Картофельная запеканка в духовке

Картофельная запеканка – это очень вкусное и питательное угощение для вашего стола. Можно подавать к столу как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира. Приготовить аппетитную запеканку несложно. Для этого используйте нашу проверенную кулинарную подборку из десяти простых и вкусных рецептов приготовления с пошаговыми фотографиями.

Классическая картофельная запеканка с фаршем в духовке

Классическая картофельная запеканка с фаршем в духовке – это универсальное угощение для ваших домашних приготовлений. Такое блюдо послужит отличным обедом, ужином или перекусом. Запеканка из картошки и мясного фарша – это сочетание невероятного вкуса и питательности.

Ингредиенты –+6 порц.

Картофель ¾ кг

Фарш мясной ½ кг

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 100 гр.

Лук зелёный по вкусу

Яйцо куриное 2 шт.

Сметана 2 ст.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное для смазывания

Шаги 85 мин.

Как приготовить картофельную запеканку в духовке? Отмеряем необходимое количество всех продуктов по списку. Картофель предварительно очищаем от кожуры и обдаем под проточной водой. После чего почищенный картофель измельчаем на терке с крупными зубчиками. Отжимаем полученную массу от лишней жидкости. Половину картофеля выкладываем в форму для выпекания, которую предварительно обмазываем растительным маслом. На картофельный слой выкладываем мясной фарш, который перемешиваем с солью и перцем (используйте черный перец в молотом виде). Промываем и обсушиваем зеленый лук, после чего мелко разделываем его ножом. Мясной фарш посыпаем измельченным луком. Сыр твердого сорта (выбираем по вкусу) натираем на терке с крупными зубчиками. В удобной для вымешивания посуде соединяем сыр со второй половиной тертого картофеля. Также в эту заготовку разбиваем куриное яйцо, присоединяем соль и перец. Хорошенько все вымешиваем до однородности. Полученную массу выкладываем на слой из мясного фарша. Переставляем угощение в разогретую до 180 градусов духовку на 60 минут. Классическая картофельная запеканка с фаршем в духовке готова. Оценивайте кулинарную идею!

Картофельная запеканка с сыром и фаршем в духовке

Картофельная запеканка с сыром и фаршем в духовке порадует своим насыщенным вкусом, питательными свойствами и, конечно же, аппетитным видом. Такое блюдо по-настоящему универсально: его можно подавать в качестве полноценного обеда или как интересную закуску для компании.

Время готовки – 55 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель – 500 гр.

Фарш мясной – 400 гр.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Сыр твердый – 250 гр.

Яйцо СО – 4 шт.

Молоко коровье – 1 ст.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Травы прованские – 1 ч.л.

Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Растительное масло – для жарки + для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Снимаем кожуру с картофеля, промываем клубни под водой и нарезаем аккуратным небольшим кубиком. Отвариваем в кипящей воде с добавлением небольшого количества соли около 10 минут. После картошку отбрасываем на сито, чтобы стекла вся лишняя влага.

Шаг 2. Мелко рубим ножом очищенную луковицу и сладкий болгарский перец. Овощи обжариваем около 5-7 минут на оливковом масле.

Шаг 3. Далее к овощам выкладываем фарш из мяса, хорошенько перемешиваем и готовим еще около 10 минут. Добавляем соль и специи по вкусу. Рекомендуется использовать молотый перец, прованские травы и сладкую паприку.

Шаг 4. По форме для запекания слегка проходимся растительным маслом. Половину картофеля выкладываем на дно формы. Далее идет слой из фарша и закрываем это все оставшимся картофелем.

Шаг 5. Натираем сыр любого твердого сорта на терке с крупными отверстиями и делим на две равные части. В глубокой миске взбиваем яйца с молоком, солью и перцем. Сюда выкладываем половину тертого сыра и перемешиваем.

Шаг 6. Яичной смесью с сыром заливаем наше блюдо и все это закрываем оставшимся сыром. Отправляем в разогретую до 180° духовку 40-45 минут.

Шаг 7. Картофельная запеканка с сыром и фаршем в духовке готова. Можно пробовать!

Картофельная запеканка с грибами

Картофельная запеканка с грибами – это невероятно вкусное, сочное и ароматное угощение, которое займет достойное место на вашем столе. Аппетитное блюдо послужит быстрым и аппетитным обедом, ужином или перекусом для всей семьи. Порадуйте своих родных с помощью нашего проверенного рецепта.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Картофель – 500 гр.

Фарш мясной – 400 гр.

Грибы шампиньоны – 250 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Сыр твердый – 200 гр.

Сливки 10% – 200 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Взвешиваем все продукты по списку и приступаем к увлекательному процессу.

Шаг 2. Грибы шампиньоны хорошенько промываем под водой и нарезаем небольшими кусочками. Также вы можете использовать и другие грибы по вкусу, в том числе и лесные.

Шаг 3. Разделываем мелко репчатую луковицу с помощью ножа.

Шаг 4. Почищенный от кожуры и промытый картофель разделываем на тонкие ломтики. Старайтесь резать ломтики равной толщины.

Шаг 5. Сыр можно разделать также ломтиками или натереть на крупной терке – на ваше усмотрение.

Шаг 6. Ставим сковороду на плиту и разогреваем с растительным маслом, обжариваем на нем измельченную луковицу. После к луку выкладываем нарезанные грибы и жарим все вместе около 5 минут. Если используем лесные грибы, то их предварительно стоит проварить.

Шаг 7. Дополняем продукты мясным фаршем (свиным, куриным или смешанным) и жарим все вместе еще 5 минут, постоянно помешивая. Солим и перчим по вкусу.

Шаг 8. Смазываем форму для выпекания растительным маслом и выкладываем ровным слоем половину картофеля. Далее кладем слой из фарша, лука и грибов.

Шаг 9. Закрываем начинку оставшимися ломтиками сырой картошки.

Шаг 10. Заливаем всю заготовку сливками. Выбирайте нежирный продукт – 10% сливок будет достаточно.

Шаг 11. Сверху выкладываем ломтики сыра или же посыпаем тертым продуктом. Допустимы оба варианта.

Шаг 12. Убираем угощение в разогретую до 200° духовку на 40-45 минут.

Шаг 13. Картофельная запеканка с грибами готова. Нарезайте и подавайте к столу!

Картофельная запеканка с фаршем, помидорами, сыром и майонезом

Картофельная запеканка с фаршем, помидорами, сыром и майонезом – это универсальное угощение для вашего домашнего обеда, ужина или перекуса. Такое аппетитное блюдо – это идеальное сочетание невероятного вкуса и питательных свойств. Берите на заметку наш пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель – 300 гр.

Фарш мясной – 400 гр.

Помидоры – 2 шт.

Сыр твердый – 100 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Майонез – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель, промываем его под водой и нарезаем ломтиками.

Шаг 2. Репчатый лук разделываем на мелкие кубики.

Шаг 3. Промываем помидоры и нарезаем кружочками.

Шаг 4. Форму для выпекания обмазываем растительным маслом. Выкладываем сюда картофель, поливаем майонезом, дополняем солью и перцем. Хорошенько все перемешиваем.

Шаг 5. На картофельный слой выкладываем мясной фарш, посыпаем его солью перцем.

Шаг 6. Сюда же выкладываем репчатый лук.

Шаг 7. Закрываем лук кружочками помидоров. Отправляем угощение в разогретую до 190° духовку на 40 минут.

Шаг 8. Посыпаем угощение тертым сыром и отправляем в духовку еще на 10 минут.

Шаг 9. Достаем угощение из духовки и разрезаем его на порции.

Шаг 10. Картофельная запеканка с фаршем, помидорами, сыром и майонезом готова. Можно угощаться!

Запеканка из картофеля с курицей в духовке

Запеканка из картофеля с курицей в духовке – это яркая идея для вашего стола. Такое угощение получается невероятно вкусным, сочным и привлекательным. Сытное и аппетитное блюдо готовится из самых простых продуктов и идеально подойдет для того, чтобы разнообразить семейный стол.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Картофель – 600 гр.

Филе куриное – 500 гр.

Лук репчатый – 150 гр.

Сыр твердый – 250 гр.

Чеснок – 4 зуб.

Майонез – 2 ст.л.

Сметана – 300 гр.

Соль – 3 щепотки.

Перец черный молотый – 2 щепотки.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе промываем и нарезаем тонкими кусочками.

Шаг 2. К ломтикам курицы отправляем измельченный чеснок, майонез, соль и специи.

Шаг 3. Все хорошенько вымешиваем и оставляем на 20 минут.

Шаг 4. Лук очищаем и разделываем на тонкие колечки.

Шаг 5. Сыр пропускаем через терку с крупными зубчиками.

Шаг 6. В отдельной миске соединяем сметану с солью и специями.

Шаг 7. Хорошенько перемешиваем сметану со специями.

Шаг 8. Очищаем картофель от кожуры, промываем его под водой и режем тонкими кружочками.

