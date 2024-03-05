Рецепт: Гренки с чесноком — К пиву, из черствого хлеба

Ингредиенты:

хлеб ржаной — 1 шт.;

масло растительное — для жарки;

соль — по вкусу;

чеснок — 5 зубчиков

Способ приготовления: Иногда в качестве к закуске к пиву мы заказываем готовые гренки, обжаренные в растительном масле и с чесноком. Это когда лень самой готовить. Но потом стала просто из чувства экономии готовить эти же самые гренки сама.

Сами посудите — гренки на заказ стоят порядка 100-150 рублей, а в домашних условиях их можно приготовить всего-то за 50 рублей, ровно столько, сколько стоит буханка ржаного хлеба. ну и еще растительное масло и чеснок (выращенный самим). Экономия на лицо.

В основном, хлеб остается после праздников. Так как в порыве можно не рассчитать и купить лишний.

Итак, нарезать буханку на куски толщиной желательно 2 см, не больше. Если нарезать тоньше, то получатся сухарики, они будут полностью жесткими.

Дальше нарезать каждый кусок на 8 частей.

На сковороду налить растительное масло и разогреть его. Выложить гренки как можно плотнее, чтобы уместилось больше.

Обжаривать гренки о готовности, другими словами, до золотистой аппетитной корочки. Затем перевернуть на другую сторону.

Вторую сторону также обжаривать до румяной корочки.

Почистить чеснок, у меня зубчики мелкие, поэтому я взяла больше. Да и вообще, чеснок в гренках никогда не будет лишним.

Готовые сухари выложить в миску с крышкой.

Чеснок пропустить через пресс.

Соль добавить по вкусу.

Теперь накрыть миску крышкой и хорошо протрясти, чтобы чеснок и соль равномерно распределились по всем гренкам.

Вот и все, гренки к пиву готовы.

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 60 руб.