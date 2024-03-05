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Картофельная запеканка в духовке

На чтение: 13 минут
Картофельная запеканка в духовке

Картофельная запеканка – это очень вкусное и питательное угощение для вашего стола. Можно подавать к столу как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира. Приготовить аппетитную запеканку несложно. Для этого используйте нашу проверенную кулинарную подборку из десяти простых и вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Классическая картофельная запеканка с фаршем в духовке

Классическая картофельная запеканка с фаршем в духовке – это универсальное угощение для ваших домашних приготовлений. Такое блюдо послужит отличным обедом, ужином или перекусом. Запеканка из картошки и мясного фарша – это сочетание невероятного вкуса и питательности.

Картофельная запеканка в духовке

Ингредиенты –+6 порц.

  • Картофель ¾ кг
  • Фарш мясной ½ кг
  • Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.
  • Лук зелёный  по вкусу
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Сметана 2 ст.л.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Масло растительное  для смазывания

Шаги 85 мин.

  1. Картофельная запеканка в духовке

    Как приготовить картофельную запеканку в духовке? Отмеряем необходимое количество всех продуктов по списку. Картофель предварительно очищаем от кожуры и обдаем под проточной водой.

  2. Картофельная запеканка в духовке

    После чего почищенный картофель измельчаем на терке с крупными зубчиками. Отжимаем полученную массу от лишней жидкости.

  3. Картофельная запеканка в духовке

    Половину картофеля выкладываем в форму для выпекания, которую предварительно обмазываем растительным маслом.

  4. Картофельная запеканка в духовке

    На картофельный слой выкладываем мясной фарш, который перемешиваем с солью и перцем (используйте черный перец в молотом виде).

  5. Картофельная запеканка в духовке

    Промываем и обсушиваем зеленый лук, после чего мелко разделываем его ножом.

  6. Картофельная запеканка в духовке

    Мясной фарш посыпаем измельченным луком.

  7. Картофельная запеканка в духовке

    Сыр твердого сорта (выбираем по вкусу) натираем на терке с крупными зубчиками.

  8. Картофельная запеканка в духовке

    В удобной для вымешивания посуде соединяем сыр со второй половиной тертого картофеля. Также в эту заготовку разбиваем куриное яйцо, присоединяем соль и перец.

  9. Картофельная запеканка в духовке

    Хорошенько все вымешиваем до однородности.

  10. Картофельная запеканка в духовке

    Полученную массу выкладываем на слой из мясного фарша. Переставляем угощение в разогретую до 180 градусов духовку на 60 минут.

  11. Картофельная запеканка в духовке

    Классическая картофельная запеканка с фаршем в духовке готова. Оценивайте кулинарную идею!

Картофельная запеканка с сыром и фаршем в духовке

Картофельная запеканка с сыром и фаршем в духовке порадует своим насыщенным вкусом, питательными свойствами и, конечно же, аппетитным видом. Такое блюдо по-настоящему универсально: его можно подавать в качестве полноценного обеда или как интересную закуску для компании.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Картофель – 500 гр.
  • Фарш мясной – 400 гр.
  • Болгарский перец сладкий – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Сыр твердый – 250 гр.
  • Яйцо СО – 4 шт.
  • Молоко коровье – 1 ст.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Травы прованские – 1 ч.л.
  • Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.
  • Растительное масло – для жарки + для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Снимаем кожуру с картофеля, промываем клубни под водой и нарезаем аккуратным небольшим кубиком. Отвариваем в кипящей воде с добавлением небольшого количества соли около 10 минут. После картошку отбрасываем на сито, чтобы стекла вся лишняя влага.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 2. Мелко рубим ножом очищенную луковицу и сладкий болгарский перец. Овощи обжариваем около 5-7 минут на оливковом масле.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 3. Далее к овощам выкладываем фарш из мяса, хорошенько перемешиваем и готовим еще около 10 минут. Добавляем соль и специи по вкусу. Рекомендуется использовать молотый перец, прованские травы и сладкую паприку.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 4. По форме для запекания слегка проходимся растительным маслом. Половину картофеля выкладываем на дно формы. Далее идет слой из фарша и закрываем это все оставшимся картофелем.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 5. Натираем сыр любого твердого сорта на терке с крупными отверстиями и делим на две равные части. В глубокой миске взбиваем яйца с молоком, солью и перцем. Сюда выкладываем половину тертого сыра и перемешиваем.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 6. Яичной смесью с сыром заливаем наше блюдо и все это закрываем оставшимся сыром. Отправляем в разогретую до 180° духовку 40-45 минут.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 7. Картофельная запеканка с сыром и фаршем в духовке готова. Можно пробовать!

