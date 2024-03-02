Готовьте сразу 2 порции. Мясо «По-барски» — намного круче известных аналогов: невероятно красиво, аппетитно и празднично

Многие люди из Советского Союза вспоминают про такое блюдо как мясо по-французски. Его готовили на праздничный стол в качестве основного сытного яства. Однако, ничего общего с Францией мясо по-французски не имеет. Это название было придумано советскими поварами в гостиницах, где останавливались видные деятели страны.

Блюдо с мясом “по-французски” придавало лоск и элитарность гостинице и отелю. Для того чтобы слегка приблизиться к элите, обычные люди тоже готовили это блюдо. Хотя, мясу “по-французски” вполне может составить конкуренцию мясо “по-барски”.

Ингредиенты для мяса “по-барски”:

Свинина — 1 кг;

Соль — ½ ч.л.;

Черный перец;

Лук — 1 шт.;

Растительное масло;

Ананасы консервированные — 180 г;

Помидоры черри — 6 шт.;

Сыр — 180 г;

Майонез.

Приготовление мясо “по-барски”:

Свинину делим на небольшие стейки толщиной — 1-2 см, отбиваем через целлофан молотком. Солим стейки, перчим и растираем в волокна смесь.

Нарезаем полукольцами лук, выкладываем на противень, смазанный растительным маслом. Нарезаем маленькими кубиками ананасы, дольками режем помидоры Черри.

Выкладываем стейки на луковую подушку, а на них кладем ананасы и помидоры. Натираем на крупной терке сыр, создаем сырную шапочку на каждом стейке.

Смазываем каждую сырную шапочку сеточкой из майонеза. Запекаем мясо при 200 градусах 35 минут.

В итоге мы получаем вкусное блюдо из мяса.

Этот аналог мяса “по-французски” станет любимым у ваших гостей.