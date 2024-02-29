Соединив картошку с субпродуктом, сможете получить шикарные котлеты, которые будут идеально подходить к любому гарниру. Даже без добавления мяса они получатся чрезвычайно сытными и вкусными. Как приготовить румяные картофельные котлеты с печенью, узнайте сегодня.

Для большей сочности блюда обязательно используйте крупную луковицу и зелень. Также добавьте в котлеты твердый сыр, который в процессе жарки расплавится. Ну и не забудьте о специях, которые подарят блюду потрясающий аромат.

Как приготовить картофельные котлеты с печенью

Обваливать котлеты из картошки следует в панировочных сухарях. Тогда они точно не потеряют форму во время обжаривания. К тому же готовые изделия благодаря такой панировке будут иметь очень аппетитную корочку.

Ингредиенты

Картофель500 г Куриная печень350 г Твердый сыр80 г Лук1 шт. Петрушка0,5 пуч. Яйцо1 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Паприка0,5 ч. л. Подсолнечное масло по вкусу Панировочные сухари по вкусу

Приготовление

Очищаем репчатый лук. Нарезаем его мелким кубиком. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем на ней лук до полупрозрачности. Тщательно промываем куриную печень под проточной водой. Удаляем сгустки крови. Помещаем ее в кастрюлю. Заливаем субпродукт водой.Доводим содержимое кастрюли до кипения. Подсаливаем воду. Варим печень на среднем огне в течение 10 минут. Затем даем ей немного остыть.Пропускаем отварной субпродукт через мясорубку или измельчаем его, используя блендер. Добавляем куриную печень к луку. Перемешиваем их и обжариваем в течение 2 минут. Убираем с огня.Очищаем картошку от кожуры. Нарезаем ее кубиками или же оставляем целой. Отвариваем картофель в подсоленной воде до готовности. Затем измельчаем его до состояния пюре, используя толкушку. Натираем на терке твердый сыр. Промываем под проточной водой петрушку. Обсушиваем ее. Мелко нарезаем зелень. Всыпаем сыр и петрушку к остывшему картофельному пюре. Вбиваем к нему яйцо.Также добавляем к картошке печень с луком. Всыпаем паприку, соль и черный молотый перец по вкусу. Перемешиваем все ингредиенты до получения однородной массы. Руками, смоченными в воде, формируем из картофельно-печеночной смеси котлеты желаемой формы. Обваливаем их со всех сторон в панировочных сухарях.Разогреваем подсолнечное масло на сковороде. Обжариваем заготовки с двух сторон до аппетитной румяной корочки. Готово!

Попробуйте сделать соус на основе сметаны к этим картофельным котлеткам. Возьмите парочку крупных зубчиков чеснока. Пропустите их через пресс. Измельчите свежую петрушку. Соедините сметану с чесноком и зеленью. Добавьте соль по вкусу и хорошенько всё перемешайте. Сметанный соус готов к подаче.