Картофельная запеканка в духовке

Картофельная запеканка с грибами

Картофельная запеканка с грибами – это невероятно вкусное, сочное и ароматное угощение, которое займет достойное место на вашем столе. Аппетитное блюдо послужит быстрым и аппетитным обедом, ужином или перекусом для всей семьи. Порадуйте своих родных с помощью нашего проверенного рецепта.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Картофель – 500 гр.
  • Фарш мясной – 400 гр.
  • Грибы шампиньоны – 250 гр.
  • Лук репчатый – 100 гр.
  • Сыр твердый – 200 гр.
  • Сливки 10% – 200 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Взвешиваем все продукты по списку и приступаем к увлекательному процессу.

Шаг 2. Грибы шампиньоны хорошенько промываем под водой и нарезаем небольшими кусочками. Также вы можете использовать и другие грибы по вкусу, в том числе и лесные.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 3. Разделываем мелко репчатую луковицу с помощью ножа.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 4. Почищенный от кожуры и промытый картофель разделываем на тонкие ломтики. Старайтесь резать ломтики равной толщины.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 5. Сыр можно разделать также ломтиками или натереть на крупной терке – на ваше усмотрение.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 6. Ставим сковороду на плиту и разогреваем с растительным маслом, обжариваем на нем измельченную луковицу. После к луку выкладываем нарезанные грибы и жарим все вместе около 5 минут. Если используем лесные грибы, то их предварительно стоит проварить.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 7. Дополняем продукты мясным фаршем (свиным, куриным или смешанным) и жарим все вместе еще 5 минут, постоянно помешивая. Солим и перчим по вкусу.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 8. Смазываем форму для выпекания растительным маслом и выкладываем ровным слоем половину картофеля. Далее кладем слой из фарша, лука и грибов.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 9. Закрываем начинку оставшимися ломтиками сырой картошки.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 10. Заливаем всю заготовку сливками. Выбирайте нежирный продукт – 10% сливок будет достаточно.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 11. Сверху выкладываем ломтики сыра или же посыпаем тертым продуктом. Допустимы оба варианта.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 12. Убираем угощение в разогретую до 200° духовку на 40-45 минут.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 13. Картофельная запеканка с грибами готова. Нарезайте и подавайте к столу!

Картофельная запеканка в духовке

Картофельная запеканка с фаршем, помидорами, сыром и майонезом

Картофельная запеканка с фаршем, помидорами, сыром и майонезом – это универсальное угощение для вашего домашнего обеда, ужина или перекуса. Такое аппетитное блюдо – это идеальное сочетание невероятного вкуса и питательных свойств. Берите на заметку наш пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Картофель – 300 гр.
  • Фарш мясной – 400 гр.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Майонез – 3 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель, промываем его под водой и нарезаем ломтиками.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 2. Репчатый лук разделываем на мелкие кубики.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 3. Промываем помидоры и нарезаем кружочками.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 4. Форму для выпекания обмазываем растительным маслом. Выкладываем сюда картофель, поливаем майонезом, дополняем солью и перцем. Хорошенько все перемешиваем.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 5. На картофельный слой выкладываем мясной фарш, посыпаем его солью перцем.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 6. Сюда же выкладываем репчатый лук.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 7. Закрываем лук кружочками помидоров. Отправляем угощение в разогретую до 190° духовку на 40 минут.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 8. Посыпаем угощение тертым сыром и отправляем в духовку еще на 10 минут.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 9. Достаем угощение из духовки и разрезаем его на порции.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 10. Картофельная запеканка с фаршем, помидорами, сыром и майонезом готова. Можно угощаться!

