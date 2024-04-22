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Сочные капустные котлеты, которые спасают от голода. Простой рецепт

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Сочные капустные котлеты, которые спасают от голода. Простой рецепт

История капустных котлет насчитывает пару веков. Котлеты из овощей были популярны еще в Древней Руси, где капуста была одним из основных продуктов питания.

Изначально котлеты готовили из рубленой капусты, которая затем обжаривалась в масле. Со временем рецепт менялся и совершенствовался. В котлеты стали добавлять различные ингредиенты, такие как яйца, хлеб, лук и специи.

В европейской кухне капустные котлеты были одним из самых востребованных блюд. Их подавали как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу или рыбе.

Приготовим капустные котлеты вместе.

Ингредиенты:

  • капуста — 300 г;
  • лук — 70 г;
  • морковь — 50 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • масло растительное — 3 ст. л.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • перец чёрный молотый — 2 щепотки;
  • рис отварной — 200 г;
  • мука — 125 г.

Приготовление капустных котлет:

Шинкуем мелко капусту, нарезаем также мелко лук и морковь. В сковороде на растительном масле слегка обжариваем лук и морковь, а затем добавляем капусту, жарим минуту.

Высыпаем к капусте соль, паприку и черный молотый перец, нарезаем мелко туда же чеснок, перемешиваем. Под крышкой тушим капусту 3 минуты.

Перемешиваем капусту снова, затем опять накрываем крышкой и тушим еще 5 минут. Снимаем капусту с огня и даем остыть.

Добавляем к капусте рис, замешиваем подобие фарша.

Выкладываем в капустную массу 25 грамм муки, замешиваем руками. Смачиваем руки в воде, формуем из капустной массы котлеты, обваливаем каждую в муке.

Сочные капустные котлеты, которые спасают от голода. Простой рецепт

В сковороде на горячем растительном масле обжариваем котлеты с обеих минут 3 минуты. В процессе обжаривания постоянно переворачиваем котлеты, чтобы те не подгорели.

Сочные капустные котлеты, которые спасают от голода. Простой рецепт

Получаются простые сочные капустные котлеты. Отличное блюдо для людей, соблюдающих пост.

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