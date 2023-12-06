Салат «Не Оливье». Рецепт этого блюда точно уйдет в народ: просто и вкусно на Новый год

Салаты являются неотъемлемым блюдом в жизни человека. Мы потребляем салаты на постоянной основе. Это могут быть как незамысловатые салаты из зелени, так и слоеные салаты с множеством ингредиентов.
При готовке данного блюда важно помнить некоторые простые правила. Они помогут создать идеальный салат для праздника и для перекуса.
Во-первых, все продукты для салата должны быть комнатной температуры. Не стоит совмещать холодные продукты с горячими, это сделает консистенцию салата неоднородной.
Во-вторых, нарезать ингредиенты лучше одинаково. Чтобы определенный компонент не перебивал вкус других продуктов.
Приготовим быстрый простой народный салат.
Ингредиенты для народного салата:
- картофель;
- морковь;
- яйца;
- сыр;
- соленые огурцы;
- зеленый лук;
- майонез;
- соль.
Приготовление народного салата:
Отвариваем до готовности картофель и морковь, остужаем и очищаем овощи. Нарезаем небольшим кубиком морковь и картофель, выкладываем в салатник.
Отвариваем вкрутую яйца, остужаем, очищаем и нарезаем аналогично овощам. Кладем яйца в миску с морковью и картофелем.
Нарезаем маленьким кубиком сыр, режем соленые огурцы, выкладываем в салатник к яйцам, моркови и картошке. Шинкуем мелко зеленый лук, кладем в салат.
Заправляем блюдо майонезом, посыпаем солью и черным молотым перцем по вкусу.
Тщательно перемешиваем все компоненты в салате.
Плюс салата заключается в том, что для него можно брать любое количество продуктов. Все зависит от случая, к которому вы готовите это блюдо.