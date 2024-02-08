Описание приготовления:
Приготовить такую закуску можно из любых креветок, но нам нравится именно креветки среднего размера. Делать их лучше всего именно с сухарями панко, так как они делают корочку более нежную и вкусную. Эта панировочная смесь родом из Японии и делается из специального белого хлеба. Время приготовления зависит от размера креветок, и были ли они предварительно подвергнуты тепловой обработке. Средним достаточно 1-2 минуты, а крупным и сырым не более 3 минут. Подавать креветки можно под пенное или с различными соусами.
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки Блюдо: Закуски / Блюда в панировке / Блюда на шпажках
Состав / Ингредиенты:
- Креветки 250 Грамм (среднего размера)
- Яйца 1 Штука
- Панировочные сухари 100 Грамм (панко)
- Мука 2 Ст. ложки
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Масло растительное 200 Миллилитров (для жарки)
Количество порций 2
Калорийность
409 ккал
Калорийность
4 г
Белки
40 г
Жиры
14 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Креветки в сухарях панко»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления креветок в сухарях панко.
Креветки, у меня шримсы, разморозьте и очистите от панциря и кишечника на спинке. Чтобы их было удобно брать и есть нанизайте каждую на шпажку.
Муку посолите и полностью обваляйте в ней креветки.
Яйцо разбейте в миску, поперчите и перемешайте до однородности. Покройте полностью каждую креветку яйцом.
Выложите креветки в панировочные сухари панко.
Полностью запанируйте креветки в сухарях и дайте полежать 5 минут.
В небольшую сковороду или сотейник налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите подготовленные креветки и готовьте 1-2 минуты до золотистой корочки.
Переложите готовые креветки из сковороды на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. После этого подавайте закуску к столу.
Приятного аппетита!