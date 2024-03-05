Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить банановые чипсы с медом. Бананы лучше выбирать чуть недоспелые, зеленые, они лучше держат форму, а свой терпкий вкус теряют после тепловой обработки. Мед выбирайте жидкий или слегка растопите его. По желанию чипсы можно посыпать молотой корицей, если любите. Готовые чипсы храните в плотно закрытой емкости, чтобы туда не попадала влага. Чипсы можно есть просто так, а можно добавлять в каши или мюсли, как топпинг.

Основной ингредиент: Фрукты / Банан Блюдо: Закуски / Чипсы Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Бананы 2 Штуки (крупные)

Лимон 1 Штука

Мед 1 Ст. ложка (жидкий)

Количество порций 2

Калорийность

88 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Банановые чипсы с медом»

Подготовьте все ингредиенты.

Бананы очистите и порежьте кружочками толщиной 5 мм.

Лимон помойте, разрежьте и выжмите из него сок.

Соедините лимонный сок с медом, размешайте до однородности и опустите туда бананы. Аккуратно перемешайте.

Затем выложите на пергамент для выпечки или силиконовый коврик. Выпекайте чипсы около 2-3 часов в разогретой до 120 градусов духовке. Каждые полчаса желательно проверять чипсы, чтобы они не подгорали.

Банановые чипсы с медом готовы, приятного вам аппетита!