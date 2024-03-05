Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить банановые чипсы с медом. Бананы лучше выбирать чуть недоспелые, зеленые, они лучше держат форму, а свой терпкий вкус теряют после тепловой обработки. Мед выбирайте жидкий или слегка растопите его. По желанию чипсы можно посыпать молотой корицей, если любите. Готовые чипсы храните в плотно закрытой емкости, чтобы туда не попадала влага. Чипсы можно есть просто так, а можно добавлять в каши или мюсли, как топпинг.
Основной ингредиент: Фрукты / Банан Блюдо: Закуски / Чипсы Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Бананы 2 Штуки (крупные)
- Лимон 1 Штука
- Мед 1 Ст. ложка (жидкий)
Количество порций 2
Калорийность
88 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
19 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Банановые чипсы с медом»
Подготовьте все ингредиенты.
Бананы очистите и порежьте кружочками толщиной 5 мм.
Лимон помойте, разрежьте и выжмите из него сок.
Соедините лимонный сок с медом, размешайте до однородности и опустите туда бананы. Аккуратно перемешайте.
Затем выложите на пергамент для выпечки или силиконовый коврик. Выпекайте чипсы около 2-3 часов в разогретой до 120 градусов духовке. Каждые полчаса желательно проверять чипсы, чтобы они не подгорали.
Банановые чипсы с медом готовы, приятного вам аппетита!