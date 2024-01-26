Описание приготовления:
Основа салата — говядина и овощи, часть из которых мы термически обработаем. Добавим в салат помидоры, соевый соус, свежую ароматную зелень кинзы и укропа. Чили и чеснок придадут салату пикантную нотку. Подавать салат можно самостоятельно или с рисом.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Овощи / Говядина Блюдо: Салаты География кухни: Тайская / Азиатская
Состав / Ингредиенты:
- Говядина 250 Грамм
- Лук репчатый 100 Грамм
- Перец сладкий 120 Грамм
- Помидоpы 150 Грамм
- Огурцы 150 Грамм
- Соевый соус 1 Ст. ложка
- Масло оливковое 4 Ст. ложки
- Лимонный сок 2 Ст. ложки
- Кинза 5 Грамм
- Укроп 5 Грамм
- Паприка 2 Грамма (молотая)
- Соль По вкусу
- Перец молотый По вкусу
- Чеснок 1 Зубчик
Количество порций 2
Калорийность
148 ккал
Калорийность
8 г
Белки
14 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Тайский салат»
Подготовьте ингредиенты.
Говядину нарежьте длинными полосками.
Также очистите и нарежьте полукольцами репчатый лук. Сладкий перец очистите и нарежьте полосками.
Свежие огурцы сполосните и просушите. Нарежьте огурцы длинными полосками.
В сковороде разогрейте оливковое масло — 2 ст.л., переложите говядину и жарьте на высокой температуре 3-4 минуты. Добавьте в сковороду лук, перец — жарьте еще 2-3 минуты. Затем добавьте к овощам огурцы и соевый соус, паприку, соль и перец по вкусу. Жарьте еще одну минуту.
Готовые овощи и мясо переложите в миску, добавьте нарезанные дольками помидоры, измельченный чеснок, рубленую зелень кинзы и укропа. Также влейте немного оливкового масла, добавьте лимонный сок.
Перемешайте все и подавайте салат к столу.
Приятного аппетита!