Шаг 9. Форму для выпекания смазываем растительным маслом и выкладываем сюда слой из колечек лука.

Шаг 10. На лук выкладываем кружочки картофеля.

Шаг 11. Картошку обмазываем нашей заготовкой из сметаны и специй.

Шаг 12. Далее ровным слоем выкладываем подготовленное куриное филе.

Шаг 13. Посыпаем это все небольшим количеством тертого сыра и таким образом повторяем все слои.

Шаг 14. Сверху угощение обильно посыпаем тертым сыром.

Шаг 15. Отправляем наше угощение в разогретую до 200° духовку.

Шаг 16. Запекаем блюдо около 40-50 минут. Готовность можно проверять зубочисткой.

Шаг 17. Запеканка из картофеля с курицей в духовке готова. Делите на порции и пробуйте!

Запеканка из картофельного пюре с мясным фаршем

Запеканка из картофельного пюре с мясным фаршем – это очень сытное, яркое по вкусу и невероятно аппетитное угощение. Его можно подавать как самостоятельное блюдо к обеду или ужину. Также мясную запеканку можно дополнить солеными огурцами, свежими овощами или легкими салатами.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель – 400 гр.

Фарш мясной – 400 гр.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Сливки – 50 мл.

Масло сливочное – 40 гр.

Сухари панировочные – 2 ст.л.

Сыр твердый – 50 гр.

Приправа овощная – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель от кожуры, промываем его под водой и отвариваем в кипящей подсоленной воде около 20 минут.

Шаг 2. В это время подготовим остальные продукты. Измельчаем репчатый лук и натираем на терке морковку. Отмеряем необходимое количество мясного фарша.

Шаг 3. В сковороде с растительным маслом обжариваем лук с морковью до мягкости около 10 минут. После выкладываем сюда мясной фарш, добавляем соль и перец. Обжариваем до готовности фарша.

Шаг 4. Из отварного картофеля сливаем воду. Добавляем сюда сливки и сливочное масло. Солим по вкусу и разминаем до состояния пюре.

Шаг 5. Форму для запекания также обмазываем растительным маслом и присыпаем панировочными сухарями. Выкладываем сюда половину картофельного пюре ровным слоем. Сверху распределяем мясной фарш.

Шаг 6. Мясной слой закрываем оставшимся пюре и посыпаем все это тертым сыром. Отправляем угощение в разогретую до 210° духовку на 15 минут.

Шаг 7. Запеканка из картофельного пюре с мясным фаршем готова. Подавайте к столу!

Вкусная картофельная запеканка, как в детском садике

Вкусная картофельная запеканка, как в детском садике, отличается особой нежностью и легкостью. Такое блюдо знакомо многим с детства. Оно точно понравится всем: как взрослым, так и самым маленьким. Порадуйте себя и родных аппетитной кулинарной задумкой!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель – 6 шт.

Мясо – 350 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Молоко коровье – 150 мл.

Укроп – по вкусу.

Сыр – 80 гр.

Майонез – 2 ст.л.

Масло сливочное – для смазывания формы.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Мясо прокручиваем через мясорубку или сразу берем готовый фарш. Обжариваем его на растительном масле до готовности. Солим и дополняем специями.

Шаг 3. Почищенный картофель отвариваем до готовности, после вливаем сюда молоко, добавляем соль и укроп. Вымешиваем до образования пюре.

Шаг 4. Форму для запекания смазываем сливочным маслом.

Шаг 5. Выкладываем сюда половину картофельного пюре и разравниваем его.

Шаг 6. На картофельный слой выкладываем слой из мясного фарша.

Шаг 7. Закрываем мясную заготовку оставшимся картофельным пюре и посыпаем все тертым сыром.

Шаг 8. Отправляем угощение в разогретую до 200° духовку на 20 минут.

Шаг 9. Вкусная картофельная запеканка, как в детском садике готова. Нарезайте порционными кусочками и подавайте к столу!

Картофельная запеканка со сметаной

Картофельная запеканка со сметаной выходит невероятно нежной и менее калорийной, чем подобные блюла с добавлением майонеза. Такой продукт послужит ярким обедом или ужином. Кроме того, с аппетитной запеканкой вам не придется переживать за свою фигуру. Попробуйте!

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель – 400 гр.

Филе куриное – 250 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Сметана – 3 ст.л.

Чеснок – по вкусу.

Сыр – 100 гр.

Вода – 0,5 ст.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Паприка молотая – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Картофель заранее очищаем от кожуры и промываем под водой.

