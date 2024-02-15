Ленивые вареники с творогом готовлю уже 2-й вечер подряд. Семья просит только это блюдо: делюсь

Вареники — это блюдо, которое известно многим. Как правило, вареники путают с пельменями. Отличаются два этих яства тем, что имеют разную форму. Происхождение у вареников и пельменей тоже разное. Если пельмени — это блюдо из Сибири названо в честь уха медведя, то вареники — это турецкое яство. Пришло оно в Европу от купцов.
Готовятся вареники не только с мясом. Это универсальное блюдо, которое подается как с картошкой, так и с вареньем. Поэтому вареники могут быть десертом, что не позволяют себе пельмени.
Приготовим быстрые ленивые вареники.
Ингредиенты для вареников:
- творог сухой — 200 г;
- яйцо — шт.;
- сахар — ст.л.;
- мука — 2 ст.л.
Приготовление вареников:
В миску с творогом выкладываем сахар и разбиваем яйцо, тщательно перемешиваем. Высыпаем в творожную массу муку, замешиваем не липкое и эластичное тесто.
Формируем из теста шар, который превращаем в цилиндр. Делим тесто на две равные части и из каждой создаем жгуты по 2 см в диаметре.
Делим жгуты на кусочки по 2 см в диаметре. Раскатываем каждый вареник на столе, запечатываем все открытые срезы.
В кастрюлю с водой вливаем немного растительного масла, выкладываем в кастрюлю вареники и варим до готовности.
Можно сделать вареники с какао-порошком. Для этого в творожную смесь добавляем какао. В вареники можно выкладывать начинку в виде варенья, карамели, сгущенного молока и шоколада.
Получаются простые и быстрые вареники из творога. Этот десерт точно понравится детям и взрослым.