Картофельная запеканка в духовке

Запеканка из картофеля с курицей в духовке

Запеканка из картофеля с курицей в духовке – это яркая идея для вашего стола. Такое угощение получается невероятно вкусным, сочным и привлекательным. Сытное и аппетитное блюдо готовится из самых простых продуктов и идеально подойдет для того, чтобы разнообразить семейный стол.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Картофель – 600 гр.
  • Филе куриное – 500 гр.
  • Лук репчатый – 150 гр.
  • Сыр твердый – 250 гр.
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Сметана – 300 гр.
  • Соль – 3 щепотки.
  • Перец черный молотый – 2 щепотки.
  • Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе промываем и нарезаем тонкими кусочками.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 2. К ломтикам курицы отправляем измельченный чеснок, майонез, соль и специи.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 3. Все хорошенько вымешиваем и оставляем на 20 минут.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 4. Лук очищаем и разделываем на тонкие колечки.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 5. Сыр пропускаем через терку с крупными зубчиками.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 6. В отдельной миске соединяем сметану с солью и специями.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 7. Хорошенько перемешиваем сметану со специями.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 8. Очищаем картофель от кожуры, промываем его под водой и режем тонкими кружочками.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 9. Форму для выпекания смазываем растительным маслом и выкладываем сюда слой из колечек лука.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 10. На лук выкладываем кружочки картофеля.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 11. Картошку обмазываем нашей заготовкой из сметаны и специй.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 12. Далее ровным слоем выкладываем подготовленное куриное филе.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 13. Посыпаем это все небольшим количеством тертого сыра и таким образом повторяем все слои.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 14. Сверху угощение обильно посыпаем тертым сыром.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 15. Отправляем наше угощение в разогретую до 200° духовку.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 16. Запекаем блюдо около 40-50 минут. Готовность можно проверять зубочисткой.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 17. Запеканка из картофеля с курицей в духовке готова. Делите на порции и пробуйте!

Картофельная запеканка в духовке

Запеканка из картофельного пюре с мясным фаршем

Запеканка из картофельного пюре с мясным фаршем – это очень сытное, яркое по вкусу и невероятно аппетитное угощение. Его можно подавать как самостоятельное блюдо к обеду или ужину. Также мясную запеканку можно дополнить солеными огурцами, свежими овощами или легкими салатами.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Картофель – 400 гр.
  • Фарш мясной – 400 гр.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Сливки – 50 мл.
  • Масло сливочное – 40 гр.
  • Сухари панировочные – 2 ст.л.
  • Сыр твердый – 50 гр.
  • Приправа овощная – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель от кожуры, промываем его под водой и отвариваем в кипящей подсоленной воде около 20 минут.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 2. В это время подготовим остальные продукты. Измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковку. Отмеряем необходимое количество мясного фарша.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 3. В сковороде с растительным маслом обжариваем лук с морковью до мягкости около 10 минут. После выкладываем сюда мясной фарш, добавляем соль и перец. Обжариваем до готовности фарша.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 4. Из отварного картофеля сливаем воду. Добавляем сюда сливки и сливочное масло. Солим по вкусу и разминаем до состояния пюре.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 5. Форму для запекания также обмазываем растительным маслом и присыпаем панировочными сухарями. Выкладываем сюда половину картофельного пюре ровным слоем. Сверху распределяем мясной фарш.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 6. Мясной слой закрываем оставшимся пюре и посыпаем все это тертым сыром. Отправляем угощение в разогретую до 210° духовку на 15 минут.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 7. Запеканка из картофельного пюре с мясным фаршем готова. Подавайте к столу!

Картофельная запеканка в духовке

Вкусная картофельная запеканка, как в детском садике

Вкусная картофельная запеканка, как в детском садике, отличается особой нежностью и легкостью. Такое блюдо знакомо многим с детства. Оно точно понравится всем: как взрослым, так и самым маленьким. Порадуйте себя и родных аппетитной кулинарной задумкой!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Картофель – 6 шт.
  • Мясо – 350 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Молоко коровье – 150 мл.
  • Укроп – по вкусу.
  • Сыр – 80 гр.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Масло сливочное – для смазывания формы.
  • Соль – по вкусу.
  • Специи – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Мясо прокручиваем через мясорубку или сразу берем готовый фарш. Обжариваем его на растительном масле до готовности. Солим и дополняем специями.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 3. Почищенный картофель отвариваем до готовности, после вливаем сюда молоко, добавляем соль и укроп. Вымешиваем до образования пюре.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 4. Форму для запекания смазываем сливочным маслом.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 5. Выкладываем сюда половину картофельного пюре и разравниваем его.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 6. На картофельный слой выкладываем слой из мясного фарша.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 7. Закрываем мясную заготовку оставшимся картофельным пюре и посыпаем все тертым сыром.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 8. Отправляем угощение в разогретую до 200° духовку на 20 минут.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 9. Вкусная картофельная запеканка, как в детском садике готова. Нарезайте порционными кусочками и подавайте к столу!

Картофельная запеканка в духовке

Картофельная запеканка со сметаной

Картофельная запеканка со сметаной выходит невероятно нежной и менее калорийной, чем подобные блюла с добавлением майонеза. Такой продукт послужит ярким обедом или ужином. Кроме того, с аппетитной запеканкой вам не придется переживать за свою фигуру. Попробуйте!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Картофель – 400 гр.
  • Филе куриное – 250 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Чеснок – по вкусу.
  • Сыр – 100 гр.
  • Вода – 0,5 ст.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Паприка молотая – по вкусу.
  • Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Картофель заранее очищаем от кожуры и промываем под водой.