Шаг 2. Подготовленную картошку разделываем на тонкие кружочки.

Шаг 3. Форму для запекания смазываем растительным маслом и выкладываем сюда половину картофеля ровным слоем. Посыпаем перцем по вкусу.

Шаг 4. Также можно добавить соль и молотую паприку. Посыпаем картофельный слой измельченным луком.

Шаг 5. Куриное филе нарезаем небольшими кусочками и выкладываем на картофельный слой.

Шаг 6. Закрываем курицу оставшимся картофелем.

Шаг 7. Отдельно вымешиваем сметану с водой и вливаем такой соус в наше блюдо.

Шаг 8. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 30 минут.

Шаг 9. По истечении указанного времени угощение посыпаем тертым сыром и запекаем еще 10 минут.

Шаг 10. Картофельная запеканка со сметаной готова. Подавайте к столу!

Запеканка из картофеля с колбасой и сыром

Запеканка из картофеля с колбасой и сыром – это отличная кулинарная идея для вашего домашнего обеда или ужина. Блюдо выйдет невероятно питательным, ярким по вкусу и интересным. Кроме того, аппетитное угощение порадует быстрым и несложным процессом приготовления, с которым справятся даже новички.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель – 400 гр.

Колбаса копченая – 200 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Лук репчатый – 150 гр.

Сливки – 100 мл.

Яйцо – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – 0,25 ч.л.

Орех мускатный – 0,25 ч.л.

Паприка молотая – 0,25 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. Картофель очищаем от кожуры, промываем под водой и разделываем на кружочки.

Шаг 3. Ломтики картофеля заливаем водой и дополняем солью. Варим после закипания около 10 минут, после воду сливаем.

Шаг 4. Репчатый лук очищаем от шелухи и режем на небольшие кубики.

Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем лук около 5 минут.

Шаг 6. Очищаем от пленки колбасу и нарезаем ее кружочками.

Шаг 7. Колбасу также обжариваем около 5 минут, переворачивая лопаткой.

Шаг 8. Форму для запекания смазываем растительным маслом и выкладываем сюда картофель ровным слоем.

Шаг 9. Твердый сыр натираем на терке с крупными зубчиками.

Шаг 10. Половину сыра высыпаем на картофельный слой.

Шаг 11. Также сюда выкладываем половину жареного лука.

Шаг 12. Выкладываем на лук обжаренную колбасу.

Шаг 13. Колбасу засыпаем оставшимся луком.

Шаг 14. В отдельной миске соединяем куриные яйца, сливки соль, паприку, черный молотый перец и мускатный орех. Перемешиваем до однородности.

Шаг 15. Заливаем такой заливкой наше угощение.

Шаг 16. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 30 минут.

Шаг 17. Далее блюдо посыпаем оставшимся сыром.

Шаг 18. Отправляем угощение в духовку еще на 10 минут.

Шаг 19. Запеканка из картофеля с колбасой и сыром готова. Скорее пробуйте!

Картофельная запеканка с капустой в духовке

Картофельная запеканка с капустой в духовке получается не только невероятно вкусной и сочной, но и достаточно привлекательной. Подавайте е к столу как гарнир или самостоятельное блюдо – на ваш выбор. Для приготовления запеченного овощного угощения есть несколько секретов. Их ищите в нашем рецепте.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Картофель – 300 гр.

Капуста белокочанная – 300 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Соль – по вкусу.

Сухари панировочные – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Очищаем картофель от кожуры, промываем его и разделываем на кусочки среднего размера.

Шаг 3. Капусту мелко шинкуем ножом.

Шаг 4. Кубики картофеля отвариваем в подсоленной воде около 15 минут после закипания.

Шаг 5. Далее картофелю даем немного остыть.

Шаг 6. Отдельно отвариваем в подсоленной воде капусту. Варим овощ около 20 минут.

Шаг 7. Отварную капусту отбрасываем на дуршлаг, чтобы стекла лишняя влага.

Шаг 8. Картофель и капусту соединяем в общей миске.

Шаг 9. Хорошенько перемешиваем продукты, солим по вкусу.

Шаг 10. Полученную заготовку выкладываем в форму для запекания, смазанную растительным маслом.

Шаг 11. Сверху на нашу заготовку выкладываем кусочки сливочного масла.

Шаг 12. Также посыпаем угощение панировочными сухарями.

Шаг 13. Отправляем в разогретую до 180° духовку на 30 минут. Перед подачей можно украсить зеленью.

Шаг 14. Картофельная запеканка с капустой в духовке готова. Можно подавать к столу!