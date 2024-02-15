Попробовав однажды использовать отварной картофель не в качестве начинки для вареников, а как основу для теста, возвращаться к классическому рецепту этого блюда вам не захочется. Обещаем! «Начинка в начинке» — вот под каким названием известны картофельные вареники с фаршем, которые отличаются своим оригинальным способом приготовления.
Чтобы начинка этих изделий из теста была ну очень сочной, используйте 2 небольших трюка. Сперва хорошенько помните мелко нарезанный лук руками. Тогда он пустит больше сока. Затем добавьте к овощу и мясу 3 ст. л. воды. Благодаря этому фарш выйдет супесочным.
Как приготовить картофельные вареники с фаршем
Тесто у вас должно быть такое как на пельмени: тугое и в то же время эластичное. Чтобы сделать его таким, добавляйте яйцо и пшеничную муку в уже остывшее картофельное пюре. В ином случае желаемого результата вам не удастся добиться.
Ингредиенты
Картофель500 г Пшеничная мука550 г Яйцо1 шт. Свиной фарш500 г Лук150 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу
Приготовление
- Очищаем картофель. Помещаем его в кастрюлю. Заливаем овощ водой. Добавляем соль по вкусу. Отвариваем картошку до готовности. Сливаем жидкость.Разминаем картофель с помощью толкушки. Добавляем к нему 1 ч. л. соли. Хорошенько перемешиваем. Даем картошке полностью остыть.Вбиваем в пюре яйцо. Тщательно перемешиваем. Всыпаем пшеничную муку. Замешиваем однородное тесто, которое слегка липнет к рукам. Помещаем его в пакет. Убираем на 30 минут в холодильник.
Делаем начинку. Очищаем репчатый лук. Мелко его нарезаем. Помещаем лук в миску. Добавляем к нему соль и черный молотый перец по вкусу. Перемешиваем всё, прижимая овощ руками, чтобы он дал много сока.Выкладываем в миску с луком свиной фарш. Вливаем 3 ст. л. холодной воды. Хорошенько перемешиваем всё до однородной массы.
Подпыляем стол пшеничной мукой. Раскатываем на нём тесто в очень тонкий пласт. Вырезаем из него круглые заготовки с помощью стакана.Выкладываем на тесто мясной фарш. Заворачиваем его внутрь. Плотно защипываем края. При желании делаем косичку из теста.
Доводим до кипения воду в кастрюле. Подсаливаем ее. Помещаем в кастрюлю вареники. Отвариваем их до готовности.