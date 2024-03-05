Описание приготовления:
В отличие от кальмара, осьминог в своем составе содержит много коллагена, и именно из-за него его приходится долго варить. И чем больше он, тем больше времени потребуется. На осьминога весом в один килограмм потребуется примерно 60-70 минут. Подавать такого осьминога лучше всего с ржаным хлебом или отварным картофелем в дополнении со свежими овощами.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Осьминог Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Осьминог 300 Грамм
- Помидоры в собственном соку 100 Грамм (рубленые)
- Вода 300 Грамм
- Масло растительное 1 Ст. ложка (для жарки)
- Чеснок 3 Зубчика
- Сельдерей 50 Грамм (черешковый)
- Зелень По вкусу
- Оливки 50 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Лук красный репчатый 60 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
62 ккал
Калорийность
5 г
Белки
3 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Осьминог в томатном соусе»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления осьминога в томатном соусе.
Осьминога, у меня часть щупальцы крупного экземпляра, сполосните и порежьте поперек на средние куски. В кастрюлю с толстым дном налейте растительное масло и выложите кусочки осьминога.
Добавьте к нему нарезанный черешковый сельдерей и измельченный чеснок.
Добавьте в кастрюлю томаты в собственном соку.
Влейте в кастрюлю с осьминогом и овощами воду и добавьте нарезанный красный лук. Доведите все до кипения, убавьте огонь до минимального и закройте крышкой. Готовьте осьминога в течение 1.5-2 часов, при необходимости добавляя воды.
К готовому осьминогу в томатном соусе добавьте нарезанные оливки, посолите, при необходимости добавьте сахар и тушите еще 5-10 минут, после чего подавайте блюдо к столу.
Приятного аппетита!