Описание приготовления:

Приготовить такую закуску можно из любых креветок, но нам нравится именно креветки среднего размера. Делать их лучше всего именно с сухарями панко, так как они делают корочку более нежную и вкусную. Эта панировочная смесь родом из Японии и делается из специального белого хлеба. Время приготовления зависит от размера креветок, и были ли они предварительно подвергнуты тепловой обработке. Средним достаточно 1-2 минуты, а крупным и сырым не более 3 минут. Подавать креветки можно под пенное или с различными соусами.

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки Блюдо: Закуски / Блюда в панировке / Блюда на шпажках

Состав / Ингредиенты:

Креветки 250 Грамм (среднего размера)

Яйца 1 Штука

Панировочные сухари 100 Грамм (панко)

Мука 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Масло растительное 200 Миллилитров (для жарки)

Количество порций 2

Калорийность

409 ккал

Калорийность

4 г

Белки

40 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Креветки в сухарях панко»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления креветок в сухарях панко.

Креветки, у меня шримсы, разморозьте и очистите от панциря и кишечника на спинке. Чтобы их было удобно брать и есть нанизайте каждую на шпажку.

Муку посолите и полностью обваляйте в ней креветки.

Яйцо разбейте в миску, поперчите и перемешайте до однородности. Покройте полностью каждую креветку яйцом.

Выложите креветки в панировочные сухари панко.

Полностью запанируйте креветки в сухарях и дайте полежать 5 минут.

В небольшую сковороду или сотейник налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите подготовленные креветки и готовьте 1-2 минуты до золотистой корочки.

Переложите готовые креветки из сковороды на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. После этого подавайте закуску к столу.

Приятного аппетита!