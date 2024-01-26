Описание приготовления:

Основа салата — говядина и овощи, часть из которых мы термически обработаем. Добавим в салат помидоры, соевый соус, свежую ароматную зелень кинзы и укропа. Чили и чеснок придадут салату пикантную нотку. Подавать салат можно самостоятельно или с рисом.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Говядина Блюдо: Салаты География кухни: Тайская / Азиатская

Состав / Ингредиенты:

Говядина 250 Грамм

Лук репчатый 100 Грамм

Перец сладкий 120 Грамм

Помидоpы 150 Грамм

Огурцы 150 Грамм

Соевый соус 1 Ст. ложка

Масло оливковое 4 Ст. ложки

Лимонный сок 2 Ст. ложки

Кинза 5 Грамм

Укроп 5 Грамм

Паприка 2 Грамма (молотая)

Соль По вкусу

Перец молотый По вкусу

Чеснок 1 Зубчик

Количество порций 2

Калорийность

148 ккал

Калорийность

8 г

Белки

14 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тайский салат»

Подготовьте ингредиенты.

Говядину нарежьте длинными полосками.

Также очистите и нарежьте полукольцами репчатый лук. Сладкий перец очистите и нарежьте полосками.

Свежие огурцы сполосните и просушите. Нарежьте огурцы длинными полосками.

В сковороде разогрейте оливковое масло — 2 ст.л., переложите говядину и жарьте на высокой температуре 3-4 минуты. Добавьте в сковороду лук, перец — жарьте еще 2-3 минуты. Затем добавьте к овощам огурцы и соевый соус, паприку, соль и перец по вкусу. Жарьте еще одну минуту.

Готовые овощи и мясо переложите в миску, добавьте нарезанные дольками помидоры, измельченный чеснок, рубленую зелень кинзы и укропа. Также влейте немного оливкового масла, добавьте лимонный сок.

Перемешайте все и подавайте салат к столу.

Приятного аппетита!