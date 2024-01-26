Картофельные драники классические

Картофельные драники – это румяное и ароматное кушанье, которое известно каждому из нас. Блюдо готовится очень быстро и просто, а в результате всегда получается невероятно вкусным, особенно, в сочетании с порцией охлажденной сметаны, зелени или чеснока. Для более яркого и оригинального вкуса, вы можете дополнить основной состав ломтиками копченой колбасы или же тертым сыром. А для сытного и плотного приема пищи, отлично подходят драники, начиненные фаршем, которые также известны под названием «колдуны».

Классические картофельные драники на сковороде

Классические картофельные драники на сковороде – это блюдо на скорую руку, которое подарит вам истинное гастрономическое наслаждение и избавит от голода. Для яркости аромата добавим в состав немного жгучего чеснока, а для изысканности вкуса – горсть тертого сыра.

Ингредиенты –+2 порц.

Картофель 5 шт.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 1 кг

Яйцо куриное 1 шт.

Чеснок 1 зуб.

Лук зелёный 3 пера

Мука 3 ст.л.

Масло растительное для жарки

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Паприка копченая по вкусу

Шаги 40 мин.

Классические картофельные драники на сковороде готовятся очень просто. Продукты, перечисленные в списке ингредиентов, выкладываем на рабочую поверхность. Картофель чистим и ополаскиваем, измельчаем клубни при помощи бурачной терки. К полученной массе разбиваем яйцо, добавляем натертый на терке сыр, чеснок и рубленые перья зеленого лука. Подсыпаем в состав соль, специи и муку. Хорошенько перемешиваем до равномерного распределения каждого компонента. Раскаляем растительное масло в сковороде и столовой ложкой выкладываем картофельную массу. Жарим с двух сторон на умеренном огне 5-7 минут. Для того, чтобы избавиться от лишнего жира, промакиваем драники бумажными полотенцами. Картофельные драники по классическому рецепту готовы! Красиво выкладываем на сервировочное блюдо и подаем к столу, не дожидаясь остывания. Приятного аппетита!

Картофельные драники с фаршем на сковороде

Картофельные драники с фаршем на сковороде – это блюдо, которое отлично подходит для сытного и питательного обеда, так как в его состав входят, как овощи, так и мясо. Соответственно, вам не придется одновременно готовить гарнир и основное блюдо, так давайте же упростим свою жизнь и побалуем себе вкусными оладушками!

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Картошка – 700 гр.

Фарш мясной – 200 гр.

Яйцо – 1 шт.

Лук зеленый – 40 гр.

Паприка сладкая молотая – 0,5 ч.л.

Мука – 2 ст.л.

Чеснок гранулированный – 0,5 ч.л.

Соль – 0,3 ч.л.

Перец черный молотый – 0,3 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Почищенный и промытый картофель натираем на терке с крупными отверстиями, отжимаем. В ту же емкость высыпаем мелкие колечки зеленого лука.

Шаг 2. Также к картошке добавляем размороженный фарш, яйцо, соль и ароматные специи – перемешиваем.

Шаг 3. Для скрепления дополняем состав мукой и тщательно вымешиваем массу.

Шаг 4. В сковородку наливаем растительное масло и прогреваем, при помощи столовой ложки выкладываем тесто, формируя лепешки. Готовим на среднем огне с двух сторон до образования характерной румяной корочки.

Шаг 5. Перед подачей промакиваем драники бумажными салфетками. Приятного аппетита!

Классические картофельные драники с яйцом, мукой и луком

Классические картофельные драники с яйцом, мукой и луком – это одно из миллиона вариаций кушаний из данного клубня, которое пользуется огромной популярностью, благодаря простоте не только состава, но и приготовления. Из, казалось бы, совсем обычных продуктов, можно запросто пожарить безумно вкусные драники!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Картофель средний – 6 шт.

Мука – 2 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Клубни картофеля «освобождаем» от кожуры, ополаскиваем под струей воды и натираем на терке.

Шаг 2. К измельченному овощу разбиваем яйцо и засыпаем мелкорубленый лук и чеснок, пропущенный через пресс.

Шаг 3. Смесь солим и приправляем.

Шаг 4. Активно перемешиваем ингредиенты.

Шаг 5. Вмешиваем указанное количество муки.

Шаг 6. Полученное тесто выкладываем столовой ложкой на сковородку с раскаленным растительным маслом. Обжариваем по три минуты с каждой стороны на среднем огне.

