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Готовьте сразу 2 порции. Мясо «По-барски» — намного круче известных аналогов: невероятно красиво, аппетитно и празднично

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Готовьте сразу 2 порции. Мясо «По-барски» — намного круче известных аналогов: невероятно красиво, аппетитно и празднично

Многие люди из Советского Союза вспоминают про такое блюдо как мясо по-французски. Его готовили на праздничный стол в качестве основного сытного яства. Однако, ничего общего с Францией мясо по-французски не имеет. Это название было придумано советскими поварами в гостиницах, где останавливались видные деятели страны.

Блюдо с мясом “по-французски” придавало лоск и элитарность гостинице и отелю. Для того чтобы слегка приблизиться к элите, обычные люди тоже готовили это блюдо. Хотя, мясу “по-французски” вполне может составить конкуренцию мясо “по-барски”.

Ингредиенты для мяса “по-барски”:

  • Свинина — 1 кг;
  • Соль — ½ ч.л.;
  • Черный перец;
  • Лук — 1 шт.;
  • Растительное масло;
  • Ананасы консервированные — 180 г;
  • Помидоры черри — 6 шт.;
  • Сыр — 180 г;
  • Майонез.

Приготовление мясо “по-барски”:

Свинину делим на небольшие стейки толщиной — 1-2 см, отбиваем через целлофан молотком. Солим стейки, перчим и растираем в волокна смесь.

Нарезаем полукольцами лук, выкладываем на противень, смазанный растительным маслом. Нарезаем маленькими кубиками ананасы, дольками режем помидоры Черри.

Готовьте сразу 2 порции. Мясо «По-барски» — намного круче известных аналогов: невероятно красиво, аппетитно и празднично

Выкладываем стейки на луковую подушку, а на них кладем ананасы и помидоры. Натираем на крупной терке сыр, создаем сырную шапочку на каждом стейке.

Готовьте сразу 2 порции. Мясо «По-барски» — намного круче известных аналогов: невероятно красиво, аппетитно и празднично

Смазываем каждую сырную шапочку сеточкой из майонеза. Запекаем мясо при 200 градусах 35 минут. 

Готовьте сразу 2 порции. Мясо «По-барски» — намного круче известных аналогов: невероятно красиво, аппетитно и празднично

В итоге мы получаем вкусное блюдо из мяса.

Готовьте сразу 2 порции. Мясо «По-барски» — намного круче известных аналогов: невероятно красиво, аппетитно и празднично

Этот аналог мяса “по-французски” станет любимым у ваших гостей.

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