыть, потом разрезайте ее на куски и подавайте к столу вместе со сметанным или сливочным соусом.
Приятного аппетита!
Диетическая запеканка с фаршем индейки
Диетическая картофельная запеканка с фаршем индейки – это несложное в приготовлении блюдо, которое быстро освоит любая хозяйка. Питательное и легко усваиваемое мясо индейки рекомендовано при диетическом питании, а в запеканку его лучше всего добавлять в отваренном виде. Пикантности картофельной запеканке прибавит ароматная сырная корочка.
Ингредиенты:
- Фарш из мяса индейки – 0,5 кг;
- Картофель – 7-8 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Яйцо куриное – 2 шт.
- Сметана – 150 мл.
- Мука – 1 ст.
- Сыр твердый – 100 гр.
- Масло сливочное – 20 гр.
- Соль – по вкусу.
- Приправы – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Чтобы приготовить диетический фарш, грудку индейки отварите до готовности вместе с солью и луком.
Шаг 2. Отваренное мясо перекрутите на мясорубку вместе с одной луковкой, посолите. Если вам нужно приготовить полностью диетическое блюдо, тогда не добавляйте никаких приправ, разве что чуточку свежего нарезанного укропа.
Шаг 3. Далее добавьте в фарш 1 яйцо, сметану и ¼ стакана муки. Размешайте до однородности.
Шаг 4. Сырой картофель натрите на терке, отожмите из него лишний сок. Можно готовить и отваренный заранее картофель, тогда его нужно перемять в пюре картофельной мялкой и добавить туда масло сливочное для вкуса.
Шаг 5. Добавьте в картофель 1 яйцо, соль, и приправы по вкусу.
Шаг 6. В фарш из сырого картофеля добавьте оставшуюся муку и хорошо размешайте (в пюре из отваренного картофеля мука не добавляется).
Шаг 7. Форму подмажьте сливочным или растительным маслом, выложите половину картофеля, потом – фарш из индейки, далее – вторую половину картофеля.
Шаг 8. Разровняйте картофель ложкой.
Шаг 9. Запекайте картофельную запеканку с фаршем индейки при температуре 180 – 190 градусов 30-40 минут.
Шаг 10. Достаньте запеканку из духовки, присыпьте натертым сыром и готовьте далее, пока не образуется на сыре румяная корочка (это можно делать при режиме «Гриль»).
Шаг 11. Немного остывшую запеканку нарежьте на порционные куски и подавайте к столу со сметаной или со свежими овощами.
Приятного аппетита!
Пошаговый рецепт картофельной запеканки с рыбным фаршем
Этот рецепт картофельной запеканки с рыбным фаршем понравится всем, кто придерживается диеты, так как такое блюдо из свежего, а не отварного картофеля получается очень легким на вкус. А фарш делайте из любой рыбы нежирных сортов, извлекши заранее косточки.
Ингредиенты:
- Картофель – 500 гр.
- Филе рыбное – 300 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Сметана – 100-150 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – по вкусу.
- Приправы для рыбы – по вкусу.
- Перец белый молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Сырое рыбное филе без костей при помощи мясорубки превратите в фарш, измельчив его вместе с одной луковицей и морковкой.
Шаг 2. Добавьте в фарш соль и специи, размешайте его до однородности.
Шаг 3. Сырой картофель очистите и натрите на терку, отожмите от сока, что особенно важно сделать, если картофель свежий.
Шаг 4. Яйцо, соль и белый молотый перец добавьте в фарш, хорошо размешайте.
Шаг 5. Обмажьте растительным маслом емкость для запекания, на дно уложите половину картофеля, натертого на терке.
Шаг 6. Уложите на картофель фарш из рыбного филе, а сверху – оставшийся картофель.
Шаг 7. Запеканку разровняйте и смажьте сметаной.
Шаг 8. Запекайте блюдо до готовности (температура: 180-190 градусов, время: 45-55 минут).
Шаг 9. Запеканка картофельная с рыбным фаршем пусть немного остынет в форме, после чего ее нарезают порционно и подают к столу, можно со сливочным соусом.
Приятного аппетита!
Совет: точно также можно приготовить запеканку, используя пюре из заранее отваренного картофеля, в которое добавлено одно яйцо и сливочное масло. В этом случае время запекания сократится до 40 минут.
Рецепт запеканки с фаршем и сыром
Вам нужно приготовить аппетитную еду к обеду или полноценный ужин? Тогда сделайте простую картофельную запеканку с фаршем и сыром в духовке, и получится самое оно! А если подадите к ней салатик из свежих овощей со сметаной, тогда вам вообще не будет равных!
Ингредиенты:
- Картофель – 1 кг.
- Мясной фарш – 600 гр.
- Лук – 2-3 шт.
- Сметана – 2-3 ст.л.
- Яйца – 2-3 шт.
- Соль – по вкусу.
- Специи для фарша – по вкусу.
- Вода – 70 мл.
- Сыр твердых сортов – 100 гр.
- Сливочное масло – 40 гр.
- Растительное мало – 2-3 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Мясо с луком перекрутите на мясорубку, добавьте специи для фарша и посолите, размешайте.
Шаг 2. В масло, уже разогретое на сковороде, выложите фарш, обжарьте его немного и потом потушите, помешивая (если нужно, добавьте немного воды, чтобы фарш не был сухим).
Шаг 3. Картофель без кожуры нарежьте кружками толщиной 5 мм и отварите в соленой воде. Через 10-15 минут он будет готов.
Шаг 4. Кружки картофеля откиньте на дуршлаг, важно, чтобы они были целыми. Переложите их в миску.
