Каждое утро готовлю так. Ленивые оладушки для детей в школу: вкусно и просто

Оладьи — это блюдо, которое известно во многих странах мира. Их готовят из жидкого теста и обжаривают на сковороде.

Оладьи могут быть сладкими или солеными, в зависимости от рецепта. История оладий насчитывает много веков. Первые упоминания о них встречаются в кухне восточных славян. Тогда оладьи готовили из кислого теста на основе простокваши или кефира. В тесто добавляли яйца, муку и сахар. Полученную смесь выкладывали ложкой на сковороду и обжаривали с двух сторон.

Готовые оладьи принято подавать со сметаной, мёдом или вареньем.

Пожарим самостоятельно ленивые оладьи для завтрака по современному рецепту.

Ингредиенты для ленивых оладий:

Кефир — 250 мл;

Сода — ч. л.;

Яйцо — 2 шт.;

Соль — ½ ч. л.;

Сахар — ч. л.;

Молоко — 250 мл;

Растительное масло — 2 ст. л.;

Колбаса — 150 г;

Зеленый лук — пучок;

Сыр — 100 г;

Мука — 300 г.

Приготовление ленивых оладий:

В миску с кефиром высыпаем соду и смешиваем до вступления ингредиентов в реакцию. Высыпаем к кефиру соль и сахар, разбиваем туда яйца и смешиваем до растворения песчинок.

Вливаем в кефир молоко и растительное масло и снова перемешиваем. Нарезаем мелко колбасу, натираем на крупной терке сыр, шинкуем зеленый лук.

Высыпаем сыр, колбасу и лук в смесь кефира и яиц. Высыпаем в кефир муку, замешиваем густое тесто.

Сковороду смазываем парой ложек растительного масла. Половником выкладываем на поверхность тесто, накрываем крышкой.

Обжариваем оладьи с обеих сторон до румяной корочки.

Можно сделать один большой оладий или много маленьких — по своему усмотрению.

Получается сытный легкий завтрак.