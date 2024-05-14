Картофельные котлеты: рецепт вкусного и бюджетного блюда к завтраку

Такие котлеты могут быть как самостоятельным блюдом, так и добавкой к гарниру.

Картофельные котлеты с сыром и ветчиной – альтернатива приевшемуся омлету или овсянке на завтрак. Простое и сытное блюдо хорошо утолит голод и наполнит энергией. Как его приготовить легко и быстро, рассказала кулинарный блогер Кристин Азизян.

Картофельные котлеты

Ингредиенты:

картошка среднего размера – 4 шт;

ветчина или колбаса – 100-150 гр;

твердый сыр – 100 гр;

яйца – 1-2 шт;

мука – 1-2 ст. л;

соль, перец по вкусу.;

растительное или топленое масло для жарки.

Способ приготовления:

Картофель очистить от кожуры, помыть, натереть на треке. Колбасу или ветчину порезать тонкой соломкой или мелкими кубиками, сыр натереть на терке.

Все ингредиенты хорошо перемешать в глубокой миске. Из получившейся массы сформировать котлеты и обжарить с двух сторон под закрытой крышкой в течение 4–5 минут на растительном или топленом масле. За минуту-две до конца жарки снять крышку.

Подавать такие котлеты можно как самостоятельное блюдо, а можно, как и добавку к гарниру.

Читайте также:

Картофель с мясом: рецепт сытного блюда на обед

Очень просто готовить: рецепт салата «Бархат» с крабовыми палочками

Картофель по-деревенски с чесноком: простой и вкусный рецепт