Картофельные зразы с мясом и грибами

Погостив у золовки целую неделю, я почувствовала, что поправилась минимум на 2 кг. Об этом мне засвидетельствовали любимые джинсы. Ну, конечно, если питаться сплошными галушками да варениками, иначе не выйдет! А еще свояченица готовила нам картофельные зразы с мясом. Пришлось просить рецепт, поскольку мужу они очень понравились.

Да-да, не борщом единым живет Полтавщина! Этот богатый на историю край найдет чем удивить даже самых образованных из нас. Местные жители, особенно в селах, тщательно оберегают свои гастрономические традиции и с радостью делятся ими с приезжими.

Как приготовить картофельные зразы с мясом

Весь секрет вкуса этих хрустящих картофельных пальчиков кроется в их начинке. Чтобы фарш внутри ни был сухим и жестким, полтавские хозяйки вмешивают в него овощи и сыр. Каким образом это происходит, читайте далее!

Ингредиенты

Картофель1,5 кг Крахмал1 ст. л. Яйцо2 шт. Лук2 шт. Шампиньоны1 кг Говяжий фарш300 г Твердый сыр100 г Моцарелла150 г Панировочные сухари100 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Картошку отварите в кожуре до готовности в подсоленной воде. Не протыкайте его в процессе ножом, чтобы мякоть не пропиталась жидкостью. Среднике картофелины будут готовы спустя 20 минут после закипания воды. Картошку остудите, очистите от кожуры и превратите в однородное пюре. Введите в него яйца и крахмал. Перемешайте. Вручную замесите пластичное тесто, которое не будет прилипать к ладоням. Замотайте тесто в пленку и отложите. Тем временем пассируйте лук кубиками на разогретом масле до мягкости. Затем добавьте к нему фарш. Жарьте минут 10 на среднем огне, регулярно перемешивая массу. Нашинкуйте грибы и пересыпьте их в сковородку к фаршу с луком. Готовьте начинку часто перемешивая до полного испарения жидкости. Доведите всё до вкуса солью и перцем. Готовую начинку охладите.Твердый сыр натрите на крупной терке, а моцареллу нарежьте мелкими кубиками. Вмешайте подготовленный сыры в остывшую начинку. Картофельное тесто разделите на 16 одинаковых кусков.Скатайте кусочки теста в шарики, а их превратите в лепешки. Внутрь лепешек поместите начинку: по 1 ст. л. на лепешку. Защипните края лепешек, формируя продолговатые пальчики. Обваляйте изделия в панировочных сухарях и обжарьте со всех сторон на разогретом масле. Готовые зразы перекладывайте на тарелку, выстеленную бумажной салфеткой. Она впитает лишний жир.

Картофельные зразы по-полтавски готовы! Благодаря использованию двух видов сыра, их начинка выходит необычайно сочной и нежной по вкусу. Форму изделия держат безупречно, ведь тесто готовится с крахмалом и яйцом. Вот и весь секрет этого блюда!