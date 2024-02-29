Соединив картошку с субпродуктом, сможете получить шикарные котлеты, которые будут идеально подходить к любому гарниру. Даже без добавления мяса они получатся чрезвычайно сытными и вкусными. Как приготовить румяные картофельные котлеты с печенью, узнайте сегодня.
Для большей сочности блюда обязательно используйте крупную луковицу и зелень. Также добавьте в котлеты твердый сыр, который в процессе жарки расплавится. Ну и не забудьте о специях, которые подарят блюду потрясающий аромат.
Как приготовить картофельные котлеты с печенью
Обваливать котлеты из картошки следует в панировочных сухарях. Тогда они точно не потеряют форму во время обжаривания. К тому же готовые изделия благодаря такой панировке будут иметь очень аппетитную корочку.
Ингредиенты
Картофель500 г Куриная печень350 г Твердый сыр80 г Лук1 шт. Петрушка0,5 пуч. Яйцо1 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Паприка0,5 ч. л. Подсолнечное масло по вкусу Панировочные сухари по вкусу
Приготовление
- Очищаем репчатый лук. Нарезаем его мелким кубиком. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем на ней лук до полупрозрачности.
Тщательно промываем куриную печень под проточной водой. Удаляем сгустки крови. Помещаем ее в кастрюлю. Заливаем субпродукт водой.Доводим содержимое кастрюли до кипения. Подсаливаем воду. Варим печень на среднем огне в течение 10 минут. Затем даем ей немного остыть.Пропускаем отварной субпродукт через мясорубку или измельчаем его, используя блендер. Добавляем куриную печень к луку. Перемешиваем их и обжариваем в течение 2 минут. Убираем с огня.Очищаем картошку от кожуры. Нарезаем ее кубиками или же оставляем целой. Отвариваем картофель в подсоленной воде до готовности. Затем измельчаем его до состояния пюре, используя толкушку.
Натираем на терке твердый сыр. Промываем под проточной водой петрушку. Обсушиваем ее. Мелко нарезаем зелень. Всыпаем сыр и петрушку к остывшему картофельному пюре. Вбиваем к нему яйцо.Также добавляем к картошке печень с луком. Всыпаем паприку, соль и черный молотый перец по вкусу. Перемешиваем все ингредиенты до получения однородной массы.
Руками, смоченными в воде, формируем из картофельно-печеночной смеси котлеты желаемой формы. Обваливаем их со всех сторон в панировочных сухарях.Разогреваем подсолнечное масло на сковороде. Обжариваем заготовки с двух сторон до аппетитной румяной корочки. Готово!
Попробуйте сделать соус на основе сметаны к этим картофельным котлеткам. Возьмите парочку крупных зубчиков чеснока. Пропустите их через пресс. Измельчите свежую петрушку. Соедините сметану с чесноком и зеленью. Добавьте соль по вкусу и хорошенько всё перемешайте. Сметанный соус готов к подаче.