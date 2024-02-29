Друзья из Испании научили так готовить. Дешёвый минтай вкуснее лосося: рецепт рыбы удивил всех

Люди стали питаться рыбными блюдами очень давно. Рыболовство процветало у наших предков также, как и охота с собирательством. Чаще рыбные снасти археологи находят в районах, близких к водоемам — морям, рекам и озерам.
Древние народы готовили рыбу максимально просто. В основном рыба обжаривалась или варилась в воде с овощами. Получался вкусный и сытный ужин для всех.
Спустя время к рыбе и рыбных блюдам стали относиться по другому. Начали различать рыбу по способу добывания. Появилась дорогая и бюджетная рыба.
Приготовим минтай, который не будет уступать по вкусу лососю.
Ингредиенты для запеченного минтая:
- минтай — 2 шт.;
- соль — ⅓ ч.л.;
- молотый перец;
- приправа для рыбы;
- растительное масло;
- мука — 4 ст.л.;
- майонез — 4 ст.л.;
- соевый соус — 80 мл;
- дижонская горчица — 1 ч.л.;
- лук репчатый — шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — зубчик;
- молотый кориандр;
- приправа для овощей;
- помидоры черри.
Приготовление запеченного минтая:
Предварительно очищенную и промытую рыбу делим на крупные куски. Выкладываем минтай в целлофановый пакет, солим, посыпаем молотым перцем, приправой для рыбы, поливаем растительным маслом.
Запечатываем рыбу в пакете и смешиваем со специями и маслом.
Для маринада смешиваем в майонезе соевый соус и дижонскую горчицу.
Вливаем маринад к рыбе, смешиваем в пакете и оставляем на 15-20 минут.
Нарезаем полукольцами репчатый лук, очищенную морковь натираем на крупной терке или овощечисткой. Шинкуем мелко чеснок.
Застилаем форму для запекания пергаментом, на дно кладем лук и морковь с чесноком. Посыпаем луковую подушку солью, молотым кориандром, приправой для овощей.
Перемешиваем овощи со специями.
Кладем на луковую подушку рыбу и помидорки Черри.
Запекаем рыбу при 200 градусах 45 минут, заранее накрываем смоченным пергаментом.
Подавать рыбу стоит с рисом, который нужно перемешать с запечёнными овощами от рыбы.
Для маринада вместо майонеза часто используют очень жирную сметану.