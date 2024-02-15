Попробовав однажды использовать отварной картофель не в качестве начинки для вареников, а как основу для теста, возвращаться к классическому рецепту этого блюда вам не захочется. Обещаем! «Начинка в начинке» — вот под каким названием известны картофельные вареники с фаршем, которые отличаются своим оригинальным способом приготовления.

Чтобы начинка этих изделий из теста была ну очень сочной, используйте 2 небольших трюка. Сперва хорошенько помните мелко нарезанный лук руками. Тогда он пустит больше сока. Затем добавьте к овощу и мясу 3 ст. л. воды. Благодаря этому фарш выйдет супесочным.

Как приготовить картофельные вареники с фаршем

Тесто у вас должно быть такое как на пельмени: тугое и в то же время эластичное. Чтобы сделать его таким, добавляйте яйцо и пшеничную муку в уже остывшее картофельное пюре. В ином случае желаемого результата вам не удастся добиться.

Ингредиенты

Картофель500 г Пшеничная мука550 г Яйцо1 шт. Свиной фарш500 г Лук150 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление