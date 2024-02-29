Друзья из Испании научили так готовить. Дешёвый минтай вкуснее лосося: рецепт рыбы удивил всех

Люди стали питаться рыбными блюдами очень давно. Рыболовство процветало у наших предков также, как и охота с собирательством. Чаще рыбные снасти археологи находят в районах, близких к водоемам — морям, рекам и озерам.

Древние народы готовили рыбу максимально просто. В основном рыба обжаривалась или варилась в воде с овощами. Получался вкусный и сытный ужин для всех.

Спустя время к рыбе и рыбных блюдам стали относиться по другому. Начали различать рыбу по способу добывания. Появилась дорогая и бюджетная рыба.

Приготовим минтай, который не будет уступать по вкусу лососю.

Ингредиенты для запеченного минтая:

минтай — 2 шт.;

соль — ⅓ ч.л.;

молотый перец;

приправа для рыбы;

растительное масло;

мука — 4 ст.л.;

майонез — 4 ст.л.;

соевый соус — 80 мл;

дижонская горчица — 1 ч.л.;

лук репчатый — шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — зубчик;

молотый кориандр;

приправа для овощей;

помидоры черри.

Приготовление запеченного минтая:

Предварительно очищенную и промытую рыбу делим на крупные куски. Выкладываем минтай в целлофановый пакет, солим, посыпаем молотым перцем, приправой для рыбы, поливаем растительным маслом.

Запечатываем рыбу в пакете и смешиваем со специями и маслом.

Для маринада смешиваем в майонезе соевый соус и дижонскую горчицу.

Вливаем маринад к рыбе, смешиваем в пакете и оставляем на 15-20 минут.

Нарезаем полукольцами репчатый лук, очищенную морковь натираем на крупной терке или овощечисткой. Шинкуем мелко чеснок.

Застилаем форму для запекания пергаментом, на дно кладем лук и морковь с чесноком. Посыпаем луковую подушку солью, молотым кориандром, приправой для овощей.

Перемешиваем овощи со специями.

Кладем на луковую подушку рыбу и помидорки Черри.

Запекаем рыбу при 200 градусах 45 минут, заранее накрываем смоченным пергаментом.

Подавать рыбу стоит с рисом, который нужно перемешать с запечёнными овощами от рыбы.

Для маринада вместо майонеза часто используют очень жирную сметану.