Шаг 7. Избавляясь от излишков масла, на пару минут кладем драники на бумажные полотенца и только затем перекладываем на сервировочное блюдо. Приятного аппетита!

Драники из картофеля без яиц

Драники из картофеля без яиц можно запросто приготовить, не имея под рукой даже терки, при помощи которой так сложно измельчать твердые клубни. Все, что требуется от кулинара, так это почистить картошку, пробить ее в блендере вместе с луком и обжарить до румяности.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Картошка – 1 кг.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом чистим и ополаскиваем клубни картофеля и головку лука.

Шаг 2. Лук разрезаем на несколько сегментов и пробиваем в блендере до консистенции пюре.

Шаг 3. Аналогичным способом пюрируем картошку.

Шаг 4. Смешиваем две массы и откидываем на сито, оставляем на 5-10 минут, помешивая, дабы стекла лишняя жидкость.

Шаг 5. По истечении указанного времени, перекладываем состав в глубокую емкость и добавляем любимые специи и соль.

Шаг 6. Сковородку хорошенько прогреваем с растительным маслом и столовой ложкой выкладываем тесто тонким слоем, готовим 3 минуты на среднем нагреве с одной стороны.

Шаг 7. Переворачиваем и подрумяниваем со второй стороны.

Шаг 8. Перекладываем горячие и ароматные драники на плоское блюдо и подаем к столу. Приятного аппетита!

Картофельные драники с сыром на сковороде

Картофельные драники с сыром на сковороде – это оригинальный рецепт, о котором знают вовсе немногие повара-любителя. Добавив в состав горсть тертого сыра, привычные для нас картофельные оладьи мгновенно начинают «играть новыми красками». Это кушанье обязан попробовать каждый!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Картофель – 250 гр.

Сыр твердых сортов – 50 гр.

Яичный белок – 1 шт.

Сметана – 2 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса, чистим и ополаскиваем картошку. Отделяем белок от желтка.

Шаг 2. Картошку измельчаем при помощи терки либо блендера, белок взбиваем с солью в пену и вмешиваем в картофельную массу.

Шаг 3. Также добавляем в состав сметану и немного молотого перца.

Шаг 4. Столовой ложкой выкладываем тесто на сковородку с растительным маслом и жарим около 5 минут на умеренном огне. Параллельно трем сыр на терке с мелкими отверстиями.

Шаг 5. Оладушки переворачиваем и присыпаем сыром, готовим еще 5 минут под крышкой.

Шаг 6. Кушанье сервируем и подаем «с пылу, с жару». Приятного аппетита!

Вкусные драники с мясом

Вкусные драники с мясом – это сбалансированное и очень сытное блюдо, которое покоряет своим эффектным внешним видом и невероятно аппетитной румяной корочкой. В данном рецепте используется куриный фарш, однако, вы запросто можете заменить его мясным.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Картошка очищенная – 1 кг.

Филе куриное – 300 гр.

Яйцо – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Укроп рубленый – 1 ст.л.

Майонез – 3 ст.л.

Мука – 3 ст.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Луковицу и картошку очищаем и промываем под струей воды, измельчаем при помощи терки.

Шаг 2. Мясо прокручиваем через мясорубку либо режем мелким кубиком и отправляем к овощам.

Шаг 3. Дополняем состав куриными яйцами, чесноком, пропущенным через пресс, укропом, майонезом, мукой, солью и перцем.

Шаг 4. Активно размешиваем компоненты.

Шаг 5. Разогреваем подсолнечное масло и выкладываем картофельную массу столовой ложкой на дно сковороды, придавая форму. Готовим на среднем нагреве до румяности с двух сторон.

Шаг 6. Промакиваем бумажными полотенцами.

Шаг 7. Выкладываем на сервировочное блюдо и приглашаем домочадцев к столу. Приятного аппетита!

Картофельные драники без муки

Картофельные драники без муки – это блюдо, которое покорит при первой же дегустации, потому как нет ничего вкуснее, жареной измельченной картошки, дополненной сметаной и куриными яйцами. Исключив из состава муку, кушанье получается гораздо воздушнее и нежнее.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Картофель – 10 шт.

Яйцо С2 – 4 шт.

Сметана 20% – 4 ст.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищенную и промытую картошку натираем на терке с мелкими отверстиями. Пюре выкладываем на сито и ждем, пока стекут излишки влаги.

Шаг 2. Смешиваем состав со сметаной, солью и черным перцем.

Шаг 3. Теперь вбиваем яйца и старательно вымешиваем массу.

