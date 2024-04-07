Каждое утро готовлю так. Ленивые оладушки для детей в школу: вкусно и просто

Оладьи — это блюдо, которое известно во многих странах мира. Их готовят из жидкого теста и обжаривают на сковороде.
Оладьи могут быть сладкими или солеными, в зависимости от рецепта. История оладий насчитывает много веков. Первые упоминания о них встречаются в кухне восточных славян. Тогда оладьи готовили из кислого теста на основе простокваши или кефира. В тесто добавляли яйца, муку и сахар. Полученную смесь выкладывали ложкой на сковороду и обжаривали с двух сторон.
Готовые оладьи принято подавать со сметаной, мёдом или вареньем.
Пожарим самостоятельно ленивые оладьи для завтрака по современному рецепту.
Ингредиенты для ленивых оладий:
- Кефир — 250 мл;
- Сода — ч. л.;
- Яйцо — 2 шт.;
- Соль — ½ ч. л.;
- Сахар — ч. л.;
- Молоко — 250 мл;
- Растительное масло — 2 ст. л.;
- Колбаса — 150 г;
- Зеленый лук — пучок;
- Сыр — 100 г;
- Мука — 300 г.
Приготовление ленивых оладий:
В миску с кефиром высыпаем соду и смешиваем до вступления ингредиентов в реакцию. Высыпаем к кефиру соль и сахар, разбиваем туда яйца и смешиваем до растворения песчинок.
Вливаем в кефир молоко и растительное масло и снова перемешиваем. Нарезаем мелко колбасу, натираем на крупной терке сыр, шинкуем зеленый лук.
Высыпаем сыр, колбасу и лук в смесь кефира и яиц. Высыпаем в кефир муку, замешиваем густое тесто.
Сковороду смазываем парой ложек растительного масла. Половником выкладываем на поверхность тесто, накрываем крышкой.
Обжариваем оладьи с обеих сторон до румяной корочки.
Можно сделать один большой оладий или много маленьких — по своему усмотрению.
Получается сытный легкий завтрак.