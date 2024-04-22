Вам уже наскучила готовка обычных сладких блинов к завтраку? Порадуйте родных интересной новинкой. Испеките утром ароматные картофельные блинчики на молоке. От их нежного вкуса ваши домашние придут в полный восторг.

Согласитесь, пюрешкой и драниками уже никого не удивить. Но вот овощными блинчиками это сделать можно. Подавайте их не только в качестве сытного завтрака, но и как быструю и аппетитную закуску. К слову, как дополнение к горячему супу такие блины также хороши.

Как приготовить картофельные блинчики на молоке

Во время замешивания теста для этого блюда важно добиться максимально однородной консистенции. Чтобы блендер сумел хорошенько измельчить сырой картофель, рекомендуем сперва его натереть на терке. После этого можете соединять ингредиенты для блинного теста.

Ингредиенты

Картофель300 г Молоко300 мл Яйцо3 шт. Соль1 ч. л. Подсолнечное масло4 ст. л. Пшеничная мука150 г Сливочное масло50 г

Приготовление

Очищаем картофель. Натираем его на терке с крупными отверстиями. Помещаем картошку в глубокую емкость. Всыпаем к измельченному овощу просеянную пшеничную муку и соль. Вбиваем куриные яйца. Добавляем молоко комнатной температуры.Пробиваем все соединенные ингредиенты с помощью погружного блендера до получения однородной смеси. Вливаем к блинному тесту подсолнечное масло. Хорошенечко перемешиваем всё ручным венчиком. Оставляем тесто при комнатной температуре на 15–20 минут.Смазываем сковороду растопленным сливочным маслом. Обжариваем на ней блины до золотистости с двух сторон. Выкладываем их стопкой, перемазывая блинчики сливочным маслом.

Такие блины — отличная основа для конвертиков с начинкой. В качестве наполнения для них советуем взять плавленый сыр. Натрите его на терке. Затем выложите сыр на поверхность блина, не доходя до краев. Заверните всё в рулет или сформируйте конвертик, чтобы подать к столу великолепное блюдо. Кстати, лучше всего презентовать такую закуску со сметанным соусом. Для его приготовления соедините кисломолочный продукт с измельченной свежей зеленью, чесночком, пропущенным через пресс, и солью. Будет нереально вкусно! К слову, ранее мы делились 4 способами, помогающими правильно разогреть замороженные блины.