Шаг 4. Наливаем и разогреваем подсолнечное масло в сковородке, выкладываем столовой ложкой небольшие оладушки из теста и обжариваем на среднем огне до появления корочки с одной стороны.

Шаг 5. Спустя 4-5 минут, поддеваем лопаткой и переворачиваем, подрумяниваем со второй стороны.

Шаг 6. Не дожидаясь остывания, дегустируем драники и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Классические драники по-белорусски

Классические драники по-белорусски – это румяные и похрустывающие оладьи из тертой картошки. Традиционно, картофельные «блинчики» подаются к столу со сметаной либо с аппетитной мачанкой с грибами. В этом рецепте вы узнаете все подробности приготовления этой вкусноты!

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Картошка – 1 кг.

Яйцо – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Мука – 3 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Соль – 0,5 ч.л.

Для мачанки:

Филе куриное – 250 гр.

Шампиньоны – 250 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Сметана – 100 гр.

Мука – 1 ст.л.

Молоко коровье – 150 мл.

Сало – 20 гр.

Лавровый лист – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В емкости с высокими бортиками смешиваем тертый на терке картофель и лук, яйцо, муку и соль.

Шаг 2. Выкладываем столовой ложкой массу на раскаленную сковороду с растительным маслом и готовим с двух сторон по 3-5 минут.

Шаг 3. И пока драники жарятся, готовим мачанку: куриное филе, репчатый лук и грибы режем на кубики среднего размера.

Шаг 4. В отдельной жаропрочной посуде пассеруем лук и добавляем грибы, выпариваем сок и слегка подрумяниваем. Забрасываем к компонентам курицу, лаврушку и молотый перец, перемешиваем и тушим под крышкой 10-15 минут.

Шаг 5. На сухой сковороде вытапливаем жир из сала, шкварки убираем, а на дно огнеупорной посуды насыпаем муку. При постоянном помешивании обжариваем около минуты и заливаем молоком, тщательно размешивая, доводим до густой и однородной консистенции.

Шаг 6. Из мачанки вынимаем лаврушку и вводим сметану с солью, смешиваем с мучной основой и при необходимости доводим до желаемой густоты, влив еще немного молока.

Шаг 7. Аппетитные драники раскладываем по порционным тарелкам и сверху выкладываем мачанку. Снимаем пробу. Приятного аппетита!

Драники из картофеля с колбасой

Драники из картофеля с колбасой – это простое и быстрое в приготовлении кушанье, которое может стать для вас аппетитным обедом или ужином, после которого вы еще долго не будете испытывать чувство голода. Добавив немного копченой колбаски, блюдо приобретает неповторимый вкус и приятный аромат.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Картофель – 300 гр.

Колбаса копченая – 50 гр.

Яйцо – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Петрушка – 15 гр.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом очищаем и промываем зубчики чеснока и картошку, ополаскиваем зелень и стряхиваем излишки воды.

Шаг 2. Картофельные клубни трем на бурачной терке и солим, спустя 10 минут сливаем образовавшуюся жидкость.

Шаг 3. Колбасу нарезаем мелкими кубиками, а чеснок и зелень произвольно шинкуем. Соединяем компоненты с картофельной соломкой, яйцом, солью и черным перцем.

Шаг 4. Готовим драники на разогретом растительном масле по 3 минуты с каждой стороны.

Шаг 5. Блюдо сервируем и трапезничаем. Приятного аппетита!

Картофельные драники с чесноком

Картофельные драники с чесноком – это удивительное сочетание простых ингредиентов, которые дарят истинное гастрономическое удовольствие! Дополнив состав небольшим количеством жгучего чеснока, овощные оладушки насыщаются аппетитным и соблазняющим ароматом.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 7 шт.

Ингредиенты:

Картошка крупная – 3 шт.

Яйцо – 2 шт.

Чеснок – 5 зуб.

Масло растительное – для жарки.

Кориандр молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картофельные клубни чистим и ополаскиваем водой, измельчаем при помощи терки с крупными отверстиями.

Шаг 2. Массу отжимаем, всыпаем специи и соль.

Шаг 3. Добавляем куриные яйца и зубчики чеснока, пропущенные через пресс.

Шаг 4. Хорошенько перемешиваем.

Шаг 5. Сковородку ставим на средний огонь и вливаем растительное масло, столовой ложкой выкладываем «тесто», придавая округлую форму.

Шаг 6. Жарим примерно по 4 минуты с каждой стороны. Выкладываем на тарелку и по желанию украшаем зеленью и сметаной. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!