Шаг 2. Подготовленную картошку разделываем на тонкие кружочки.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 3. Форму для запекания смазываем растительным маслом и выкладываем сюда половину картофеля ровным слоем. Посыпаем перцем по вкусу.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 4. Также можно добавить соль и молотую паприку. Посыпаем картофельный слой измельченным луком.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 5. Куриное филе нарезаем небольшими кусочками и выкладываем на картофельный слой.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 6. Закрываем курицу оставшимся картофелем.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 7. Отдельно вымешиваем сметану с водой и вливаем такой соус в наше блюдо.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 8. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 30 минут.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 9. По истечении  указанного времени угощение посыпаем тертым сыром и запекаем еще 10 минут.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 10. Картофельная запеканка со сметаной готова. Подавайте к столу!

Картофельная запеканка в духовке

Запеканка из картофеля с колбасой и сыром

Запеканка из картофеля с колбасой и сыром – это отличная кулинарная идея для вашего домашнего обеда или ужина. Блюдо выйдет невероятно питательным, ярким по вкусу и интересным. Кроме того, аппетитное угощение порадует быстрым и несложным процессом приготовления, с которым справятся даже новички.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Картофель – 400 гр.
  • Колбаса копченая – 200 гр.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Лук репчатый – 150 гр.
  • Сливки – 100 мл.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – 0,25 ч.л.
  • Орех мускатный – 0,25 ч.л.
  • Паприка молотая – 0,25 ч.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. Картофель очищаем от кожуры, промываем под водой и разделываем на кружочки.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 3. Ломтики картофеля заливаем водой и дополняем солью. Варим после закипания около 10 минут, после воду сливаем.

Шаг 4. Репчатый лук очищаем от шелухи и режем на небольшие кубики.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем лук около 5 минут.

Шаг 6. Очищаем от пленки колбасу и нарезаем ее кружочками.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 7. Колбасу также обжариваем около 5 минут, переворачивая лопаткой.

Шаг 8. Форму для запекания смазываем растительным маслом и выкладываем сюда картофель ровным слоем.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 9. Твердый сыр натираем на терке с крупными зубчиками.

Шаг 10. Половину сыра высыпаем на картофельный слой.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 11. Также сюда выкладываем половину жареного лука.

Шаг 12. Выкладываем на лук обжаренную колбасу.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 13. Колбасу засыпаем оставшимся луком.

Шаг 14. В отдельной миске соединяем куриные яйца, сливки соль, паприку, черный молотый перец и мускатный орех. Перемешиваем до однородности.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 15. Заливаем такой заливкой наше угощение.

Шаг 16. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 30 минут.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 17. Далее блюдо посыпаем оставшимся сыром.

Шаг 18. Отправляем угощение в духовку еще на 10 минут.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 19. Запеканка из картофеля с колбасой и сыром готова. Скорее пробуйте!

Картофельная запеканка в духовке

Картофельная запеканка с капустой в духовке

Картофельная запеканка с капустой в духовке получается не только невероятно вкусной и сочной, но и достаточно привлекательной. Подавайте е к столу как гарнир или самостоятельное блюдо – на ваш выбор. Для приготовления запеченного овощного угощения есть несколько секретов. Их ищите в нашем рецепте.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Картофель – 300 гр.
  • Капуста белокочанная – 300 гр.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Сухари панировочные – по вкусу.
  • Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Очищаем картофель от кожуры, промываем его и разделываем на кусочки среднего размера.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 3. Капусту мелко шинкуем ножом.

Шаг 4. Кубики картофеля отвариваем в подсоленной воде около 15 минут после закипания.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 5. Далее картофелю даем немного остыть.

Шаг 6. Отдельно отвариваем в подсоленной воде капусту. Варим овощ около 20 минут.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 7. Отварную капусту отбрасываем на дуршлаг, чтобы стекла лишняя влага.

Шаг 8. Картофель и капусту соединяем в общей миске.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 9. Хорошенько перемешиваем продукты, солим по вкусу.

Шаг 10. Полученную заготовку выкладываем в форму для запекания, смазанную растительным маслом.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 11. Сверху на нашу заготовку выкладываем кусочки сливочного масла.

Шаг 12. Также посыпаем угощение панировочными сухарями.

Картофельная запеканка в духовке

Шаг 13. Отправляем в разогретую до 180° духовку на 30 минут. Перед подачей можно украсить зеленью.

Шаг 14. Картофельная запеканка с капустой в духовке готова. Можно подавать к столу!

Картофельная запеканка в духовке

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