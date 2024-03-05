Описание приготовления:

В отличие от кальмара, осьминог в своем составе содержит много коллагена, и именно из-за него его приходится долго варить. И чем больше он, тем больше времени потребуется. На осьминога весом в один килограмм потребуется примерно 60-70 минут. Подавать такого осьминога лучше всего с ржаным хлебом или отварным картофелем в дополнении со свежими овощами.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Осьминог Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Осьминог 300 Грамм

Помидоры в собственном соку 100 Грамм (рубленые)

Вода 300 Грамм

Масло растительное 1 Ст. ложка (для жарки)

Чеснок 3 Зубчика

Сельдерей 50 Грамм (черешковый)

Зелень По вкусу

Оливки 50 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Лук красный репчатый 60 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

62 ккал

Калорийность

5 г

Белки

3 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Осьминог в томатном соусе»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления осьминога в томатном соусе.

Осьминога, у меня часть щупальцы крупного экземпляра, сполосните и порежьте поперек на средние куски. В кастрюлю с толстым дном налейте растительное масло и выложите кусочки осьминога.

Добавьте к нему нарезанный черешковый сельдерей и измельченный чеснок.

Добавьте в кастрюлю томаты в собственном соку.

Влейте в кастрюлю с осьминогом и овощами воду и добавьте нарезанный красный лук. Доведите все до кипения, убавьте огонь до минимального и закройте крышкой. Готовьте осьминога в течение 1.5-2 часов, при необходимости добавляя воды.

К готовому осьминогу в томатном соусе добавьте нарезанные оливки, посолите, при необходимости добавьте сахар и тушите еще 5-10 минут, после чего подавайте блюдо к столу.

Приятного аппетита!