Шаг 5. Заливку для запеканки сделайте, смешав между собой натертый сыр, воду, сметану и яйца. Туда же добавьте соль, черный молотый перец и размешайте еще раз.
Шаг 6. Выложите половину кружочков картофеля первым слоем в форму, смазанную растительным маслом, а сверху – немного небольших кусочков сливочного масла.
Шаг 7. Поверх картофеля вылейте 1/3 часть заливки.
Шаг 8. Выложите весь фарш.
Шаг 9. Поверх – оставшийся картофель и немного сливочного масла.
Шаг 10. Все залейте оставшейся заливкой, сыр равномерно распределите.
Шаг 11. Поместите запеканку в разогретую духовку до 180-190 градусов. Запеките до готовности (время: 40-45 минут).
Шаг 12. Готовую картофельную запеканку с фаршем и сыром остудите, присыпьте свежим рубленым укропом и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
Картофельная запеканка с фаршем, сыром и помидорами
Еще одно блюдо, которым вы можете уверенно пополнить свою копилку вкусных повседневных домашних обедов или ужинов – это картофельная запеканка с фаршем, сыром и помидорами, приготовленная в духовке. Фарш в такую запеканку годится совершенно любой, как и специи, которые добавляйте на свое усмотрение.
Ингредиенты:
- Картофель – 6-7 шт.
- Фарш мясной – 400 гр.
- Помидоры – 3-4 шт.
- Сметана – 4 ст.л.
- Сыр твердый – 150 гр.
- Приправы – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Вода – 50 мл.
- Чеснок – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Мясной фарш выложите в глубокую кулинарную емкость, присыпьте его специями, рубленым мелко чесноком и солью, вымешайте.
Шаг 2. Картофель сырой очистите, нарежьте тонкими кружками, присыпьте его любыми специями и солью, а затем перемешайте, добавив 2 столовые ложки сметаны.
Шаг 3. В форму для запекания, смазанную растительным маслом, выложите первым слоем нарезанный картофель.
Шаг 4. Следующий слой – фарш, а сверху – кружки помидоров.
Шаг 5. Подсолите их и поперчите, присыпьте специями по вкусу.
Шаг 6. Две ложки сметаны разведите в небольшом количестве теплой кипяченой воды и полейте помидоры равномерно.
Шаг 7. Запекайте картофельную запеканку 45 минут при температуре 190-200 градусов, а потом достаньте ее из духовки и посыпьте тертым сыром.
Шаг 8. Продолжайте запекание до готовности, пока картофель полностью не пропечется.
Шаг 9. Горячую запеканку нарезайте порционно и подавайте к столу, присыпав свежей зеленью.
Приятного аппетита!
Совет: чтобы запеканка не подгорела сверху, ее можно прикрыть фольгой и готовить так 45 минут, а затем присыпать сыром и готовить уже без фольги. Если ваша духовка готовит медленно, тогда запекайте блюдо в фольге не 45 минут, а минимум 1 час, а потом присыпьте сыром и доведите до готовности уже без фольги.
Вкусный рецепт запеканки с добавлением грибов
И напоследок вам рецептик еще одной очень аппетитной, сочной и ароматной запеканки с фаршем и грибами. Сытная, она отлично подходит, чтобы плотно и вкусно пообедать. Картофельную запеканку удобно брать с собой на работу, она прекрасно разогревается в микроволновке, но не менее вкусна и в остывшем виде.
Ингредиенты:
- Картофель – 5-6 шт.
- Фарш свиной – 300 гр.
- Грибы – 200 гр.
- Сыр – 100 гр.
- Сметана – 3-4 ст.л.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Чеснок – по вкусу.
- Масло растительное – 70 мл.
- Соль, перец – по вкусу.
- Молотые специи – по вкусу.
- Петрушка – 1 пучок.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Отварите заранее картофель, очищенный и нарезанный кружками толщиной 5 мм. Варится он быстро, 12-15 минут после закипания в подсоленной воде.
Шаг 2. Извлеките картофель шумовкой из кастрюли и переложите в миску, дав воде полностью стечь.
Шаг 3. Свежие шампиньоны нужно вымыть, нарезать слайсами; лук нарезать полукружками.
Шаг 4. На сковороде в растительном масле обжарьте быстро лук с шампиньонами, помешивая. Время – 3-4 минуты, чтобы шампиньоны не стали слишком сухими. Посолите грибы с луком и приправьте специями по вкусу.
Шаг 5. Обжаренные грибы с луком достаньте шумовкой, выложите в миску, а на оставшемся масле обжарьте фарш, хорошо помешивая.
Шаг 6. Потом долейте в фарш немного кипятка и дотушите его под крышкой, посолив и поперчив по вкусу.
Шаг 7. Готовый фарш переложите к грибам.
Шаг 8. Также добавьте в фарш 1 помидорчик, нарезанный тонкими дольками, чеснок рубленый, зелень петрушки, мелко нарезанную. Фарш перемешайте.
Шаг 9. В смазанную маслом форму для запекания уложите равномерно половину картофельных кружков, поперчив их сверху – слой фарша, затем – оставшийся картофель.
Шаг 10. Смажьте картофель сметаной, а наверх выложите помидорки, нарезанные тоненькими полукружками.
Шаг 11. Присыпьте все сверху любым твердым сыром, натертым на терку.
Шаг 12. Разогрейте духовку до 180-190 градусов и запеките блюдо в течении 20-30 минут, пока сверху не образуется красивая румяная сырная корочка.
Шаг 13. Картофельная запеканка с фаршем и грибами должна немного остыть в форме, потом ее нарезают порционно и подают к столу со сметаной.
Приятного аппетита!