Мягкие и очень сочные: как приготовить идеальные ребрышки в духовке

Если нет возможности поехать на барбекю, приготовьте вкусные ребрышки просто дома. Они будут ничем не хуже.

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Ребрышки в духовке

Время : 1 час 45 минут

: 1 час 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм свиных ребер;

– соль по вкусу;

– 100 граммов сыра пармиджано реджано;

– 2 стебля сельдерея.

Для маринада:

– 50 миллилитров соевого соуса;

– 100 миллилитров оливкового масла;

– 4 чайные ложки меда;

– 1 столовая ложка кайенского перца;

– черный перец по вкусу.

Приготовление:

Свиные ребрышки промойте и нарежьте порционными кусками. Выложите их в форму для запекания. Для маринада смешайте все ингредиенты. Смажьте ребрышки и оставьте их мариноваться на один час. Перед запеканием притрусите ребра тертым сыром пармиджано реджано и положите стебель сельдерея. Запекайте 45 минут при температуре 180 градусов.

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